Koning van de e-sports Victor Goossens opent trainingscentrum in Utrecht. ‘Er gaat meer geld in om dan in het Amerikaanse basketbal’

Groot geworden in een wereld die vooral bestaat uit een virtuele realiteit waarin werkelijk niets onmogelijk lijkt, kijkt Victor Goossens nergens meer van op. Toch fronste de eigenaar van het e-sportsteam Team Liquid eind 2018 wel even zijn wenkbrauwen: de beste basketballer aller tijden, Michael Jordan, meldde zich als investeerder. “Best vet", vindt Goossens. “Alleen jammer dat ik hem nog niet heb ontmoet.”

Beter kan volgens Goossens (37) niet worden geïllustreerd dat e-sports big business is. In de wereld van populaire videogames als Dota, Fortnite en League of Legends gaat het om grote getallen. Het totale aantal beoefenaars wordt geschat op vier miljard, zo’n 400 miljoen fans volgen hun favoriete gameteams fanatiek op de voet. De coronacrisis stuwde de verkoopcijfers van deze nieuwe industrie nog eens fors op.

Geschatte waarde Team Liquid: 300 miljoen dollar

Goossens mag zich de trotse ceo noemen van ’s werelds grootste e-sports franchise, Team Liquid. Wat twintig jaar geleden begon als fansite voor de videogame StarCraft is veranderd in een imperium met multinationals Honda en Dell als sponsor. Geschatte waarde volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes: 300 miljoen dollar, omgerekend een slordige 253 miljoen euro. “Er gaat in e-sports meer geld om dan in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA”, meldt Goossens trots.

Zoals puissant rijke oliesjeiks uit de Emiraten zich de top van het Europese clubvoetbal hebben toegeëigend, heerst Goossens (T-shirt, blauw colbert, grijze joggingbroek, witte sneakers) in de e-sports. Met één groot verschil. Al rechtvaardigt zijn bankrekening het bezit van een Ferrari of Maserati, Goossens komt dagelijks op de fiets naar het werk. “Ik heb niet eens een auto.”

Honderden kliks per minuut

Zijn organisatie is naast in Europa en Noord-Amerika ook actief in China en Brazilië. Dinsdag opende hij in hartje Utrecht de Alienware Training Facility, een gloednieuw centrum voor de ruim honderd gamers die bij Team Liquid onder contract staan. Tot soms wel twaalf uur per dag kunnen teams van vijf gamers zich er bij toerbeurt nog verder bekwamen in hun vaardigheden. Die bestaan uit honderden kliks per minuut. De goedbetaalde, jonge sporters, met volgens Goossens vrijwel allemaal een inkomen van zes cijfers, hebben er naast uiterst geavanceerde apparatuur de beschikking over sportpsychologen, fysiotherapeuten en koks die driemaal daags maaltijden verzorgen.

Blind voor de schaduwzijde van e-sports is de Utrechter niet. Volgens het verslavingsinstituut Jellinek lijden alleen al in Nederland zo’n 200.000 mensen aan gameverslaving. Het probleem heeft Goossens’ aandacht, al plaatst hij wel een kanttekening. “Het is jammer dat je nooit hoort dat gamen veel mensen met bindingsangst uit een sociaal isolement haalt.”

Maatschappelijke achterstand

“Voor veel jongeren is voetbal net zo verslavend. Hoeveel jongens tussen de acht en twintig jaar zijn er niet die hun school verwaarlozen om te kunnen slagen bij Ajax? Ik lees nooit dat die een enorme maatschappelijke achterstand hebben als uiteindelijk blijkt dat ze buiten de boot vallen.”

Misschien dat sceptici van gedachte veranderen nu het Internationaal Olympisch Comité heeft bepaald dat op de Zomerspelen van Tokio in 2021 demonstraties worden gegeven van de games ‘Rocket League’ en ‘Street Fighter’. In het eerste spel moet met een auto een bal in het doel worden geschoten, het tweede is een vechtspel van Japanse makelij.

Wel echte wapens bij biatlon en schietsport

Het zijn geen games waar Goossens’ hart sneller van gaat kloppen. Dat het IOC als voorwaarde heeft gesteld dat populaire schietspellen uit den boze zijn, noemt Goossens even begrijpelijk als inconsequent. “Ik snap dat het IOC het gebruik van vuurwapens niet wil verheerlijken. Maar hoe kun je dan wel toestaan dat bij biatlon en schietsport met echte wapens wordt geschoten?”

Goossens noemt de aandacht voor e-sports in Tokio ‘leuk’. Meer niet. “Voor de populariteit van de sport of de groei van de industrie hoeven we het echt niet te doen.”

