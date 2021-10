Koeman kon het tij bij zijn geliefde maar geplaagde Barcelona niet keren

Ronald Koeman kon woensdagavond nog één persconferentie geven, na het 1-0 verlies van FC Barcelona tegen Rayo Vallecano in Madrid. Hij zei dat hij het ongelooflijk had gevonden dat Barcelona had verloren. Maar enkele uren later was die voetbaltaal later niets meer waard. Koeman werd ontslagen, in het vliegtuig van Madrid terug naar huis.

Iets meer dan een jaar was Koeman uiteindelijk coach van de club waar hij altijd al eens trainer wilde worden, nadat hij er zelf van 1989 tot en met 1995 zes jaar speelde. Als clubicoon, zeker na de vrije trap tegen Sampdoria in 1992, waardoor Barcelona de Europacup won, gaf hij er in augustus 2020 zijn bondscoachschap voor op, net nadat hij met Oranje goede resultaten had geboekt in de Nations League. Ook zijn gezondheid speelde mee. Als hij het nog wilde, dan moest het nu.

Maar al in het eerste seizoen ging het mis voor Koeman (58). Hoewel de beker werd gewonnen en de club lang zicht had op de landstitel, bleven de resultaten achter bij de verlangens. De relatie met de in maart aangetreden voorzitter Joan Laporta kwam onder druk. De documentaire Forca Koeman, gemaakt over Koeman en zijn gezin, liet zien hoe vorig jaar al de interne strijd broeide. Koeman en voornamelijk zaakwaarnemer Rob Jansen verweten de voorzitter in omfloerste woorden niet altijd eerlijk te zijn.

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 oktober 2021

Afgelopen zomer kwamen de grote financiële problemen van Barcelona aan het licht. De club kan geen geld meer uitgeven, waardoor de balans in de selectie werd verstoord. Het belangrijkst was dat sterspeler Lionel Messi niet kon worden behouden. De jonge(re) garde, met onder meer Memphis Depay, kon dit jaar de last niet dragen. Na de pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Benfica in de Champions League, een maand geleden, leek Koeman al definitief afgeserveerd te zijn door voorzitter Laporta. Toch mocht de Nederlander aanblijven, ook juist vanwege die financiële problemen: want ontslag van Koeman betekent een flinke afkoopsom, dat naar verluidt in de miljoenen euro’s loopt.

Koeman mocht blijven, maar de basis bleef wankel. Twee nederlagen in de afgelopen week, tegen Real Madrid en woensdag tegen Rayo Vallecano, deden het beeld definitief omslaan. Na het verlies tegen Madrid belaagden fans hem al toen hij in zijn auto het stadion uit reed. De auto liep deuken op. Woensdag zag het bestuur van Barcelona geen andere oplossing meer, nadat de club was afgezakt naar de negende plaats in de competitie.

Met het ontslag komt er in één week een einde aan twee trainersbanen van Nederlandse coaches in het buitenland. Eerder werd al Mark van Bommel ontslagen bij Wolfsburg. Ook Jaap Stam is dit seizoen al ontslagen. Alleen Peter Bosz houdt in Lyon nog stand.

Barcelona moet nu op zoek naar een vervanger. Volgens berichten in de lokale media zijn voormalige middenvelder en Barcelona-clubicoon Xavi Hernandez, die momenteel de leiding heeft over Al Sadd in Qatar, en de Belgische coach Roberto Martinez in de race voor die positie. Wat er met zijn technische staf - met onder anderen assistent-trainer Alfred Schreuder - gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Het contract van Koeman in Barcelona liep tot medio 2022 door.

