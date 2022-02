Kramer blijft op zijn allerlaatste ‘vijf’ ver van het podium

De 5 kilometer is de afstand die hij het liefste rijdt. De 10 kilometer kan hij aan, de 1500 meter op een goede dag ook. Allrounder ten top, getuige ook zijn negen wereldtitels en tien Europese. Maar de 5 kilometer is zijn afstand. Acht keer werd hij wereldkampioen. Drie keer reed hij een wereldrecord.

Zondag reed Kramer (35) zijn laatste. Om 09.30 uur Nederlandse tijd stond hij aan het vertrek. Op het hoogst mogelijke podium, de Spelen. Dit keer in het voorprogramma van de favorieten, in de eerste rit tegen de Deen Viktor Hald Thorup. Toch zag hij het vooraf als een volwaardig afscheid. “Ik was bij het OKT al heel erg opgelucht en blij dat het niet met Kerst als een kaars uit is gegaan”, zei hij donderdag. “Dat is voor mij heel belangrijk.”

Als het startschot eenmaal heeft geklonken, blijkt dat Kramer het niveau van weleer niet nog een keer kan evenaren. Hij finisht in 6.17,04. Bij lange na niet goed genoeg om in de buurt van het podium te komen. Dat weet hij zelf ook. Stiekem baalt hij. Zo had hij in zijn laatste vijf kilometer niet rond willen rijden. Hij schaamde zich een beetje, erkende hij bij de NOS.

Dominantie

Logisch, want Kramer domineerde heel lang de 5 kilometer zoals geen andere schaatser dat kon. Het begon na de Spelen van Turijn in 2006, waar Kramer zilver won. Daarna zette hij de wedstrijden keer op keer naar zijn hand. Oppermachtig, en in de laatste jaren van de dominantie ook ervaren oppermachtig. Hij hoefde toen niet meer zo hard als kon, het moest hard genoeg om de tegenstand voor te blijven. In Zuid-Korea werd hij zo voor de derde keer op rij olympisch kampioen.

Het was niet eens het rijden zelf waar hij anderhalf decennium zijn wedstrijden mee won. Het was ook de manier waarop. Kramers invloed strekte zich uit ver over 12,5 ronden. Hij kon spelen met tegenstand, ineens versnellen als het nodig was. En als het echt moest, won hij op kracht, woede of adrenaline.

De rug

Toch speelde zijn probleem al vroeg in zijn carrière op. De rug, zijn zwakke plek. Soms voelde hij de klachten, maar had hij een buffer waardoor hij toch kon winnen. Maar zeker de laatste twee jaar waren niet zoals gewenst. Waar Ireen Wüst nog mee kon voor medailles, kon Kramer dat niet meer. Er zat ‘krimp’ in de perioden waarin Kramer echt goed in vorm was. Rugklachten domineerden, waren leidend voor hoe zijn seizoen zou verlopen.

Afgelopen zomer werd hij toch geopereerd aan de facetgewrichten. Het was zijn eigen keuze, omdat het voor verbetering zou kunnen zorgen. Een jaar eerder was nog zijn idee dat hij te goed was voor een operatie. Maar hij weet ook dat het niet goed is als hij zijn veters niet kan strikken. “Het is alles of niets”, zei hij.

Bij het OKT in december werd hij derde op de 5 kilometer. Hij werd doorgeschoven voor de ploegenachtervolging en uiteindelijk ook de massastart. Donderdag vertelde hij dat hij blij was om het olympisch gevoel weer mee te maken.

Realistisch als geen ander wist Kramer vooraf eigenlijk al dat zondag niet nog een keer een medaille voor hem haalbaar was. De focus lag eigenlijk al bij de ploegenachtervolging. Daar kan hij zijn kracht nog kwijt, als hij in een treintje van drie kan duwen en geduwd wordt door ploeggenoten. Op die afstand wil hij goud.

Sven Kramer (NED) tijdens de 5000 meter voor mannen op de tweede dag van de ISU EK Afstanden in Thialf op 8 Januari 2022 in Heerenveen. Beeld ANP

