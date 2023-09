Koeman wil in cruciale duels ‘harder’ Oranje zien. ‘Deze generatie is te lief, corrigeren te weinig’

Ronald Koeman heeft de afgelopen maanden prima vakantie gevierd, zei hij op de persconferentie van het Nederlands elftal in Zeist. Wat de bondscoach eigenlijk bedoelde: hij heeft zijn zomer niet laten vergallen door de gebeurtenis vlak daarvoor.

In het geheugen ligt zijn rood aangelopen gezicht en moedeloze lichaamshouding half juni, na de 3-2 verloren troostfinale van de Nations League in eigen land tegen Italië. Verschillende internationals hadden vooraf openlijk laten weten dat ze geen zin hadden in die onbelangrijke wedstrijd, ze speelden lamlendig en kwamen afspraken niet na. Koeman ging de zomer gebruiken ‘om goed na te denken’, voor Oranje in september weer bij elkaar kwam.

Oranje is te lief

Het was niet de eerste zorgwekkende wedstrijd sinds Koeman – wiens eerste periode succesvol was – in januari terugkeerde als bondscoach. De halve finale van de Nations League tegen Kroatië liet een pijnlijk verschil zien tussen de wereldtop en Oranje. Door het kansloze 4-0 verlies tegen Frankrijk liep Nederland direct achter de feiten aan in de EK-kwalificatie.

Na een zomer nadenken, deelde Koeman zijn harde conclusie maandagmiddag met de selectie. “Het is allemaal heel gezellig met elkaar, als je ze hier ziet binnenkomen. Maar je kan en moet af en toe ook hard naar elkaar zijn. Ze corrigeren elkaar te weinig. Ik denk dat dat ook de nieuwe generatie is, dat ze te lief zijn voor elkaar.” Een conclusie die hij eerder ook al voorzichtig trok.

Koeman heeft geen twijfels dat zijn spelers die volledige overgave komende week wél laten zien, in de EK-kwalificatieduels tegen Griekenland komende donderdag en tegen Ierland op zondag. Dan staat er ‘heel veel op het spel’ volgens de bondscoach, gezien de achterstand op Frankrijk en Griekenland, al wilde hij twee keer winst nog niet cruciaal noemen om volgend jaar op het EK in Duitsland te zijn.

Problemen in bijna elke linie

Toch kan de zomer van Koeman niet helemaal zorgeloos zijn geweest. Oranje kampt met meer problemen dan alleen zachtaardigheid. Zo is het nog steeds niet gelukt een vaste eerste keeper te benoemen. Justin Bijlow is opnieuw langdurig geblesseerd, Andries Noppert is uit vorm en Mark Flekken is vooralsnog reserve. Met de selectie van toptalent in vorm Bart Verbruggen, spelend bij het Engelse Brighton & Hove Albion, dient zich een nieuwe kandidaat aan. “Ik krijg er geen hoofdpijn van”, beweert Koeman.

Bondscoach Ronald Koeman tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal in Zeist. Beeld ANP

De absentie van spits Memphis Depay bezorgt de bondscoach wel hoofdbrekens. Wie moet de doelpunten gaan maken? Ook Steven Bergwijn is geblesseerd. Nieuwe, jonge spitsen breken niet door. PSV-spits Luuk de Jong hintte afgelopen weekend op een mogelijke terugkeer, en Koeman flirtte maandag terug. “De bal ligt bij hem. Als een speler bedankt en daarna wil terugkeren, sta ik daar altijd voor open.”

Op papier heeft de verdediging het meeste vet op de botten, maar juist die linie liet het voor de zomer afweten. De elf tegendoelpunten in vier interlands waren een historisch dieptepunt. Niet voor niets zijn de debutanten in de selectie allen verdedigers. Toch is het geen zekerheid dat Micky van de Ven, Quilindschy Hartman of Ian Maatsen zullen debuteren. Koeman twijfelde maandag omdat de komende wedstrijden eigenlijk toch wel cruciaal zijn.

Straf voor Frimpong

Aan een andere verdediger deelde Koeman bovendien straf uit, maakte hij maandag bekend. Rechtsback Jeremie Frimpong liet hij thuis, ook na een volgens Koeman slecht optreden van concurrent Denzel Dumfries tegen Kroatië. Frimpong verkeert bij de Duitse koploper Bayer Leverkusen in blakende vorm, maar weigerde tot Koemans onvrede een oproep voor Jong Oranje.

Onomstreden in de zomergedachten van Koeman bleef het systeem. Tegen Griekenland schakelt Oranje niet terug van een 4-3-3-opstelling naar een defensiever systeem, ondanks de vele tegendoelpunten. “Er veranderen wel wat accenten, zoals het druk zetten. Maar je moet wel jezelf blijven. Als alles klopt, hebben wij nog steeds een sterk elftal.”

