Koeman gaat speelwijze Oranje aanpassen: ‘Het kan en moet anders’

Nee, een overdrachtsgesprek met zijn voorganger Louis van Gaal is er niet geweest, antwoordde Ronald Koeman maandag in Zeist bij zijn officiële presentatie als bondscoach. Met hun stroeve relatie in het verleden heeft dat niets te maken, zei Koeman.

Eerder, in 2018, toen hij voor de eerste keer bondscoach werd, had hij voor advies nog wel aangeklopt bij Van Gaal, net als bij Dick Advocaat. “Toen was de baan nieuw voor mij. Ik vond het nu niet interessant. Ik ga het zelf doen, met mijn eigen staf en een eigen idee, met de ervaring die ik al heb opgedaan. We gaan het ook anders doen qua speelwijze.”

Bedaard maar vastbesloten liet Koeman weten: er gaat weer een andere wind waaien bij het Nederlands elftal. Dat ook de speelwijze verandert, zal veel voetballiefhebbers als muziek in de oren klinken. Van Gaal presteerde goed met Oranje, maar oogstte ook kritiek vanwege het saaie, defensieve spel op het WK in Qatar.

Koeman: “Ik zag ook wel momenten in wedstrijden dat ik dacht: het kan en moet anders. Daar is een coach verantwoordelijk voor. We proberen in Nederland altijd leuk en attractief te spelen, maar het zou ongelooflijk zijn als het mij net als Van Gaal lukt om twintig keer ongeslagen te blijven.”

Koeman sprak met enkele ‘ambassadeurs’

In zijn eerste termijn als bondscoach (2018-2020) slaagde Koeman er na een ellendige periode in Oranje weer op de rails te zetten met goed voetbal en knappe zeges op Duitsland, Frankrijk en Engeland, wat tot de finale van de Nations League leidde. Naar dat type voetbal wil hij terug. Hij sprak er al over met enkele ‘ambassadeurs’ uit de selectie onder wie Virgil van Dijk, Memphis Depay en Frenkie de Jong.

Waarom Koeman ‘in principe’ terug wil naar een systeem met vier verdedigers, 4-2-3-1, zoals hij het noemde? “Met 5-3-2 heb je achterin een extra man, maar ergens anders op het veld kom je er altijd eentje te kort. In mijn eerste periode bij het Nederlands elftal speelde zowel Ajax als PSV heel goed en heel aanvallend, we hadden daar toen de spelers voor”, zei Koeman. Nu ziet hij Feyenoord als goed voorbeeld. Hij was zondag in de Kuip onder de indruk van de offensieve speelwijze van het elftal van trainer Arne Slot tegen Ajax. “Ook door de intensiteit van spelen. Dat is in mijn ogen de basis van succes.”

Voorlopig nog geen bezoekje aan Nou Camp

Koeman beseft dat ‘verfrissing’ van de selectie nodig is. Eerder kwam al naar buiten dat zijn keeperstrainer Patrick Lodewijks weer contact heeft gelegd met een oude bekende: Jasper Cillessen, die niet meeging naar het WK maar goed op dreef is bij NEC. Koeman en zijn assistent, broer Erwin, richten hun blik verder vooral op spelers die ze nog niet goed kennen, zoals de verdedigers Sven Botman (Newcastle United) en Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), die momenteel geroemd worden in de Premier League en Bundesliga.

Een bezoekje aan stadion Camp Nou van Barcelona - waar hij in oktober 2021 werd weggestuurd als trainer - om De Jong aan het werk te zien, zit er voorlopig nog niet in. Die wond is nog te vers, liet Koeman weten. Voor Barcelona liet hij in de zomer van 2020 zijn contract ontbinden bij de KNVB, op basis van een clausule. Zo’n regeltje staat nu niet in zijn verbintenis, die in principe loopt tot en met het WK in 2026.

Op 24 maart is de eerste klus met Oranje meteen een lastige: uit tegen WK-finalist Frankrijk in de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar in Duitsland. In juni is de finalepoule van de Nations League in Nederland.

Wat voor bondscoach hij zal zijn, na de strenge meester Van Gaal, wilde Het Jeugdjournaal weten. Koeman (59) zei een prettige sfeer te willen creëren voor zijn spelers, met vrijheid voor hen maar ook genoeg discipline. En af en toe een knuffel? “Zeker! Maar met mijn norse blik weten ze ook dat het wel serieus is.”

Koeman prijst Steven Berghuis Ajax-speler en international Steven Berghuis luchtte zondag voor de camera van ESPN zijn hart over media die in zijn ogen de stemming rond zijn persoon voor Feyenoord-Ajax hadden opgehitst. Bondscoach Ronald Koeman vond het een sterke actie van Berghuis, zei hij maandag. “Ik heb hem een appje gestuurd om te zeggen dat ik het heel goed vond. Vaak hou je je mond over dat soort zaken, ook vanuit angst, want de media zijn de media, met hun pen en microfoon. Steven gaf aan hoe hij het heeft gevoeld. “Ik weet zelf ook wel wat het doet met je familie, ouders of oma. Dat wordt niet altijd beseft door mensen die van alles en nog wat roepen op televisie. Ik was zondag zelf bij die wedstrijd. Ik kwam daar aan in Rotterdam, zag al die ME en vervolgens die netten rond het veld hangen. Het is jammer dat het niet op een andere manier kan. Er was zo veel haat richting Ajax.”

