KNVB zet twee Utrechtse voetbalverenigingen uit de competitie

De KNVB haalt de voetbalverenigingen vv DWSV en SVA Papendorp na herhaaldelijk wangedrag per direct uit de amateurcompetitie. De twee Utrechtse clubs mogen dit weekend met geen enkel team wedstrijden spelen, omdat er bij de KNVB geen vertrouwen meer is dat de clubs geweld van spelers en supporters in en op het veld kunnen uitbannen.

De voetbalbond loopt hiermee vooruit op het bestuurlijke besluit om beide verenigingen definitief uit het lidmaatschap te zetten. Het doel is om de verenigingen nooit meer in de KNVB-competities te laten voetballen.

De uitspraak van de KNVB komt niet uit het niets. Afgelopen weekend vond bij beide clubs een incident plaats dat zwaar genoeg was om over te gaan tot de zwaarste sanctie die de KNVB kan opleggen. Bij zowel de Utrechtse volksclub DWSV als SVA Papendorp, dat tot vorig jaar onder de naam Magreb’90 voetbalde, werd de scheidsrechter belaagd. Het verhaal van de scheidsrechter bij de wedstrijd van DWSV, die werd achtervolgd, verscheen groot in regionale media.

Ultieme stap

De bond neemt de beslissing omdat de beide verenigingen zich niet houden aan een contract dat is opgesteld en waarin afspraken stonden om geweld binnen de vereniging te beteugelen. Het was de ultieme stap die de KNVB kon zetten. Clubs worden eerst in de gaten gehouden, waarna gezamenlijk wordt gezocht naar oplossingen. Als dat niet werkt, is een ‘contract risicoaanpak’ de laatste waarschuwing.

Aangezien beide verenigingen afgelopen weekend die overeenkomst hebben geschonden, rest de KNVB niets anders dan de clubs uit te sluiten. Ontzetting uit het lidmaatschap is de laatste straf die de KNVB kan geven. Volgens de bond ging er een groot hulptraject aan vooraf en is het een jarenlang proces geweest. Van zowel DWSV als SVA Papendorp is bovendien een flink dossier opgebouwd. De ‘strafkaart’ van SVA Papendorp beslaat in normaal lettertype al meer dan zestien A4-tjes.

Het komt zelden voor dat de Nederlandse voetbalbond een hele vereniging uit de competitie haalt. Vorig jaar werd de Bredase vereniging SC Hoge Vucht als eerste club in vijf jaar uit de competitie gezet. Dat proces verliep nog via de onafhankelijke tuchtcommissie van de KNVB. Nu neemt de bond in het veldvoetbal voor het eerst in jaren bestuurlijke verantwoordelijkheid en geeft daarmee duidelijk aan wat de KNVB buitensporig gedrag vindt.

De beslissing van de KNVB past in de aanpak om stringenter en daadkrachtiger op te treden tegen geweld op het veld in het amateurvoetbal. Sinds dit seizoen gebruikt de bond een nieuw digitaal controlesysteem waardoor het eenvoudiger is om een dossier tegen een club op te bouwen. Voorheen liepen dergelijke zaken juist stuk op dossiervorming. Dankzij het nieuwe digitale controlesysteem kunnen klachten, strafpunten en lopende tuchtzaken aan elkaar worden gekoppeld. Vv DWSV en SVA Papendorp zijn de eerste verenigingen die op basis van die ‘risicoaanpak’ worden aangepakt.

De KNVB probeert op die manier sneller in te spelen op ongeregeldheden op of langs het veld. Een tuchtzaak tegen een team kan bijvoorbeeld zes weken duren, maar in de tussentijd kan dat elftal ‘gewoon’ nog spelen. Door ook lopende tuchtzaken mee te nemen in een oordeel over een vereniging, kan zes weken eerder worden ingegrepen.

Geweld in het amateurvoetbal werd een belangrijk onderwerp toen in 2012 grensrechter Richard Nieuwenhuizen als gevolg van een schop tegen zijn hoofd overleed. Sindsdien is het aantal zware incidenten op en rond de velden gedaald van 485 in 2011-2012 naar 257 in het seizoen 2017-2018, op een totaal van ongeveer 750.000 wedstrijden per jaar.

Cijfers over ongeregeldheden in het voetbaljaar 2018-2019 worden over twee weken verwacht, als de KNVB het jaarverslag publiceert. De bond heeft het idee dat de geweldsincidenten niet in aantal toenemen, maar wel excessiever worden.

