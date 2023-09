Koemans draai met Oranje bewijst het gelijk van Van Gaal

Wat de royale uitslag ook doet vermoeden, swingen deed het Nederlands elftal niet, in het oranje gekleurde Philips Stadion. Maar in een toch zeer verrassende gedaante voldeed het elftal van bondscoach Ronald Koeman wel ruimschoots aan de voornaamste opdracht op de warme donderdagavond.

Het schudde Griekenland vrij vlot van zich af en bleek zonder Memphis Depay genoeg scorend vermogen te hebben. Zodoende heeft Oranje vooralsnog voorkomen dat het met een levensgroot probleem zit in de kwalificatiepoule B voor het Europees kampioenschap. De Grieken worden na het ongenaakbare Frankrijk beschouwd als voornaamste concurrent voor de tweede plaats in de poule. Die geeft recht op rechtstreekse plaatsing voor het toernooi komend jaar in Duitsland. Zondag moet de volgende hindernis worden genomen, in Dublin tegen Ierland.

Louis van Gaal

Koeman is als coach nooit een dogmaticus geweest. Ook in zijn eerste tijdperk als bondscoach en als clubcoach was zijn filosofie nimmer in beton gegoten. Dat onderstreepte hij ook weer tegen Griekenland, met een verrassende tactische draai. De bondscoach ging het deze avond maar om één ding: resultaat. Daarom had hij teruggegrepen op het spelconcept waarvoor ook zijn voorganger Louis van Gaal op het WK in Qatar had gekozen: 5-3-2, met drie centrale verdedigers en de opkomende ‘backs’ Daley Blind en Denzel Dumfries aan de zijkanten. En dat pakte, na een stroef begin, uiteindelijk goed uit. Op het ereterras zag Van Gaal dat het goed was.

Vooral Dumfries, bij Internazionale gewend aan dit systeem, profiteerde optimaal van Koemans koerswijziging. Hij kreeg op rechts veel vrijheid en tekende bij alle drie de doelpunten voor de rust (3-0) voor de assist. Bij die tweede goal, na een prachtige aanval met ook een hoofdrol voor Xavi Simons, legde Dumfries de bal heel subtiel panklaar voor afmaker Cody Gakpo. Bij de derde treffer voor rust gaf Dumfries - na een soloactie van Gakpo - een niet te missen kans aan Wout Weghorst: 3-0.

Cipier van het middenveld

Het was op dat moment al wel duidelijk geworden waarom Koeman voor Weghorst had gekozen. De Twent is altijd bereid om voorin veel sleur- en sloopwerk te verrichten. Dat ‘hoge druk zetten’ wilde Koeman zien, ook van de creatievelingen Simons en Gakpo. Marten de Roon was daarachter de cipier van het middenveld. En nota bene de vaak bekritiseerde De Roon tekende voor de openingstreffer. Na een hoekschop van Blind won Dumfries een kopduel waarna de middenvelder van Atalanta raak schoot. Het gaf Oranje de duw die het nodig had.

Vooraf had Koeman bij de NOS eerst ontkend dat hij met zijn opmerkelijke aanpak en de poppetjes daarbij ‘een gok’ nam. Maar hij voegde er meteen aan toe: “Als trainer moet je soms gokken, en ik heb vaak goed gegokt.” Bij zijn aantreden in januari had hij nog verkondigd dat hij terug wilde naar het 4-3-3-concept. Maar belabberde optredens tegen Frankrijk en in de Nations League in juni hadden hem tot inkeer gebracht. Oranje was er onder zijn leiding tot nu toe te weinig in geslaagd de tegenpartij snel onder druk te zetten, vond hij. Dat had in veel te veel tegengoals geresulteerd.

Nummer vijftig van de FIFA-ranking

Zoals Van Gaal koos voor realisme, zo deed Koeman dat nu ook. Het is misschien veelzeggend voor het wankele vertrouwen van en in dit Oranje dat de keuze voor primair controle werd gemaakt terwijl de nummer vijftig van de FIFA-ranking op bezoek kwam. De Grieken hebben een aardig compact georganiseerd elftal maar bleek in Eindhoven bepaald geen wonderploeg. De sterspeler speelt in Turkije, de spits van AZ was het grootste wapen voorin.

Nadat de beslissende marge al voor rust was opgebouwd, schakelde Nederland in de tweede helft een paar tandjes terug. Koeman kon veel sleutelspelers al wat eerder rust geven, met het oog de clash met de Ieren. Op de momenten die ertoe deden, maakte doelman Mark Flekken, vooral met zijn zorgvuldige passing, een goede indruk. Het mooiste moment na rust was het debuut van Tijani Reijnders vanaf de 64ste minuut. Na zijn transfer naar AC Milan had hij zijn zomer nog wat meer kleur kunnen geven als zijn schot op het Griekse doel raak was geweest.