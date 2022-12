Kroatië schakelt verrassend topfavoriet Brazilië uit na strafschoppen

De Braziliaanse dans is over. Kroatië, de karakterploeg die vier jaar geleden verliezend finalist was, plaatste zich vrijdagavond na een strafschoppenserie voor de halve finales van het WK. Kroatië speelt dinsdagavond de halve finale tegen de winnaar van Nederland-Argentinië.

De Kroatische doelman Livakovic, die zijn land in de verlenging van de achtste finales al had geholpen met drie reddingen in de strafschoppenserie tegen Japan, was opnieuw belangrijk. Hij stopte de inzet van de Braziliaan Rodrygo en zag Marquinhos op de paal mikken in het Education Citystadion te Al Rayyan.

Geen zesde wereldtitel voor Brazilië. Geen WK-titel ook voor Neymar, die zijn tranen de vrije loop liet na de uitschakeling.

De Braziliaan dacht toe te slaan in de extra tijd van de eerste verlenging. Na een dubbele combinatie met Rodrygo en Paqueta omspeelde de aanvaller van Paris Saint-Germain de uitblinkende doelman Livakovic, die lange tijd een onneembare horde bleek voor de Brazilianen.

IJzersterke mentaliteit

Maar er was bij de Brazilianen niet meer gerekend op de veerkracht bij Kroatië, de ploeg die routine koppelt aan een ijzersterke mentaliteit. Vlak voor het einde van de verlenging viel de bal plots voor de voeten van invaller Petkovic, die - via het lichaam van Braziliaanse verdediger Marquinhos - raak schoot: 1-1. Mentaal gezien een dreun voor Brazilië.

De verlenging van twee keer een kwartier en de strafschoppenserie leverden meer spektakel op dan de negentig minuten ervoor. De eerste kwartfinale paste prima in de trend op dit WK, een toernooi waarop teams vaak een afwachtende houding aannemen en proberen zo weinig mogelijk weg te geven. Van Kroatië, met 3,9 miljoen inwoners het kleinst opgebleven land op dit WK, viel die stellingname wel te verwachten. De ploeg had bovendien z’n huiswerk goed gedaan. Vooral het Kroatische middenveld, bestaande uit ervaren krachten als Kovacic, Brozovic en de uitblinkende record-international Modric (160 caps), zorgde ervoor dat Brazilië lamgelegd werd. Het leidde tot weinig opwinding voor beide doelen.

Neymar opende de score in de verlenging, maar het mocht niet baten voor de Brazilianen. Beeld ANP / EPA

En dat terwijl Brazilië vooraf gewaarschuwd was. Hoewel de Braziliaanse ploeg in vier eerdere WK-ontmoetingen nog nooit van Kroatië verloren had, was de vice-wereldkampioen van vier jaar geleden een geduchte tegenstander. Na het WK van 2002, toen Brazilië voor het laatst wereldkampioen werd, ging het in de knock out-fase vier keer mis tegen een Europees land. Frankrijk (2006), Nederland (2010), Duitsland (2014) en België (2018) zorgden ervoor dat Brazilië voortijdig uitgeschakeld werd. Ook dit keer ging het mis.

Brazilië ontbeerde de creativiteit en een snelle balrotatie om de Kroaten in verlegenheid te brengen. De Zuid-Amerikanen speculeerden op een bevlieging van Vinicius junior, de gevaarlijkste Braziliaan op dit WK. Maar hij had zijn dag niet. En dat kwam ook door Juranovic, de rechtsback van Celtic, die een prima partij speelde tegen Vinicius.

Om het offensief van Brazilië van nieuwe impulsen te voorzien, wisselde bondscoach Tite zijn hele voorhoede. Maar vrolijke Braziliaanse dansjes bleven dit keer uit. Vreugde was er wel bij Modric (37), die zijn indrukwekkende loopbaan mag vervolgen in de halve finale van het WK.

Lees ook:

Braziliaanse sterren gezocht die in het kanarieshirt het land kunnen verenigen

In het verdeelde Brazilië waren veel mensen blij met de blessure van Neymar. De reden voor de afkeer? Neymars voorkeur voor oud-president Bolsonaro.