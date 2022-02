Kramer kan leven met roemloos einde. ‘Ik was meedogenloos, nu zijn ze meedogenloos voor mij’

In zijn laatste officiële race werd Sven Kramer ingehaald. Op de massastart weliswaar, maar toch: hij werd ingehaald. Het deerde hem niet meer. Zijn topsportcarrière is voorbij. “Dat zijn de wetten van de topsport. Ik was meedogenloos, nu zijn ze meedogenloos voor mij.”

Kramer reed de finale van de massastart, zijn laatste onderdeel deze Spelen, naar behoren. Twee keer viel hij aan, maar toen dat niet lukte liet hij zich afzakken. De achttienjarige Kramer had de tent verbouwd als hij destijds het resultaat had behaald wat hij zaterdag haalde, lachte hij.

Nu was er vooral berusting. De 35-jarige Kramer vond het mooi geweest. Hij was blij, trots ook. “Maar op mij wordt niet meer gewacht. Ik denk nu: maandag vliegtuig.”

Jarenlang de beste schaatser ter wereld

Jarenlang was Kramer de beste schaatser ter wereld. Vier keer werd hij olympisch kampioen. Drie keer op de 5 kilometer, in 2010, 2014 en 2018, een keer op de ploegenachtervolging, in Sotsji. Hij is de meest gelauwerde schaatser uit de geschiedenis, een rol die hij voornamelijk vormgaf in de allroundtoernooien tussen 2007 en 2018. Hij kreeg zaken gedaan in de sport.

“We gaan iemand zoals hem missen in het schaatsen”, zei coach Jac Orie. “Een afspraak maken en alles doen om die te houden. Dat was Sven. Daar kunnen een hoop mensen een boel van leren.”

Littekens vormden Kramer

Niet alles was goud voor Kramer. Er zijn littekens die hem vormden. De belangrijkste is het feit dat hij nooit de olympische 10 kilometer won. Na de verkeerde baan in Vancouver kwam hij nooit meer in de buurt. Het is ook voor hemzelf de smet op de carrière.

Na de Spelen van Zuid-Korea leek hij te stoppen. Maar hij ging nog twee jaar door. Begin 2019 beleefde hij nog één weekend vol glorie. Hij versloeg op het buitenijs van Collalbo Patrick Roest op het EK allround.

Een kunstje van de oude meester, vooral ook in tactiek. Kramer troefde Roest toen op slimheid en ervaring af. In 2020 op de WK afstanden werd hij nog tweede op de 5 kilometer en wereldkampioen op de ploegenachtervolging.

‘Breekbare’ Kramer ging steeds meer kwakkelen

Maar het werd steeds meer kwakkelen. “Het is weleens beter geweest”, was de zin die hij na vrijwel elke race moest uitspreken. Het olympisch seizoen gaf hem nog één doel. Een operatie aan zijn rug hielp hem enigszins.

Kramer was bij het OKT in december nog één keertje echt in vorm. Voor de laatste keer kon hij tijdens de 5 kilometer de rondetijden afbouwen. De trend keren, een lijn die de verkeerde kant op leek te gaan. Hij werd derde, en mocht vanwege een aanwijsplek naar de Spelen.

Kramer gunde zichzelf een olympisch afscheid, met grote hoop op een medaille bij de ploegenachtervolging. Maar op die afstand werd het een vierde plaats. Teleurstellend, net als de rest van zijn toernooi. En waar Ireen Wüst op een hoogtepunt kon stoppen, kon Kramer dat niet. Hij was ‘breekbaar’ geworden.

‘Als je niet meer schaatst, is de rest in no time verdwenen’

Kramer hoeft geen groots afscheid. Hij stopt, verdwijnt uit beeld, op een huldiging bij de wereldbekerfinale in Heerenveen na. Het is goed zo. Op basis van zijn prestaties is dat een logisch verloop. Op basis van zijn carrière zeker niet. De beste schaatser aller tijden had een beter einde kunnen kennen.

In een interview met Trouw uit 2016 zei hij nog: “Voor mij geldt: eerst hard schaatsen en dan komt de rest. En als je niet meer schaatst, is de rest in no time verdwenen.” Hij kan dat nu gaan ontdekken, met een positie binnen het overkoepelend sportbestuur van Jumo-Visma. Niet dat hij gelijk stopt met schaatsen: hij gaat nog een paar keer meetrainen voor hij op vakantie gaat.

Ireen Wüst, met wie Kramer eeuwig verbonden blijft, had met moeite toegekeken hoe Kramer op de 5 kilometer in rit één moest uitkomen. “Maar het gaat niet alleen om deze Spelen. Het gaat om de grote sportman die hij is: de grootste.”