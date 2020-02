Kramer komt halve seconde tekort: Bloemen wint de 5 kilometer

Toch: hij reed zijn beste race van het jaar, veruit. Er was er alleen één beter: de Canadees Ted-Jan Bloemen bleek een halve seconde sterker. Bloemen werd wereldkampioen, Kramer won zilver. Graeme Fish, eveneens uit Canada, werd verrassend derde.

Kramer (33) was in Salt Lake City op zoek naar ‘iets legendarisch’. En dat was een ‘5 onder de 6’. Een wereldrecord en dus ook een wereldtitel op de 5 kilometer. Sneller rijden dan hij ooit had gedaan. En ja, dat zou legendarisch zijn.

De omstandigheden waren dit seizoen eindelijk perfect. Vooraf had hij het tot in de puntjes voorbereid. Terwijl de rest van de Nederlandse ploeg maandag vast zat op het vliegveld van het Canadese Calgary omdat het vliegtuig niet kon vertrekken, zat Kramer na een vlucht in een privévliegtuig al 1400 kilometer zuidelijker in zijn hotel in Amerika. Dat had hij al tijden geregeld (en doet hij vaker), omdat hij zo zijn rug wil ontlasten.

Bovendien maakte hij van een 5 kilometer in Calgary vorige week een trainingsrit. Hij reed in de B-groep drie kilometer lang op wereldrecordschema, maar besloot toen de inrijdbaan in te glijden. Kramer stapte doelbewust uit om zijn lichaam heel te houden voor die ene rit vanavond, tussen 21.55 en 22.01 uur Nederlandse tijd.

Winnen werd wel weer eens tijd

Hij wilde winnen, want dat werd wel weer eens tijd. Na acht wereldkampioenschappen op de 5 kilometer in negen jaar werd hij vorig jaar ‘slechts’ derde, achter Patrick Roest en Sverre Lunde Pedersen. Bovendien was zijn voorseizoen wederom niet goed, toen hij na een botsing met een auto weer maanden fragiel rondreed. Dieptepunt was een wereldbeker in Minsk half november, waar hij zijn slechtste 5 kilometer ooit reed.

Maar heel ergens anders op de wereld en enkele maanden later was hij weer zijn oude zelf. De bravoure was terug, wat te horen was aan zijn kwinkslagen tijdens interviews. Hij voelde zich goed, zo goed dat hij eindelijk weer eens écht geloofde dat hij een belangrijke prijs kon winnen. De 5 kilometer was de enige afstand waar Kramer individueel op reed.

En hij wist dat hij een eerste tijd moest neerzetten. Gezien zijn voorseizoen was zijn ranking niet zo hoog dat hij in de laatste ritten kon worden geloot. Vlak voor de start van rit drie, tegen de onbekende Livio Wenger, nam hij even de tijd voordat hij aan de start ging staan. Een paar seconden extra, nodig, voor de perfecte concentratie. Het startschot was duidelijk hoorbaar in de vrijwel lege hal, waar slechts aan één kant een tribune is gebouwd.

Begin sterk, daarna ging het moeilijk

Na vijf rondjes zat hij net onder het schema van het wereldrecord. Maar daarna ging het moeilijk. Zijn lichaam, al jarenlang in topvorm, moest werken. De gebalde vuist in de bocht was een typische exponent daarvan. Het schema van het wereldrecord liet hij gaan en niet veel later was ook zijn eigen persoonlijk (en nationaal) record uit zicht. De klok stopte op 6.04,91.

Het was een van zijn beste races ooit. De vierde tijd die hij ooit reed. Maar toch, maar toch - Kramer was niet tevreden. Ted-Jan Bloemen en Patrick Roest moesten immers nog komen. Roest, die alle 5 kilometers dit jaar won. Bloemen, die het wereldrecord reed in 2017 en vorige week in Calgary bewees Roest heel dicht te zijn genaderd.

De eerste uitdager was Bloemen. Die had het voordeel op de tijd van Kramer te kunnen rijden, zoals dat heet. Dat plan voerde hij tot in de perfectie uit. Een late inzinking maakte het nog spannend, maar Bloemen was uiteindelijk 0,54 seconden sneller dan Kramer.

Roest begon sneller dan al zijn concurrenten, maar moest dat uiteindelijk flink bekopen. Hij stortte zo ver in, dat hij zelfs het podium miste. Graeme Fish mocht verrassend mee naar het podium. Tot overmaat van ramp werd Roest zelfs nog gediskwalificeerd.

‘Dit is topsport’

Voor de camera van de NOS baalde Kramer, maar de vedette besefte ook dat hij op waarde was geklopt. “Dit is zonde. Ik kan me niets verwijten, en dit is zuur. Maar het is topsport. Sinds lange tijd reed ik weer een snelle rit. Daar mag ik toch wel trots op zijn. Dit is het maximale.”

Tweede. Terug op het podium, na zijn beste race van het jaar. Alleen was er ééntje beter. Voor Kramer rest dit WK nog de ploegenachtervolging en over twee weken het WK Allround.

Lees ook:

‘Duveltje’ Carlijn Achtereekte wint WK-zilver op 3 kilometer in Salt Lake City

Carlijn Achtereekte leek even het spreekwoordelijke duveltje uit dat doosje,maar de 3 kilometer op de WK afstanden werd toch ‘als vanouds’ gewonnen door Martina Sáblíková.