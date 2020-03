Kunnen de Olympische Spelen in Tokio straks wel doorgaan met de verspreiding van het Corona-virus?

Kunnen de Olympische Spelen ­worden afgelast?

Dat is mogelijk. Japanse autoriteiten kunnen besluiten dat de gezondheid van atleten en fans niet kan worden gegarandeerd. ‘Olympisch minister’ Seiko Hashimoto sprak gisteren van mogelijk uitstel. In het contract staat dat de Spelen in 2020 moeten worden gehouden, dus het kan ook eind van het jaar, aldus Hashimoto.

Ook het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kan in theorie de Spelen afgelasten. Dick Pound, het langst zittende IOC-lid, zei dat een definitief besluit drie tot twee maanden voor de opening genomen moet worden. Op dit moment is in Japan de voetbalcompetitie stilgelegd en mochten aan de marathon afgelopen zondag alleen elitelopers meedoen. 38.000 recreanten werden geweerd.

Wat zijn de financiële consequenties bij afgelasting?

Verzekeraars riskeren grote claims als daadwerkelijk wordt besloten de Spelen van Tokio te schrappen of te verzetten. Veel bedrijven hebben zich contractueel verbonden aan het IOC. Zoals de vijftien ‘Gouden Sponsoren’, waaronder Visa, Samsung en Panasonic, die voor een olympische termijn van vier jaar 100 miljoen dollar naar het IOC-hoofdkwartier overmaken.

Hebben zij zich verzekerd bij het niet doorgaan van de Spelen, is de vraag. Torsten Jeworrek, directielid van de Duitse verzekeringsmaatschappij Müncher Ruck, zei tegen persbureau Reuters dat zijn bedrijf voor honderden miljoenen euro’s aan annuleringsverzekeringen voor ‘Tokio’ had afgesloten. En hoe zit ­

het met het contract van de Amerikaanse televisiezender NBC, die 1,45 miljard dollar neertelde voor de uitzendrechten van de Japanse Spelen?

Het IOC, dat naar verluidt een miljard dollar overmaakt naar de organiserende steden, heeft een noodfonds van 800 miljoen dollar om zich in te dekken voor gevallen van overmacht.

Hoeveel heeft Japan geïnvesteerd in de Spelen?

Toen het IOC Tokio aanwees als organisator van de Spelen van 2020, bedroeg het budget 7,3 miljard dollar. Snel bleek dat aan de zuinige kant. Het begon al met de bouw van het olympisch stadion. De kosten van het eerste ontwerp kwamen uit op 2,1 miljard dollar, maar na protesten vanuit de bevolking is het stadion gebouwd voor 1 miljard dollar.

Eind vorig jaar beloofde Toshiro Mutoh, een van de directeuren van het organisatiecomité, dat de kosten binnen het bijgestelde budget van 12,6 miljard dollar zouden blijven. ­Japanse media zetten direct hun vraagtekens bij dat bedrag. De financiële krant Nikkei schreef dat de kosten weleens tot 26 miljard dollar zouden kunnen oplopen.

Is het praktisch gezien mogelijk de Olympische Spelen te verplaatsen?

Als de Spelen in Japan moeten worden verplaatst, wat moet logistiek beschikbaar zijn? Op de Spelen in Tokio worden 38 sportaccommodaties gebruikt. Verder is een olympisch dorp nodig voor elfduizend atleten en moeten voor tienduizenden fans hotelkamers beschikbaar zijn. Dit staat los van alle veiligheidsmaatregelen.

In Rio de Janeiro is het olympisch park overwoekerd. Parijs is nog niet klaar. Een Londense burgemeesterskandidaat had onlangs een lumineus idee: als in Tokio de Spelen worden afgelast, kan de Engelse hoofdstad inspringen. Maar hoewel in Londen de meeste stadions uit 2012 wel ­beschikbaar zijn, is de benodigde ­infrastructuur in een kleine vijf maanden vrijwel onmogelijk te realiseren.

Bovendien is het coronavirus wereldwijd verspreid. Verplaatsing van de Spelen lijkt daarom weinig zin te hebben. Uitstel lijkt ook bijna onmogelijk, omdat nationale competities in het gedrang komen. Een andere mogelijke oplossing is een compromis: wel atleten, geen supporters.

Hoe staat het met andere sporttoernooien?

Niet alleen de Olympische Spelen, ook de Tour de France en het EK voetbal staan deze zomer op de sportkalender. De ASO, de organisatie van de Tour, is opvallend stil over het coronavirus, maar laat wel weten ‘de situatie te volgen’. Op de Tour de France komen jaarlijks tussen de 10 tot 12 miljoen bezoekers af. Van hen is 80 procent Frans en 20 procent toerist uit het buitenland.

Het EK wordt vanaf 12 juni in twaalf landen door heel Europa ­gehouden, wat leidt tot een groot aantal vluchtbewegingen en ook in Nederland tienduizenden bezoekers. Er zijn 12 miljoen tickets beschikbaar voor fans.

De Europese voetbalbond Uefa gaf gisteren aan een speciale ‘taskforce’ te hebben opgericht en waarschuwde voor paniek. Er is op dit moment geen reden om de toernooiplanning te wijzigen.

Lees ook:

Een virus beïnvloedt regelmatig een sportevenement

De berichtgeving over de Spelen in Tokio loopt opvallend genoeg volgens dezelfde patronen als de discussie rond de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Ook toen waarde een virus rond dat mogelijk veel supporters zou kunnen infecteren. Dat was zika, het virus dat schadelijk kan zijn voor een ongeboren kind en door de gelekoortsmug of door sek­sueel contact wordt overgedragen.