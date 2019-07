Wat op weg was om een van de spectaculairste Touretappes van de afgelopen jaren te worden, eindigde gisteren in een koude douche – en dan eentje van de niet-welkome soort. Sneeuw, hagel en stromen water op een klein stuk weg in een dal betekenden het einde van de rit en het begin van talloze speculaties over wie er nu baat had bij die beslissing van de Tourdirectie en wie niet.

Soms denk je dan: was het maar vroeger. Toen werden wielerwedstrijden niet ingekort of geneutraliseerd. Dan werd er gewoon gereden. Altijd. In 1919 bijvoorbeeld: een Tour over beroerde en vaak kapotgeschoten wegen. Met een etappe Metz-Duinkerken erin die 468 kilometer telde en in hondenweer werd verreden. In 1926, als de renners in de Pyreneeën ruim 300 kilometer moeten afleggen in de mist en de regen, op modderige bergwegen die door automobilisten tot prut waren gereden. In 1926 als de renners tijdens een stortbui Nice binnenrijden en het water tot over hun enkels staat. En als er, een paar dagen later, op de col de Vars een donderbui losbreekt en de regen met bakken tegelijk uit de hemel komt. De afdaling van de Vars en de Izoard geschrapt? Toenmalig Tourchef Henri Desgrange heeft het waarschijnlijk niet eens overwogen. In 1948, toen het tijdens twee Alpenetappes beestenweer was, deed zijn opvolger Jacques Goddet dat trouwens ook niet.

Soms denk je dan: was het maar vroeger. Maar een kanttekening moet daar wel bij. De renners die destijds op hun weg naar Duinkerken, Luchon en Briancon zijn gevallen of hun botten hebben gebroken, zijn natuurlijk vergeten.

