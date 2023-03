Kökcü weigert namens Feyenoord OneLove-band, tot onvrede Humberto Tan

“Ik begrijp niet dat je als club niet achter zo’n actie gaat staan,” zegt Humberto Tan, voorzitter van de commissie-Mijnals, opgericht in 2020 om de KNVB te helpen met het realiseren van de ambities rondom racisme, discriminatie en inclusiviteit.

Komend weekeinde vindt in het Nederlandse voetbal weer een OneLove-actie plaats, nu vanwege de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart. De KNVB hoopt dat zoveel mogelijk aanvoerders in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en ook in het amateurvoetbal de speciale gekleurde band met het OneLove-logo willen dragen.

Feyenoord-captain Kökcü zei zondag de actie te steunen, maar niet de band te willen dragen. De Turkse international weigerde dat tijdens de vorige actieweek rond OneLove in oktober – toen in de week van Coming Out Day – ook al vanwege zijn religieuze overtuigingen.

De beslissing zorgde toen al voor veel ophef. De 22-jarige Haarlemmer wilde naar eigen zeggen “geen uithangbord” zijn van de lhbti-beweging. “Maar ik heb toch wel het gevoel dat die OneLove-band in het leven is geroepen om een andere reden.”

Corrupt

Tan vindt als voorzitter van de commissie-Mijnals dat het Kökcüs “zijn goed recht is om de OneLove-band niet te dragen”. “Het gaat echter niet om individuele spelers, het gaat om de clubs. Van de Fifa begrijp ik zoiets, want die zijn corrupt. Maar waarom zou je het niet doen als club?”

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic zal zondag tijdens de Klassieker wél de OneLove-band dragen. Tijdens de vorige actie bedekte de Servische speler hem aanvankelijk gedeeltelijk onder zijn reguliere aanvoerdersband. Ook droeg hij de OneLove-band ondersteboven.

Kökcü zal tijdens de Klassieker mogelijk een alternatieve aanvoerdersband tegen racisme dragen. “Ik denk dat we met Feyenoord iets moeten vinden om deze actie toch nog te steunen”, aldus de middenvelder, die daarover in gesprek gaat met trainer Arne Slot.

“Zonde van de energie”, vindt Tan. “Waarom zou je het wiel opnieuw willen uitvinden? Ik hoop dat zo’n eventuele actie het bewustzijn vergroot, maar het zou sterker zijn geweest om één front te vormen.”

Tan en de commissie-Mijnals zijn niet van plan om in gesprek te gaan met de clubs naar aanleiding van de weigering. “Wij zijn er als commissie om de KNVB te adviseren, niet om clubs aan te spreken.”

