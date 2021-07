KNVB vliegt naar Louis van Gaal om hem ‘veredeld stelletje sterren’ te laten coachen

De NOS maakte donderdag melding van het reisje van de directeuren Nico-Jan Hoogma en Eric Gudde van de KNVB naar Faro. Ze zullen niet op de bonnefooi in het vliegtuig zijn gestapt. Blijkbaar stond Louis van Gaal daar in de Algarve, waar hij woont, open voor een gesprek.

Veelbetekenend was al dat hij sinds het opstappen van Frank de Boer niet in wilde gaan op de vraag of hij beschikbaar was voor een derde termijn als bondscoach. Andere genoemde kandidaten zoals Joachim Löw, Erik ten Hag en Henk ten Cate lieten al wel weten niet beschikbaar te zijn; Giovanni van Bronckhorst zei er wel open voor te staan. Maar de KNVB had Van Gaal bovenaan het lijstje staan, meldde het AD donderdag. Dat past ook in het profiel dat technisch directeur Hoogma schetste na het vertrek van De Boer. Het Nederlands elftal had volgens hem ‘een chef, een baas’ nodig, iemand met een vergelijkbaar ‘aura’ als Ronald Koeman.

Dat is blijkbaar de les die in Zeist is getrokken van het tijdperk-De Boer. Na het vertrek van Ronald Koeman vorig jaar augustus naar Barcelona viel de naam van Van Gaal ook al. De directie ging toen echter te rade bij de spelers. Onder leiding van aanvoerder Virgil van Dijk uitte de spelersraad toen de wens dat dezelfde lijn werd voortgezet, met dezelfde assistenten. Ze hadden geen behoefte aan iemand die de hele boel op de schop zou nemen, het type-Van Gaal. Frank de Boer was bereid zich naar de wensen te schikken en stelde zich daarmee nederig en kwetsbaar op. De conclusie na de vroege uitschakeling op het EK tegen Tsjechië was dat dit Oranje niet volwassen en gedisciplineerd genoeg is om zelf dit soort beslissingen te nemen.

Er is haast geboden

Van Gaal (69) liet zaterdag al blijken hoe hij dacht over het EK en de huidige generatie. Tijdens de ‘uitzwaaitraining’ voor de Spelen sprak hij de Oranjevoetbalsters toe door stevig uit te halen naar de mannen. “Kijk nu eens naar het Europees kampioenschap heren. Dan zie je dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen.” Niet het individu of de status van een voetballer maar zijn functie in het collectief van een team hebben in de aanpak van Van Gaal altijd voorop gestaan.

De KNVB heeft geconcludeerd dat het nu blijkbaar een ervaren coach nodig heeft. Er is immers haast geboden. Als Van Gaal interesse heeft in de baan, dan zal hij ongetwijfeld een eisenpakket op tafel leggen. De oud-coach van Ajax, Barcelona , AZ, Bayern München en Manchester United heeft graag bekende mensen om zich heen. Op 1 september wacht voor Oranje al de belangrijke WK-kwalificatie-interland in en tegen Noorwegen. Een paar dagen later volgen in dezelfde reeks thuiswedstrijden tegen Montenegro en Turkije. Het drieluik bepaalt in belangrijke mate of Nederland volgend jaar meedoet aan het WK in Qatar.

Eerder was Van Gaal bondscoach van 2000 tot en met 2001, wat op een mislukking uitdraaide omdat Nederland zich niet wist te plaatsen voor het WK in Korea en Japan. Zijn tweede termijn vanaf 2012 eindigde op het WK in Brazilië met brons. Na zijn vertrek bij Manchester United in 2016 was hij niet meer in functie bij een bond of club. Een definitief afscheid van het coachvak heeft hij nooit aangekondigd. In de aanloop naar het EK bezocht hij met zijn vrouw Truus de oefeninterland tegen Schotland, niet ver van zijn huis in Portugal.

Van Gaal kan alweer de zesde bondscoach in 7 jaar bij Oranje worden, na Guus Hiddink, Danny Blind, Dick Advocaat, Ronald Koeman en De Boer. Advocaat was ook drie perioden bondscoach van het Nederlands elftal, Rinus Michels zelfs vier

