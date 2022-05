KNVB steunt pleidooi Amnesty voor compensatie arbeidsmigranten WK Qatar

Dat heeft de voetbalbond donderdag laten weten. De KNVB heeft het initiatief inmiddels met Amnesty besproken en zegt dat de gehele werkgroep van de Europese voetbalbond Uefa, die zich speciaal richt op de rechten van arbeidsmigranten in Qatar, achter de oproep tot een compensatieregeling staat. In die werkgroep zit niet alleen de KNVB, maar ook de voetbalbonden van Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Zweden en Rusland.

De KNVB laat verder weten dat blij te zijn met de inzet van mensenrechtenorganisaties als Amnesty, aangezien mede dankzij hun werk ‘goed zichtbaar is wat de voortgang in Qatar is’. De KNVB zegt met veel interesse de contacten tussen Amnesty en de wereldvoetbalbond Fifa af te wachten.

Werkdagen van twaalf uur

Qatar haalde voor de bouw van het WK en benodigde infrastructuur daaromheen honderdduizenden arbeidsmigranten uit landen als India, Bangladesh en Nepal. Recruiters lokten hen vaak onder valse voorwendselen over salaris en werkuren. In de praktijk kregen zij echter minder loon dan afgesproken, of helemaal geen loon. Ook maakten arbeidsmigranten vaak werkdagen van twaalf uur, meer dan het wettelijke maximum van acht uur, in temperaturen van soms boven de veertig graden. Amnesty linkte eerder ‘enkele duizenden’ overleden arbeidsmigranten aan WK-projecten in Qatar.

De mensenrechtenorganisatie pleitte er donderdag in een rapport voor dat wereldvoetbalbond Fifa minimaal 440 miljoen dollar vrijmaakt ter compensatie van de slachtoffers en nabestaanden. Volgens Amnesty is dat bedrag een minimum. De organisatie verwacht dat het totaalbedrag door de grote hoeveelheid slachtoffers nog hoger uitvalt. Amnesty vindt de Fifa medeschuldig aan de overleden en uitgebuite arbeidsmigranten, omdat het nooit kritische vragen stelde over de mensenrechtensituatie in Qatar bij de toewijzing van het WK. Ook daarna ondernam zowel de Fifa als Qatar nauwelijks stappen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

