Kritiek, meer druk, maar ook meer ruimte; Oranje in nieuwe fase

De irritatie bij de bondscoach over de kritiek van de media op het spel van Oranje tegen het gastland was woensdag weer gezakt. Na de open training op het complex van de Qatar University maakte Louis van Gaal een man uit Azië blij met een handtekening op zijn pet. Het traditionele onderonsje met zijn vrouw aan de rand van het veld was hartelijk. En met familieleden van de spelers maakte hij een praatje.

Terwijl de reserves van dinsdag trainden, hield de basisploeg het bij rekken, strekken en uitlopen. Zaterdag wacht de volgende klus op het avontuur in Qatar. Via de Verenigde Staten, dat Iran met 1-0 ternauwernood de pas afsneed, moet Oranje de kwartfinales gaan bereiken.

Een nieuwe fase, in meerdere opzichten. Afgelopen week oogstte het Nederlands elftal pas voor het eerst in Van Gaals derde ambtstermijn als bondscoach serieuze kritiek. Dat laat noch de spelers noch Van Gaal onberoerd. Naar buiten toe bleven ze vertrouwen uitstralen, maar bij hen zelf knaagt het ook: waarom lukt het vlotte combinatiespel niet meer? Het weinig verheffende optreden tegen Ecuador zette al druk op de ploeg, wat tegen Qatar zichtbaar was.

Meer mogelijkheden in de counter

In het Khalifa International Stadium moet zaterdag blijken of Oranje dat van zich af kan schudden. Er is volgens Marten de Roon één groot voordeel: de Verenigde Staten brengt weliswaar heel veel energie, maar het is geen defensieve ploeg zoals Ecuador en Qatar. De Roon verwacht dat de toplanden Oranje beter liggen. Die willen immers zelf ook aanvallen. De Verenigde Staten zal Nederland ook meer mogelijkheden bieden in de counter. In feite is het systeem van Van Gaal, met vijf verdedigers en twee echte aanvallers, daar vooral op afgestemd.

Dat systeem gaat primair uit van het controleren van de tegenstander. Dat verklaart ook waarom hij tot dusver tevreden is. “We hebben geen kans weggegeven”, was het eerste wat hij zei na Qatar. Of dit Nederlands elftal de bal liever niet dan wel heeft, vroeg een journalist. “Nee, dat denk ik niet”, reageerde Van Gaal kribbig. “Dat heb je ook vandaag kunnen constateren.”

Van Gaal kan zich vastklampen aan de historie: matige wedstrijden in de poulefase van een toernooi zeggen niet alles. Nederland begon het EK in 1988 met een 0-1 nederlaag tegen Rusland en balanceerde tegen het stugge Ierland op de rand van uitschakeling. Tegen Engeland kwam de omslag. In 2010 werd het WK onder Bert van Marwijk verre van groots gestart, met een moeizame 1-0 in de groepsfase op Japan en een heel zwak optreden tegen Slowakije in de achtste finales. Uiteindelijk hield de teen van Iker Casillas Nederland van de wereldtitel af. In 2014, toen Nederland onder Van Gaal tot de drempel van de finale reikte, ging Nederland sensationeel van start tegen Spanje (5-1) maar kwam het pas na een memorabele strafschoppenreeks voorbij het veel lager ingeschaalde Costa Rica.

Cody Gakpo wordt als nieuwe grootheid gezien

Er is wel één groot verschil. Deze Oranjeploegen hadden altijd wel een paar spelers van wereldklasse die op moeilijke momenten individueel kunnen toeslaan. Spelers van het kaliber Van Basten, Gullit, Sneijder, Robben en Van Persie heeft het huidige Nederlands elftal niet. Cody Gakpo wordt vanwege zijn drie doelpunten inmiddels door de hele internationale media als een nieuwe grootheid gezien, maar dat is hij nog niet, blijft Van Gaal benadrukken. Memphis Depay, ook voor zijn blessure bankzitter bij Barcelona, behoort ook niet tot die categorie. Frenkie de Jong is voor Nederland exceptioneel, maar op hij op het allerhoogste landenpodium het verschil kan maken moet nog blijken.

Van Gaal blijft daarom zijn geloof in het collectief prediken. Hij wees er na Qatar op dat hij tegen zijn ‘visie’ in spelers had moeten selecteren die niet fit waren. Naast Depay doelde hij ook op De Roon en Matthijs de Ligt. “Nu is iedereen fit, al die problemen hebben we overwonnen. De fase dat het op dit toernooi om het ‘echie’ gaat, kunnen we met een positief gevoel ingaan.”

