KNVB legt wedstrijden voortaan definitief stil als spelers worden belaagd

Vlak voor Feyenoord-Ajax vergaderde Evgeniy Levchenko, voorzitter van de spelersvakbond VVCS, nog met Nederlandse profvoetballers. Agendapunt woensdagavond was de veiligheid op hun werkvloer, het veld. Ze discussieerden over FC Groningen-speler Jetro Willems, die eind maart door een eigen supporter werd geslagen. Levchenko voorzag een trend. Toen hij zijn auto instapte, stroomden ineens appjes binnen: “Zie je wat er in Rotterdam gebeurt? We bespraken het net nog!”

Het bloed gutste uit het achterhoofd van Ajacied Davy Klaassen. Een Feyenoord-supporter wierp hem tijdens de halve bekerfinale een aansteker toe. Dat Ajax na het tijdelijk staken van de wedstrijd de finale bereikte, interesseerde weinigen nog. Wéér een voetballer in Nederland aangevallen door een supporter. De keeper van het Spaanse Sevilla ging Klaassen en Willems onlangs voor: deze werd bij PSV door een supporter op het veld belaagd.

Vuurwerk en spreekkoren zijn haast ingeburgerd. Een dag eerder zongen Spakenburg-fans dat PSV’er Xavi Simons homo was. Dat vonden FC Utrecht-supporters laatst ook al. Maar nu lijkt op het voetbalveld, gezien als een heilig domein, ook de fysieke veiligheid van spelers in het geding.

Oorzaak corona

Volgens Frank Wijnveld heeft de coronapandemie een hoofdrol gespeeld. De veiligheidsadviseur was verantwoordelijk voor de veiligheid bij PSV en zat in verschillende commissies binnen de sport. “Het veiligheidsbeleid in stadions werd toen gekenmerkt door verandering. Stewards en politieagenten die raddraaiers kennen, vertrokken. Nieuwe kwamen. Er is nu ook minder politiecapaciteit. De anonimiteit is groter dan ooit, en de controle deels weg.”

Bovendien ontstonden tijdens corona harde supporterskernen van jongeren, maar door het toeschouwersverbod van toen zijn zij nooit ‘opgeleid’ door oudere cultuurdragers. “De jongerencultuur is veel harder. Straffen interesseren hen niets. Een stadionverbod is een statussymbool.” De veldbetreder bij PSV was twintig, de belager van Willems zeventien. Ook de vader van die jongen (37) werd opgepakt voor bedreigingen. “Overal schieten jongerenkernen uit de grond.”

De aanstekergooier bleek 32, en komt uit Roelofarendsveen. Ook opgeschoven normen en waarden verklaren daarom het geweld, zeggen Wijnveld en Levchenko. Wijnveld: “De maatschappij verhardt. De sfeer op de Feyenoord-tribunes is sowieso zeer slecht. Het was afgrijselijk hoe mensen in vakken dicht bij het veld zich gedroegen als een Ajax-speler voorbijkwam.” Ajacieden werden na de staking van de wedstrijd vanwege het incident opnieuw bekogeld. Het vak waar de verdachte zat, blijft in de volgende wedstrijd tegen AS Roma daarom gesloten.

Oplossingen ‘duivels lastig’

Assistent-trainer John de Wolf van Feyenoord sprak het publiek tijdens de onderbreking van de wedstrijd toe. “Gebruik jullie verstand!”, riep hij. De woorden ‘verstand gebruiken’ laten volgens Wijnveld de complexiteit zien. “Hij zit in een onmogelijke positie. Supporters accepteren hem, maar als assistent moet hij ook nuancering aanbrengen.” De manier waarop hij sprak, met emotie, vond Levchenko het belangrijkst. “Al was het te laat. Dit moet je vooraf doen.”

Maar de werkvloer veiliger maken, behelst meer dan toespraken. Wijnveld noemt het ‘duivels lastig’. Opgeworpen ideeën zijn volgens hem ineffectief. Drie punten in mindering bij incidenten? Voor hooligans werken straffen statusverhogend, sommigen zijn meer hooligan dan supporter. “Je hoorde De Wolf ook het woord ‘supporters’ tussen aanhalingstekens plaatsen.”

Netten dan, zoals ze woensdagavond bij Feyenoord hingen? Helpt tegen aanstekers, maar niet tegen de rook van het zware vuurwerk dat supporters woensdagavond op de tribunes afstaken.

Levchenko en Wijnveld pleiten voor betere naleving van veiligheidsbeleid. Levchenko: “De KNVB moet niet alles bij clubs neerleggen, maar zelf ook strenger kijken naar naleving, en strenger straffen. Daarover moeten wij met elkaar om de tafel.”

De bond liet donderdagavond weten dat wedstrijden in het vervolg direct worden stilgelegd als toeschouwers op het veld de spelers belagen of als er voorwerpen vanaf de tribune op het veld worden gegooid.

Want simpelweg individuele daders opsporen wordt steeds minder realistisch door capaciteitsproblemen, zegt Wijnveld. Minister van justitie en veiligheid Dilan Yesilgöz en politiechef Frank Paauw hintten op beperking van thuispubliek als straf. Wijnveld: “Clubs verkopen graag veel kaartjes, maar dat wordt lastiger verdedigbaar. Beperking van verkoop is rigoureus, maar wat is nu belangrijker?

Yesilgöz wil in gesprek met clubs, de KNVB, gemeenten en politie. Wat Wijnveld hoopt dat daaruit komt? “Nog optimaler samenwerken, meer opsporingscapaciteit en beleidsherziening. Je zult dat robuuster moeten maken, en dat heeft negatieve gevolgen.”

