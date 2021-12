Kromowidjojo mijmert al over een nieuwe missie: armoede bestrijden

Ze weet nog niet of dit haar laatste toernooi wordt. Geïrriteerd reageert ze allerminst op vragen over haar afscheid. Ranomi Kromowidjojo is altijd de vriendelijkheid zelve. Twee mensen uit haar nabije omgeving hebben onlangs een punt gezet achter hun topsportcarrière. Natuurlijk stemt dat tot nadenken. “Maar het interne vuurtje brandt nog.”

Het zal anders zijn op de WK kortebaan zonder de gestopte Femke Heemskerk. Donderdag begint het toernooi. Kromowidjojo kan zich niet heugen dat ze een titeltoernooi zonder haar collega en vriendin zwom. Ook de dynamiek in eigen huis is anders, nu verloofde en openwaterzwemmer Ferry Weertman onlangs de topsport vaarwel zei. Toch kost het Kromowidjojo naar eigen zeggen geen moeite om in de ‘racemodus’ te blijven.

“Ik moet een duidelijk doel hebben. Voor mij werkt het niet om te zeggen: we zien het wel. Ik moet weten waarvoor ik iets doe. Dat helpt mij om gemotiveerd te blijven en om nog steeds iedere dag beter te willen worden.” Het doel in Abu Dhabi is een persoonlijk record op de 50 meter vlinderslag. Een mooi streven voor een 31-jarige. Het is een niet-olympische afstand waar ze het koningsnummer, de 100 meter vrije slag, voor laat schieten. Dat tekent iemand die in het moment leeft en minder met een langetermijnplanning bezig is.

Bezinning

“Hierna neem ik een break. Om tot rust te komen. Een periode van bezinning. Ik weet nog niet wat ik daarna ga doen. Stoppen? Doorgaan? Het plan is dat ik geen plan heb. De uitslag van deze wereldkampioenschappen zal mijn beslissing niet beïnvloeden. Zoiets baseer je niet op één race. Ik laat mijn gevoel leidend zijn.”

Tegelijk is Kromowidjojo ook nuchter in haar antwoorden. Noem dat de ervaring van de drievoudig olympisch kampioen. Of ze nog vaak terugdenkt aan de Spelen van Tokio, waar ze deze zomer net naast het podium eindigde? “Nee, de waarom-vraag kan een killer zijn.” Of het stoppen van Heemskerk en Weertman weemoedig stemt? “Nee, zo is het leven. Mensen komen en gaan. Ik zie steeds nieuwe gezichten in het zwembad.” Lachend: “Alleen lijken de jongeren ieder jaar jonger te worden.”

Topsportpensioen

Wel denkt Kromowidjojo meer dan vroeger na over hoe zij haar topsportpensioen zal invullen. Ze wil haar bekendheid graag inzetten om armoede te bestrijden. “Ik voel een sterke drang om mensen te helpen en de wereld een beetje mooier te maken.” Ze weet nog niet precies hoe. Alles op z’n tijd.

Wie haar beter kent, zal het niet verbazen. Ook voordat Kromowidjojo bekend werd, had ze oog voor anderen. Als klein meisje al realiseerde zij zich dat er mensen zijn die het minder goed hebben. “Mijn vader is geboren in Suriname. Hij heeft altijd contact gehouden met zijn ooms, tantes, neven en nichten daar. Zolang ik me kan herinneren, sturen wij ieder jaar dozen op met spullen en kleding.”

Ze begrijpt niet dat er in Nederland zoveel kinderen in armoede leven. Dat zou toch niet hoeven. “Ik had nooit gedacht of gedroomd dat ik zoveel zou bereiken en zoveel bereik zou hebben. Mijn zwemsucces heeft ervoor gezorgd dat ik een groter podium heb. Daar ben ik me de afgelopen jaren steeds bewuster van geworden en daar wil ik wat mee doen. Ik ben niet iemand die de rest van haar leven in de schijnwerpers hoeft te staan, maar ook niet iemand die snakt naar de schaduw. Ik zal mijn momenten uitkiezen.”

Te zijner tijd, glimlacht ze.

