Koeman tekent voor twee jaar in Barcelona

De overstap hing al dagen in de lucht, maar leek pas gister zo goed als zeker toen Koeman allereerst in Zeist met de KNVB over zijn contract ging praten, om erna in het vliegtuig naar Barcelona te stappen. Zijn nieuwe club laat nu weten dat de coach een overeenkomst voor twee jaar heeft getekend.

De KNVB heeft het vertrek van Ronald Koeman als bondscoach woensdag bevestigd, later vandaag wordt hij bij FC Barcelona gepresenteerd. Assistent-coach Dwight Lodeweges neemt voorlopig de taken van Koeman over en zit mogelijk ook als eindverantwoordelijke op de bank als Oranje begin september in de Nations League tegen Polen en Italië speelt.

“Ik vond het een eer om bondscoach van Nederland te zijn. De afgelopen twee en een half jaar heb ik er alles aan gedaan om successen met Oranje te behalen. Ik kijk met trots terug op wat we samen in die periode hebben bereikt. Het Nederlands elftal heeft een mooie toekomst, daar ben ik van overtuigd. Dat Barcelona mijn droomclub is, weet iedereen. Het voelt voor mij heel bijzonder daar coach te kunnen worden”, aldus Koeman in een persbericht van de KNVB.

‘Coronacrisis rol gespeeld’

Voorzitter Josep Maria Bartomeu zei in een interview op het tv-kanaal van de Catalaanse topclub dat de coronacrisis een rol heeft gespeeld bij het besluit van Ronald Koeman om nu wel te kiezen voor FC Barcelona. Dat zei voorzitter Josep Maria Bartomeu in een interview op het tv-kanaal van de Catalaanse topclub.

“In december heeft Koeman ons verteld dat hij een verantwoordelijkheid had voor het Nederlands elftal. Toen was het EK nog een paar maanden weg, maar corona heeft de situatie veranderd. Het is al vele jaren een droom voor hem om trainer van onze club te worden”, zei Bartomeu.

Inmiddels is door de coronacrisis het EK verplaatst naar de zomer van 2021 en heeft Barcelona na het ontslag van Quique Setién een nieuwe trainer nodig die de club uit de sportieve crisis moet trekken. “We kennen hem en weten hoe hij denkt, maar ook vanwege zijn ervaring willen we hem als de nieuwe trainer. Hij kent ook de filosofie van Barca en gelooft in onze speelstijl. Dat is ook een reden om voor Barcelona te kiezen.”

Bartomeu zei ook dat hij met Koeman heeft gesproken over versterkingen voor de selectie. “Maar de komst van nieuwe spelers hangt ook af van het vertrek van anderen”, zei hij. Sterspeler Lionel Messi gaat in ieder geval niet weg, ondanks de geruchten. “Messi heeft al zo vaak gezegd dat hij zijn carrière bij Barcelona wil beëindigen en Koeman heeft ons verteld dat Messi een van de pilaren in zijn project is.”

Koeman en Barcelona onderhandelden de afgelopen dagen met een delegatie van Barcelona over afwikkeling van zijn contract met de KNVB waar hij als bondscoach van Oranje tot aan 2022 aan verbonden was. In zijn dienstverband stond echter een clausule dat hij na twee jaar de overstap naar Barcelona zou mogen maken. De KNVB raakt met zijn vertrek binnen een week twee bondscoaches kwijt. Vorige week werd bekend dat vrouwenbondscoach Sarina Wiegman na de Spelen van Tokio in 2021 bondscoach van de Engelse vrouwen wordt.

Dinsdagmiddag vloog de 57-jarige Koeman naar de hoofdstad van Catalonië waar hij naar verwachting woensdag wordt gepresenteerd als nieuwe trainer. Hem wacht een grondige renovatie van de selectie. Die telt met Busquets, Vidal, Piqué, Jordi Alba en Suarez (in beeld bij Ajax) veel oudere spelers. Bartomeu gaf toe dat de club de afgelopen jaren niet tijdig heeft gekozen voor verjonging. Het einde van het tijdperk van Messi, ook al 33 jaar, lijkt nog niet in zicht.

Koeman wordt na Michels, Cruijff, Van Gaal en Rijkaard de vijfde Nederlandse trainer in Barcelona, waar ook Oranje-international Frenkie de Jong sinds vorig jaar speelt.

Lees ook:

De opvolger van Koeman bij Oranje: een gelouterde tussenpaus of keuze voor vernieuwing?

Wat betekent het vertrek van Ronald Koeman voor Oranje? De KNVB kan voor zijn opvolging grofweg vier verschillende wegen inslaan.

Waarom Koeman het Oranje in opbouw verruilt voor zijn droomclub in crisis

De wederopbouw van Oranje was veelbelovend; Barcelona verkeert in diepe crisis. Waarom wil Ronald Koeman toch de overstap maken?