KNVB streeft naar hervatting betaald voetbal half juni

De KNVB blijft kijken naar mogelijkheden om de profcompetities af te maken, vanaf half juni. De voorwaarde is dat het RIVM en de overheid dit gelet op de veiligheid en volksgezondheid verantwoord vinden.

In het scenario waar de KNVB nu van uitgaat kunnen de profcompetities alsnog eind juli worden afgerond. Dit liet de KNVB vanavond weten aan de 34 profclubs, hun belangenorganisaties, spelervakbond VVCS en het Supporterscollectief. De KNVB geeft daarmee gehoor aan de nadrukkelijke wens van de Europese voetbalbond Uefa om alles in het werk te stellen het seizoen deze zomer te voltooien.

Het betekent dat Ajax, PSV en AZ vooralsnog bot hebben gevangen in hun poging het seizoen nu al definitief te laten beëindigen. De drie topclubs verklaarden vorige week geen heil meer te zien in het uitspelen van de resterende acht (of negen) wedstrijden. Technisch directeur Marc Overmars van Ajax verklaarde de eredivisie dit seizoen voor ‘dood’ vanwege de ingrijpende invloed van de coronacrisis op de samenleving. Zijn uitspraken zetten echter veel kwaad bloed bij andere clubs, wat de grote verdeeldheid in de voetbalwereld blootlegde. Overmars werd ervan beticht vanuit eigenbelang te redeneren; Ajax zou bij de huidige stand als koploper zeker zijn van de laatste voorronde voor de Champions League. Ook zou Overmars de afspraak tussen de clubs hebben geschonden niet openlijk zelf met standpunten te komen. Veel andere clubs wilden liever nog wachten met het definitief staken van de competitie.

Ook de KNVB wil van het afblazen van alles voorlopig dus niets weten. De bond hoopt dat half juni eerst de duels AZ-Feyenoord en FC Utrecht- Ajax (eerder afgelast vanwege storm) kunnen worden ingehaald. Vanaf het weekeinde van 19, 20 en 21 juni zouden dan weer volledige programma’s in de eredivisie en eerste divisie afgewerkt kunnen worden.

Bekerfinale

De competitie zou dan eind juli eindigen. Ook de bekerfinale tussen Feyenoord en Utrecht kan in dat scenario nog worden gespeeld. De play-offs zullen worden ingekort.

Als gevolg van alle maatregelen tegen het coronavirus ligt het betaalde voetbal al een maand stil. De KNVB hoopt dat de profclubs in mei weer kunnen gaan trainen, zodat ze zich weer serieus kunnen voorbereiden op wedstrijden.

De kans lijkt wel groot dat de competitie wordt hervat en afgerond in lege stadions. Premier Rutte benadrukte vanavond tijdens een persconferentie dat de eventuele versoepeling van de maatregelen na 28 april zeer geleidelijk zal gaan.

Doorvoetballen in de zomer heeft wel de nodige consequenties, bijvoorbeeld voor contracten van spelers die op 30 juni aflopen. Wereldbond Fifa kwam gisteren echter met nieuwe richtlijnen. Die maken verlenging van die contracten tot de nieuwe einddatum van het seizoen 2019-2020 mogelijk.

