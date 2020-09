Kragh Andersen wint voor Team Sunweb na weer een perfect ploegenspel

“Etappe veertien gaat jouw dag worden”, had Team Sunweb-ploegleider Marc Reef maandenlang gezegd tegen Søren Kragh Andersen. De renner had het weggelachen. Komt toch nooit uit, dacht hij. Maar de ploegleider kreeg toch gelijk. Kragh Andersen (26) won daadwerkelijk de veertiende etappe in de Tour de France. Hij bleef in een gevaarlijke finale een klein peloton net voor.

Voor Team Sunweb is het de tweede ritzege in drie dagen, nadat donderdag al Marc Hirschi in Sarran voor champagne had gezorgd. “Vandaag liep het echt perfect. Gewoon perfect”, zei Joris Nieuwenhuis, die na de finish nog bol stond van de adrenaline. “In de sprinttrein hadden we weleens kleine dingen die mis gingen, maar dit was het hoogste level vandaag.”

In de veertiende etappe naar Lyon, 194 kilometer over heuvelachtig terrein, stond wederom vooral het ploegenspel centraal, net zoals dat een rol had gespeeld in de zege van Hirschi. Zaterdag anticipeerde de ploeg in eerste instantie nog op een grote kopgroep, door zowel Cees Bol als Casper Pedersen in de aanval te sturen. Maar toen duidelijk werd dat de groene puntentrui op het spel stond, lieten de twee zich inlopen door het peloton. “Vooral die laatste dacht dat hij misschien wel wat kon halen”, aldus ploegleider Marc Reef. “Maar na de sprint denk ik dat hij wel beseft waar we mee bezig zijn.”

Daarna was het tussenspel in de etappe voor Bora-Hansgrohe en Deceuninck-Quick-Step. Die eerste ploeg, met Peter Sagan, wilde de tweede ploeg onder druk zetten, vooral omdat Sam Bennett vrijdag zwaar in de problemen kwam. Sagan probeert alles te doen om Bennett uit de groene trui te krijgen en nam het initiatief vanaf het begin. Dat werkte: Bennett werd uiteindelijk gelost en gaf na bijna vijftig kilometer achtervolgen op. De weg naar de zege lag open voor Sagan, zo leek het.

Iedereen kon aanvallen, iedereen kon winnen

Maar zoals het vaak gaat in het wielrennen is een dergelijke tactiek niet alleen goed voor de ploeg die het plan ten uitvoer brengt. Team Sunweb kreeg een kans op een gouden presenteerblad aangeboden. De ploeg heeft niet de snelste sprinter en niet de sterkste man als er vlak voor de finish een stevige heuvel ligt. Maar een finale waarin anarchie heerst, daarin is de ploeg ijzersterk deze Tour.

Ook in de straten van Lyon werd die tactiek gebruikt. Het belangrijkste doel: het openbreken van de wedstrijd. De enige die werd gespaard, was Pedersen, voor het geval er een sprint zou komt. Voor de rest kon iedereen aanvallen, en iedereen winnen.

De eerste aanval was van Tiesj Benoot, die de eerste aanval ook moest plaatsen. De tweede aanval was van Marc Hirschi, die al een etappe won. Toen zijn groepje werd ingelopen, precies onder de vlag van de drie kilometer, zat Kragh Andersen klaar. Hij demarreerde en bleef uiteindelijk in de rechte finishstraat langs de Rhône Luka Mezgec en Simone Consonni vijftien seconden voor.

Andersen is al vier jaar in dienst bij Team Sunweb. Hij is een man voor de klassiekers, maar iemand die ook regelmatig in dienst van Tom Dumoulin reed. Die laatste gaf Kragh Andersen na afloop een welgemeende high five. Zelf besefte Kragh Andersen het nog niet. “Maar als ik straks mijn ouders en mijn broer bel (zijn broer Asbjorn rijdt ook bij Team Sunweb, red.), komt het vast binnen dat ik in de Tour heb gewonnen.”

En hoe was het met Sagan? Die werd uiteindelijk vierde, waardoor hij toch inliep op Sam Bennett, wiens benen ‘hem in de steek lieten’. Dat verschil is nog 43 punten.

De jonge ster Marc Hirschi won donderdag een etappe die in het teken stond van een overleden publiekslieveling. Hirschi was in Sarran de beste in de twaalfde rit in de Tour de France, die door het dorp kwam van de in november overleden Raymond Poulidor.