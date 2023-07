Kritiek op fans én organisatie Tour de France zwelt aan

De grote schoonheid van de wielersport is een achilleshiel voor de sport aan het worden. Het wielrennen leeft bij de fans en supporters, maar die zorgen in de Tour de France meer en meer voor gevaarlijke situaties. Zoals zondag: Sepp Kuss werd door een telefoon op zijn rug geraakt, raakte uit balans en nam bijna het hele peloton mee in zijn val.

En Kuss is deze editie niet de enige. Steff Cras moest de Tour verlaten nadat hij door een toeschouwer ten val was gekomen. Lilian Calmejane kreeg al een vlag in zijn stuur. Jordi Meeus werd in een massasprint geraakt door een fan en Jasper Philipsen kon met zestig kilometer per uur net een elleboog ontwijken.

De situatie met de fans is een moeilijke spagaat, erkende Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann. Aan de ene kant is het natuurlijk geweldig om publiek te hebben en zoveel toeschouwers op de bergen. Benoit Cosnefroy vierde groot feest met bijna al zijn vrienden: het was zijn hoogtepunt.

Aan de andere kant is het gedrag van fans gevaarlijk. Jumbo-Visma was vrijdag al kritisch geweest op de manier waarop de renners moesten afdalen van de Grand Colombier naar de teambus. Tussen het publiek, met alleen een warm jack en een fluitje om mensen te waarschuwen. Maar krijg dan maar eens iedereen aan de kant als die fans de verkeerde kant op kijken (naar beneden en niet naar boven) en al wat gedronken hebben. Wout van Aert was ‘blij dat hij nog leefde’, zoals hij onderaan zei.

In de remmen

Zaterdag zwol de kritiek wederom aan. De fans op de top van de Col de Joux Plane zorgden ervoor dat de motoren die voor de koers uit reden moeizaam vooruitkwamen. Toen Tadej Pogacar aanviel, moest hij vijftig meter later in de remmen omdat hij de weg voor zich geblokkeerd zag. UAE wilde geen protest indienen, “Het was heel jammer”, aldus Pogacar na afloop. “Dat heeft mijn sprint voor de bonificaties geen goed gedaan.”

Het was een fout van de organisatie, die direct gevolg had voor de wedstrijdsituatie. De laatste 250 meter naar de top van de Joux Plane was slechts een touwtje gespannen om de weg in ieder geval wat breder te houden, maar alsnog stonden de fans over de weg gebogen om hun helden toe te juichen. Alleen op de top van de slotklimmen is de laatste twee kilometer afgezet. Vingegaard was er zaterdag na afloop kort over. “Er waren wel erg veel mensen op de klim. De motoren waren dichtbij. Uiteraard was het beter geweest als die er niet reden.”

Niermann: “Ook op de top zag je dat het heel mooi is dat er fans zijn, maar de motoren konden er niet langs. Ik denk dat je uiteindelijk toch na moet denken over een situatie waarbij de laatste drie of vier kilometer met hekken zijn afgezet.”

De Tour de France probeert vooral met campagnes de fans bij te brengen dat ze niet midden op de weg moeten staan. Op de Franse televisie worden waarschuwingsfilmpjes vertoond met renners in de hoofdrol en eenmaal in de uitzending vraagt oud-renner Thomas Voeckler op de motor nogmaals aan fans of ze zich gedragen.

Maar alleen met mentaliteitsverandering is de basis voor een veilige sport te wankel, zeker als de maatregelen minimaal zijn. De motoren werden uit koers genomen voor één dag, een standaard strafmaatregel in dit soort gevallen. De fans kwamen er zonder straf vanaf, ook omdat ze niet te vinden waren.

