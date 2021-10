Koning Wesley Sneijder en de gokmiljoenen voor onze grenzeloos ambitieuze topsport

In trainingspak danste hij deze zomer als een ­gabbertje steeds over het scherm, ’s lands record­international. De laatste weken is er helemaal geen ontkomen aan hem. Met een malle kroon op zit hij als een koning te paard. In alle reclameblokken rond voetbal probeert Wesley Sneijder ons te verleiden een gokje te wagen op sportwedstrijden.

Vooruit, ik volg zijn oproep en pak mijn telefoon. ‘Eindelijk nu live wedden!’ staat op de site van Toto. De tijd dat je naar de sigarenboer moest voor de voorspellingen van het eredivisieweekend – een 1, 2 of 3? – is voorbij. Ik kan nu meteen geld zetten op een potje in de Paraguay Cup: 150 euro kan mij zomaar 33.000 euro opleveren. Wow. De volgende ochtend zie ik dat Tropang Giga tegen San Miguel Beerman basketbalt op de Filippijnen. Zal ik? In een paar vingerbewegingen is het gepiept. Heel handig.

Deskundigen hebben gewaarschuwd voor een golf van verslaafden door het opengooien van de online sportgokmarkt. Vooral jongeren tot 24 jaar blijken uit onderzoeken heel gevoelig voor gokreclames, bijvoorbeeld met sympathieke gabbers als Wesley. Ik heb het even niet over matchfixing. Dat gaat om illegaal gokken en de Toto is gewoon legaal.

Gij zult presteren!

Het is onderdeel van de Nationale Loterij, een staatsbedrijf. De inkomsten zijn de levensader van de Nederlandse sport: een groot deel vloeit vanuit Den Haag in de kas van sportkoepel NOC-NSF. Vanuit Papendal wordt dat weer verdeeld over de bonden. Dit jaar ging er 54 miljoen euro naar de topsport. Maar NOC-NSF verbindt er wel eisen aan. Gij zult presteren! Voor bonden die geen medailles of finaleplaatsen scoren, dreigt korting op de subsidie. Dat kan commercieel minder aantrekkelijke sporten als turnen of ­triathlon hard raken.

Dus pikten die sportbonden de boodschap vanuit Den Haag en Papendal om een topsportland te worden gretig op. De turnbond had coaches met grensoverschrijdende ambities. De ­triathlonbond zette een nationaal trainingscentrum op. Grenzeloos ambitieus gingen ze aan de slag met deels minderjarigen. De prestatiedruk leidde er wel toe dat die zichzelf gingen uithongeren. Blessures en vermoeidheid moesten ze negeren. Met eetstoornissen, depressies en chronische pijnen haakten ze af.

En dat allemaal werd mede gefinancierd door onze goklust. Sinds 1 oktober heeft Toto zware concurrentie van negen andere sportgokbedrijven. Dus moest er een tandje bij. Reclames voor tabak en drank mogen niet bij sport, voor gokken mag dat wel. Tien clubs in de eredivisie hebben nu contracten met Toto. Zodat de fans nog gemakkelijker kunnen worden bereikt. Met Wesley als wervend uithangbord. Die doet natuurlijk voor het goede doel, de sport!

Het is tijd om ook te kijken naar de rol van de overheid

Alleen lijkt staatssecretaris Paul Blokhuis er niet meer zeker van dat dit hele bouwwerk vrij is van perverse prikkels. Het is tijd om bij de topsportschandalen ook te kijken naar de rol van de overheid, zei hij deze week. Want wie weet begint het daar wel, met die ‘top-tien-ambitie’, en het doorpompen van gokmiljoenen naar een wereld waar het bewaken van de grenzen toch heel lastig blijkt.

Dus Wesley, jij zit aan het begin van de keten. Verlos mij van de perverse prikkel om te gaan gokken. Kom van dat paard af. Ironisch overigens, dat je onlangs een scheidsrechter in het amateurvoetbal voor ‘paardenlul’ hebt uitgescholden. Je werd ervoor geschorst, als trainer in opleiding. Je wilt dat vak in. Doe dat. Word desnoods dan maar trainer, wáág de gok.

Lees ook:

Grove misstanden bij triatlon: verwaarlozing, mishandeling en machtsmisbruik

In de top van het Nederlandse triatlon was jarenlang sprake van misstanden. Een groep triatleten meldt gevallen van psychische en fysieke mishandeling, met ernstige persoonlijke problemen tot gevolg.