Kritiek op voetbalbond om schrappen van OneLove-actie. ‘KNVB verman je!’

Voetbalbond KNVB oogst kritiek voor het besluit om de volgende OneLove-actie te schrappen. De bond doet dit vanwege de ophef die vorige week ontstond toen aanvoerders Orkun Kokcü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) weigerden de aanvoerdersband te dragen. De actie is bedoeld om de de acceptatie van lhbti+’ers te bevorderen.

“Door binnen een maand opnieuw met de OneLove-band te gaan spelen, wat nog slechts een idee was, zal de nadruk op andere zaken liggen dan op het gebaar dat je wil maken. Dan schiet je je doel voorbij, vandaar dat besloten is om dit nu even niet te doen”, aldus een woordvoerder van de KNVB.

“Maar de campagne OneLove gaat zeker door en is dus straks ook zichtbaar op het WK. En daarna ook. De eerstvolgende actie daarna is rond de internationale dag tegen racisme en discriminatie.”

Het is aan de KNVB om dit te besluiten, reageert minister Conny Helder (sport). “Ik ben een groot voorstander van de OneLove-campagne omdat het over gelijkheid van mensen gaat. Ik zal mijn weg zoeken in de internationale sport om dat ook te blijven uitdragen”, zei ze.

Geloofsovertuiging

Afgelopen zondag maakte Kokcü kort voor de wedstrijd tegen AZ bekend dat hij vanwege zijn religie de OneLove-band niet wenste te dragen. “Ik vind dat iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt. Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten”, zo liet hij optekenen.

COC Nederland, de landelijke lhbti+-belangenorganisatie, noemt het schrappen van de voor november beoogde OneLove-actie van voetbalbond KNVB ‘onbegrijpelijk’. De Roze Kameraden, de lhbti+-supportersgroep van Feyenoord, spreekt van een ‘gemiste kans’.

“Onbegrijpelijk dat de KNVB toegeeft aan de ontstane druk, wie kan er nou tegen respect zijn?”, reageert de COC-woordvoerder. Het COC zegt de voetbalbond hierover aan te gaan spreken en “te zeggen dat ze hun rug recht moeten houden”.

Geen urgentie

“Een blunder, echt een gemiste kans”, zegt Gullit bij Ziggo Sport. De oud-aanvoerder van Oranje is lid van de commissie-Mijnals die in 2020 werd opgezet om racisme en discriminatie in het voetbal te bestrijden. Volgens Gullit is de commissie-Mijnals, waar ook onder anderen Humberto Tan, Daphne Koster, Marjan Olfers en burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem in zitten, niet gekend in de beslissing van de KNVB om af te zien van de voor november geplande actie.

“Ze schieten zichzelf hiermee in de voet, dat irriteert me gewoon”, aldus Gullit. “Het gaat me er niet zozeer om dat ze de commissie hebben gepasseerd, maar om het feit dat veel mensen bij de KNVB het niet voelen. Zij voelen niet aan den lijve wat het is om buitengesloten te zijn. Daarom is dit meer voor de bühne, om te laten zien: kijk ons eens even dit doen. Maar ze voelen de urgentie niet, ze kunnen zich niet inleven. Dan krijg je dit soort dingen.”

KNVB verman je! Met weerstand tegen #onelove onder enkele aanvoerders weet je dat je manmoedige campagne raak is en steenhard nodig. Goal: de vrijheid van de voetballer wordt de vrijheid van elke geaardheid, religie en kleur. https://t.co/Mn7IEyTuZa — Ahmed Marcouch (@ahmedmarcouch) 21 oktober 2022

‘KNVB verman je!’, schreef burgemeester Marcouch op Twitter. ‘Met weerstand tegen OneLove onder enkele aanvoerders weet je dat je manmoedige campagne raak is en steenhard nodig. Goal: de vrijheid van de voetballer wordt de vrijheid van elke geaardheid, religie en kleur.’