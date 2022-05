Koen Bouwman wint met hulp van meesterknecht Dumoulin memorabele rit in Ronde van Italië

De omhelzing was innig, vrijdagmiddag in de finishstraat van het Zuid-Italiaanse Potenza. Koen Bouwman en Tom Dumoulin lieten elkaar even niet los. De een, Bouwman, had gewonnen. De ander, Dumoulin, had hem als meesterknecht door de laatste kilometers geleid.

Bouwman was de sterkste gebleken in een van de memorabelste wedstrijden voor Nederland in lange tijd. Bouwman (28) reed in de kopgroep met ploeggenoot Tom Dumoulin tegen Bauke Mollema en de Italiaan Davide Formolo. In de sprint was Bouwman de sterkste, voor Mollema en Formolo, na werk van de luxeknecht Dumoulin, die aan de finish in Potenza als vierde eindigde en in de achtergrond even hard juichte als de winnaar van de dag.

Bouwman is binnen de ploeg een van de bouwstenen waar een team op leunt. Vrijwel altijd als knecht, iemand die anderen helpt. Hij is letterlijk een ‘modelrenner’, want hij is de renner die bijvoorbeeld nieuw materiaal test. Samen met Dumoulin was hij begin dit jaar op ‘trainingsvakantie’ in Colombia. Sinds 2015 rijdt hij al bij Jumbo-Visma, zonder al te grote uitslagen.

Koen Bouwman en Tom Dumoulin (op de rug gezien) omhelzen elkaar na de zege van Bouwman. Beeld AFP

Maar vrijdag was alles anders voor hem. In etappe zeven, vooraf al gezien als van de zwaarste etappes in de Ronde van Italië dit jaar. In 197 kilometer moesten ruim 4500 hoogtemeters worden overwonnen. Vergelijkbaar met een zware bergetappe, maar de zwaarte zat in de opeenvolging van kleine klimmen, niet zozeer de lange bergen.

Het was slopend, zwaar, en liefst 75 kilometer lang probeerde de ene na de andere renner te ontsnappen. Toen dat eindelijk lukte, bleven de sterksten over. En zij die hadden durven wachten: voor Bouwman en Dumoulin was het toen pas de eerste aanval van de dag. Voor Mollema de tweede. Ook Wout Poels zat de eerste uren nog in de kopgroep.

Vooral Dumoulin was een opvallende naam voorin. Hij verloor dinsdag tijd naar de top van de Etna, verloor daar de klassementsambities en ook het zelfvertrouwen, en stak zich een paar dagen weg in het peloton om de teleurstelling te verwerken. Vrijdag was hij eigenlijk helemaal niet van plan om mee naar de kopgroep te rijden. Eigenlijk wilde hij zorgen dat Bouwman weg kon rijden, maar toen hij zelf een klein gaatje had, reed hij maar door. Daarna kwam hij in een positie waarin hij de laatste jaren zelden zat. Voorin, rijdend voor de zege.

In de finale toonde hij zich de perfecte teamgenoot. Toen hij besefte dat hij niet weg kon komen, besloot hij zelf voor teamgenoot Bouwman te werken, die een betere sprint heeft. Hij zorgde ervoor dat Mollema en Formolo niet weg konden komen. De zege bleef zo bij de ploeg. De vreugde was er bij Dumoulin niet minder om.

Dumoulin was na de finish uiteraard ‘heel erg blij’, vertelde hij bij Eurosport. “We werkten voor elkaar. Ik ben echt heel blij voor Koen, want hij verdient het misschien het meest van iedereen in het peloton.” Is zijn eigen vertrouwen terug? “Op zijn minst ben ik blij hoe het hier ging. Het was in ieder geval veel beter.”

Bouwman, die ook de bergtrui veroverde, was duidelijk de beste in de sprint. “Tom en ik mogen in de etappes voor ritwinst gaan, nu hij veel tijd heeft verloren. Dat het nu meteen lukt, is ongelooflijk.”

