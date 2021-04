Korfballers PKC veroveren tiende zaaltitel in stil Ahoy: ‘Dit is een overwinning voor de sport’

Piepend schoeisel, elkaar fanatiek coachende spelers en een schotklok die onverbiddelijk aftelt; op het eerste gezicht levert de finale van de Korfbal League, de belangrijkste korfbalwedstrijd van het jaar, een vertrouwelijk beeld op in het Rotterdamse Ahoy.

Maar veel is deze zaterdagmiddag anders. Geen tienduizend uitzinnige supporters, geen trommelcorps of blaasorkest en al helemaal geen carnavaleske jubelstemming, zoals gewoonlijk bij de afsluiting van het zaalseizoen. Nee, het enige wat vertrouwd is, zijn de twee finalisten: PKC en Fortuna, die, net als in 2019, zullen gaan strijden om de landstitel.

Maar wat maakt het uit? Dat de nieuwe RTM-zaal, de tweede hal in het verbouwde Ahoy, wordt ingewijd met sport, is al een feest op zich, vindt directeur Jolanda Jansen. “Laten we hopen dat dit het begin is van veel meer mooie evenementen”, stelt Jansen, uitkijkend over het speciaal aangelegde speelveld. “Dat er wat mensen zijn, geeft in ieder geval al een stukje beleving.”

Zo’n 250 toeschouwers zijn toegelaten door de Nederlandse korfbalbond KNKV (circa honderdduizend leden). Behalve journalisten zijn dat alle bestuursleden van PKC en Fortuna en personeelsleden van de KNKV. Supporters kijken thuis mee via de live-uitzending van de NOS.

Goed voor de focus

Fans van Fortuna (Delft) en PKC (Papendrecht) hadden er alles aan gedaan om de spelers op te laden voor de finale. Beide ploegen werden door honderden supporters uitgezwaaid. “Erg mooi”, vindt Zita Schröder, speelster van PKC. “Maar als je dan eenmaal in zo’n hal aankomt, is het stil en zit je echt in jezelf. Goed voor de focus, maar ja, het liefst spelen we natuurlijk met publiek.”

Vooral Schröder leeft deze weken in twee verschillende werelden. In het dagelijks leven werkt ze op de corona-afdeling van het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht. “Omdat ik daar best heftige dingen meemaak, geeft het me zo’n fijn gevoel om te kunnen spelen”, zegt de verdedigster. “Ik voel me vrij als ik op het veld sta. Korfbal is echt een uitlaatklep voor mij. Eigenlijk ben ik mijn sport alleen maar meer gaan waarderen de laatste tijd. Ik voel me enorm bevoorrecht dat ik dit mag doen.”

Fleur Hoek, verdedigster van tegenstander Fortuna, is dat met haar eens. “Ondanks dat we voor de finale twee keer getest moesten worden en in een vrijwel lege zaal moesten spelen, is het geweldig dat we deze wedstrijd hebben kunnen spelen.” Hoek was dit keer minder gespannen dan twee jaar geleden, toen ze met Fortuna nipt van PKC won (21-19). “Dat was mijn eerste finale. Ik was hartstikke zenuwachtig, omdat je dan niet goed weet wat je overkomt. Nu was ik veel rustiger.”

Tiende zaaltitel

Fortuna en PKC zijn tot driekwart van de wedstrijd aan elkaar gewaagd. Daarna versnelt de Papendrechtse formatie onder leiding van uitblinkster Sanne van der Werff, die met acht treffers een belangrijk aandeel heeft in de zege op Fortuna (22-18). Voor PKC is het de tiende zaaltitel.

“Hier hebben we zo lang op gewacht”, zegt Schröder na afloop met opluchting in haar stem, terwijl om haar nek een gouden medaille bungelt. Dat Fortuna en PKC de eindstrijd überhaupt konden afwerken, is iets om niet snel aan voorbij te gaan, vindt Schröder. “Dit is een overwinning voor de sport”, meent ze.

Terwijl het veld en de lichtinstallatie worden gedemonteerd, kijkt Ahoy-directeur Jansen met een tevreden gevoel terug op het doopsel van de RTM-zaal. Of ze nog verbeterpunten zag? “Ja”, lacht ze. “Volgende keer graag een volle bak met publiek.”