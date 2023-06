Koeman begint alweer met een tegenvaller: Depay haakt af voor Nations League

Memphis Depay blijft voorlopig op 88 interlands en 44 doelpunten voor de nationale ploeg staan. De jacht op het record van Oranje’s topscorer aller tijden, Robin van Persie (50 goals), kan hij volgende week in de finaleronde van de Nations League niet voortzetten. De aanvaller van Atlético Madrid is niet op tijd hersteld van de kuitblessure die hij begin mei in Spanje opliep.

Depay zou zich maandag in Zeist melden voor een eerste, driedaagse trainingssessie van het Nederlands elftal. Woensdag 14 juni staat in Rotterdam de halve finale van de Nations League tegen Kroatië op het programma. Op zondag 18 juni vallen de beslissingen. De andere halve finale wordt donderdag 15 juni in Enschede gespeeld tussen Spanje en Italië.

Bondscoach Ronald Koeman traint nu drie dagen in Zeist met de opgeroepen internationals die normaal uitkomen in de eredivisie, Premier League en Bundesliga. Zij waren afgelopen week al vrij. De overige internationals melden zich zaterdag in Zeist. Alleen Nathan Aké (Manchester City) en Denzel Dumfries (Internazionale) zijn dan nog niet van de partij. Zij spelen zaterdagavond de finale van de Champions League.

Blazoen oppoetsen in een volle Kuip

Oranje kende onder de teruggekeerde Koeman eind maart een valse start. In Parijs werd in de eerste EK-kwalificatiewedstrijd kansloos verloren van Frankrijk (4-0). Het eindtoernooi van de Nations League – waarvoor het ticket al onder Louis van Gaal werd verdiend – moet het geschonden blazoen in een volle Kuip weer wat oppoetsen.

De afwezigheid van Depay is echter meteen weer een streep door de rekening van Koeman. Ook tegen Frankrijk en Gibraltar had hij al met veel afzeggingen door blessures en plotselinge ziekte te kampen. Depay viel in het tweede duel onder Koeman, thuis tegen Gibraltar, ook uit, met een hamstringblessure. Hij stond daarna ruim een maand aan de kant en maakte bij zijn rentree voor Atlético meteen een fraaie treffer tegen Real Valladolid. Zijn coach Diego Simeone was lyrisch over hem. Een paar dagen later haakte de aanvaller op de training af met een kuitblessure. Sindsdien is hij niet meer in actie gekomen.

Cody Gakpo lijkt de voornaamste kandidaat om Depay tegen het Kroatië van Luka Modric in het centrum van de aanval te vervangen. De oud-speler van PSV speelt bij Liverpool ook regelmatig in de punt van de aanval. Ook Wout Weghorst is een pure centrumspits maar ook Steven Bergwijn en Donyell Malen hebben ook weleens op die positie gespeeld.

Andries Noppert sluit al aan

Andries Noppert was maandag een van de zestien internationals die onder Koeman trainden op de KNVB Campus. Eigenlijk had de Friese doelman zich pas zaterdag hoeven te melden omdat hij afgelopen zondag nog met sc Heerenveen tegen FC Twente in de play-offs voor Europees voetbal speelde, maar hij wilde nu al aansluiten. Noppert maakte pas vorige week zijn rentree bij sc Heerenveen, nadat hij vier maanden niet had gespeeld vanwege een liesblessure. De overige doelmannen zijn Justin Bijlow en Mark Flekken. Jasper Cillessen is niet geselecteerd na een reeks mindere optredens.

