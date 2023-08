Komen de teamsprintsters nu eens uit de schaduw van Harrie Lavreysen?

Een ‘super-WK’ houdt in de naam alleen al een grote belofte in. Als iets super is, moet het groots en enerverend zijn, op zijn minst. In Glasgow wordt het in ieder geval geprobeerd. Daar vinden de komende anderhalve week de wereldkampioenschappen plaats in bijna alle onderdelen op twee wielen: BMX, mountainbike, wegwielrennen, paracycling en ook artistiek fietsen (kunstvormen op de fiets) en cycle-ball (voetbal op fietsen). Dertien WK’s zijn er, met meerdere onderdelen.

De eerste dagen draaien met name om het baanwielrennen, en dus is het niet vreemd dat de eerste Nederlandse deelnemers donderdag de vrouwelijke teamsprinters zijn. Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet en Shanne Braspennincx hopen goud voor Nederland te halen.

Succesvolle namen niet meer aanwezig

Waar Nederland de medailles vaak haalt bij de vrouwen (ongeveer twee op de drie medailles per Spelen), loopt de vrouwenselectie in het baanwielrennen nog wat achter op de mannenploeg, waar Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland echte speerpunten zijn.

De succesvolle namen uit de (recente) geschiedenis zijn niet allemaal meer aanwezig op de piste. Laurine van Riessen verwacht in november haar eerste kindje en is om die reden voorlopig gestopt. Braspennincx werd in Tokio olympisch kampioen op de keirin, maar heeft het een paar jaar wat rustiger aan gedaan, ook vanwege de verbouwing van haar huis. En hoewel ze al jaren meedoen, zijn Lamberink, Van de Wouw en Van der Peet nog steeds onderdeel van een generatie die niet echt doorgebroken is.

Lamberink (27) en Van de Wouw (25) zitten al sinds 2016 bij de nationale selectie. Lamberink is vooral de starter van de teamsprint, maar viel een paar jaar ‘in de leegte’ toen de teamsprint richting Tokio geen prioriteit was. Van de Wouw miste een paar jaar de topvorm nadat ze zich te zeer op gewicht ging focussen, tot wel veertien kilo verloor en daardoor minder ging presteren. Van der Peet (23) won afgelopen oktober verrassend WK-brons op de keirin.

Grootste test tot nu toe

In Glasgow volgt de grootste test tot nu toe, zeker omdat naast wereldtitels ook plaatsing voor de Spelen van Parijs te verdienen valt. Daarvoor moet de ploeg in de top-acht zitten. Dat lijkt gezien de voorgeschiedenis van de groep geen probleem. Vier jaar geleden wist de ploeg zich niet te plaatsen. Sinds 2021, toen de teamsprint voor vrouwen met drie in plaats van twee rensters moest worden gereden, is Nederland telkens goed voor een plek bij minstens de beste zes.

Het is ook gelijk een onderdeel waar iets valt recht te zetten. Vorig jaar op de WK reed Nederland voor de bronzen medaille. Vlak voor de start van die troostfinale bleek echter dat niet Van der Wouw, maar Van der Peet moest starten. De opstelling was mondeling doorgegeven aan de jury, maar niet schriftelijk, zoals noodzakelijk is. Nederland verloor het brons op achtduizendsten van een seconde.

Het was een fout die er mede voor zorgde dat bondscoach René Wolff niet verder kon bij de sprinters. De huidige bondscoach Mehdi Kordi denkt in Glasgow in ieder geval aan medailles, vooral op de keirin.

Op de duuronderdelen is Maike van der Duin kanshebber. Zij kwam vorig jaar verrassend op, maar een val en een coronabesmetting wierp haar wat terug. Zij is niet helemaal fit. Afwezige is Daniek Hengeveld, die van haar ploeg, Team DSM-Firmenich, geen ruimte krijgt om een olympisch traject te volgen. Marit Raaijmakers rijdt zodoende de koppelkoers samen met Van der Duin.

Toernooi is blauwdruk voor volgend jaar

Ondanks de kansen hangt het baantoernooi voor Nederland zodoende nog steeds op de resultaten van de mannen-sprintploeg, waar Harrie Lavreysen opnieuw de meeste kans wordt toegedicht. Hij rijdt vrijdag samen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg de teamsprint. Na vier wereldtitels op rij verloor de ploeg vorig jaar het WK verrassend. Die fout moet nu worden hersteld.

Laveysen zelf heeft een opschrijfboekje bij zich waarin hij zijn hele toernooi bijhoudt. “De voorbereiding, het toernooi zelf, mijn voeding tijdens het toernooi, ik schrijf bij alles op hoe ik het ervaar.” Want dit WK, in alle facetten, is een blauwdruk van hoe het over een jaar moet: op de Spelen in Parijs.

