Kom op, meneer Rutte, dit is niet normaal in Nederland en dit wordt niet normaal

Racisme in het voetbal, ik vind het een vervelend onderwerp om over te schrijven. Het is moeilijk omdat keihard en onvoorwaardelijk eruit pikken en straffen, waarom in de eerste reflex altijd weer wordt geroepen (wat ook het makkelijkst is), zo eenvoudig vaak nog niet is. Moeilijk ook omdat je oog moet houden voor de proportionaliteit van straffen – daartoe blijven wij weldenkenden toch geroepen. Daar wordt het al vervelend. Je hoort jezelf zulke kanttekeningen met de grootste voorzichtigheid maken. Je wilt, voel je de vraag, toch niet iets bagatelliseren? Het ís toch verschrikkelijk?

Dat is, voor de columnist, het meest vervelende ervan. Ja, natuurlijk is het dwaas, eencellig, van de pot gerukt. Maar dat vindt iedereen, voor een originele column geen lekker uitgangspunt. Ja, iedereen, zeg ik. Ik reken buiten eencelligen – zouden er in alle opwinding meer moeten doen, zou ik graag zeggen.

De wet van de zwijgende meerderheid wil dat de weldenkende meerderheid aan de doodnormaalste zaken van de wereld geen woorden wijdt. Volstrekt overbodig toch om te zeggen dat het normaal is dat zwart en wit samenleven en -spelen. Een voor die meerderheid beledigend aanvoelende verspilling van speeksel, toch?

Een incident

Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong na een doelpunt van Oranje samen voor de camera: zwart en wit, gekleurd en blank, noem het zoals je wilt. Ja, na zo’n ‘statement’ wemelt het in deze tijden op sociale media van hartjes en opgestoken duimpjes. Maar kom op, zoals zij daar staan, zoals zij samen spelen, zo werken en spelen wij zwijgend weldenkenden allemaal samen.

Minister-president Rutte zegt: “Als dit normaal wordt in Nederland, dan kunnen we de tent beter sluiten.’’ Scoringsdrift in straattaal. Kom op, meneer Rutte en alle schreeuwers in uw kielzog, dit is niet normaal in Nederland en dit wordt niet normaal. De wedstrijd, FC Den Bosch-­Excelsior, ís gestaakt, volgens het daarvoor bestaande protocol. Het OM ís een strafrechtelijk onderzoek gestart. Dit was, meneer Rutte, in de moderne Nederlandse voetbalgeschiedenis een incident. Als u zich even over de annalen had laten voorlichten, had ook u dat kunnen weten.

Dat straffen, aanwijzen, bewijzen, zo makkelijk niet is, dat begrijpt iedere weldenkende. Dat straffen voor een land of een club disproportioneel en makkelijk aanvechtbaar kunnen zijn, ook.

Bekijk het anders

Gooi in deze tijd van overspannen volkstwisten niet alles op een hoop, verbind niet alles in een cumulatieve verontwaardiging die collectief deugen moet uitstralen, met alle o zo makkelijke hartjes en duimpjes. Drein niet door over vaak onmogelijke straffen. Bekijk het anders.

Zeker, het zou een mooi en krachtig signaal zijn, als alle spelers van het veld zouden stappen en een keer niet zouden terugkeren. Maar wees eerlijk: zullen ze het op een eindtoernooi doen?

Luister écht naar Excelsior-speler Mendes Moreira, het mikpunt in Den Bosch. Hij gooide niets op een hoop. Hij beperkte zich in vlotte, rake en dappere zinnen tot wat het was: peilloze domheid. Kijk naar de Zweed Isak, die niet wilde dat de interland tegen Roemenië werd gestaakt. Hij wilde de geluiden negeren. Denk aan de toenmalige AZ’er Altidore, ook eens het mikpunt in Den Bosch. Hij zei dat hij door zijn ouders sterk is opgevoed en dat hij voor die paar mensen op de tribune zou bidden.

De wet van de zwijgende meerderheid en de sprekende meercellige minderheid tezamen: niets is krachtiger dan er ver ­boven te staan.

