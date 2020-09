Koude, foutloze start van Kiki Bertens in herfstachtig Parijs

De najaarseditie van Roland Garros kent een koude en natte start. Vanwege een druilerige regen begonnen de partijen op de buitenbanen van het Parijse tenniscomplex maandag twee uur later dan gepland. Op dat moment had Petra Kvitova zich al verzekerd van een plaats in de tweede ronde. De Tsjechische had de eer om de eerste partij onder het dak van het Court Philippe Chatrier te spelen. Roland Garros was het laatste grandslamtoernooi zonder overkapping over het center court. Kvitova won de indoorpartij tegen de Française Oceane Dodin met 6-3 en 7-5.

In de verbouwingsplannen van Roland Garros is ook een dak boven het Court Suzanne Lenglen voorzien. Dat moet volgend jaar gerealiseerd zijn. Maandag maakte Kiki Bertens haar opwachting op de baan die vernoemd is naar de Franse tennisster die begin vorige eeuw twaalf grandslamtitels won. In de herfstachtige omstandigheden en met lege tribunes bood het stadion, dat plaats biedt aan ruim 10.000 toeschouwers, een trieste aanblik.

In haar derde wedstrijd na de coronapauze kende Bertens een koude start. Ze bewoog matig op de trage ondergrond en wilde met de nat geworden en zware ballen te snel het punt maken tegen de jonge en onbevangen Oekraïense Katarina Zavatska (20). Op haar Roland Garros-debuut toonde Zavatska geen enkel ontzag voor haar als vijfde geplaatste tegenstander. Vrijuit spelend maakte ze vrijwel geen fouten en pakte verrassend de eerste set.

In oranje gehuld

Bertens, geheel in het oranje gehuld, kreeg in de tweede set meer vat op het spel van Zavatska. Ze ging beter bewegen, maakte scherpere hoeken met haar forehand en betrachtte meer geduld in de rally’s. Bij Zavatska stapelde de foutenlast zich op, ze leverde al haar zeven servicegames in. Zo zag de winst van Bertens er op papier uiteindelijk best simpel uit: 2-6, 6-2 en 6-0. In de tweede ronde treft ze de Italiaanse veterane Sara Errani.

In de derde set deed zich een opmerkelijk incident voor. Zavatska zat plots zonder racket nadat ze van al haar vijf meegebrachte rackets de bespanning stuk had geslagen. Uit haar spelersbox kreeg ze een voor haar vreemd racket aangereikt. Met tranen in de ogen over zoveel tegenslag (en amateurisme) vervolgde de Oekraïense de partij. Ook Bertens had het met haar jonge tegenstander te doen. “Ik vond het best zielig.”

Lees ook:

Kiki Bertens over Roland Garros: ‘Ik heb geen idee wat hier gaat gebeuren’

De voorbereiding van Kiki Bertens op Roland Garros verliep verre van optimaal. Ze heeft ook geen idee hoe het met haar vorm is.