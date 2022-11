KNVB kijkt ‘kritisch naar relatie met Fifa’ na dreigen met sanctie Van Dijk voor dragen OneLove-band

Aanvoerder Virgil van Dijk speelt maandag toch niet met de OneLove-band om zijn bovenarm tegen Senegal. De KNVB en de spelersgroep hebben dat besloten, omdat Wereldvoetbalbond Fifa dreigde hem anders een gele kaart te geven.

De Nederlandse voetbalbond stelt in een verklaring een eventuele geldboete voor het dragen van de band te accepteren. “Maar dat Fifa ons hiervoor op het veld wil straffen, is nog nooit vertoond. Dit gaat in tegen de geest van onze sport die juist miljoenen mensen verbindt. Wij gaan de komende tijd samen met de andere betrokken landen kritisch kijken naar onze relatie met Fifa.”

Vooral het regenbooghartje ligt gevoelig

Al in september besloot de selectie van Oranje in Qatar met de OneLove-band te gaan spelen. Die band is een positief bedoeld statement voor verbinding en tegen elke vorm van discriminatie. Ook staat er een klein hartje in regenboogkleuren op. Met name dat laatste ligt gevoelig in gastland Qatar, waar openlijke homoseksualiteit tot een celstraf van maximaal drie jaar kan leiden.

Onlangs leidde de band ook al tot discussie in de eredivisie. De KNVB wilde de aanvoerders van alle clubs in de eredivisie tijdens de laatste speelronde voor het WK ook met een OneLove-aanvoerdersband laten spelen. De bond zag daar van af na commotie na de vorige actie, toen Orkun Kökcü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) de band uit religieuze redenen niet wilden dragen.

Op het WK zouden behalve Nederland ook Engeland, Wales, België, Zwitserland, Duitsland en Denemarken de OneLove-band dragen. Zij namen het initiatief van Nederland over. Hoe zij hierop reageren is nog niet bekend. Zondag maakte de Duitse bond duidelijk dat doelman Manuel Neuer de OneLove-band gewoon zal dragen.

“De Uefa-werkgroep, waar de KNVB onderdeel van is, heeft de Fifa op 19 september gevraagd om de OneLove-aanvoerdersband te omarmen. Vandaag, uren voor de eerste wedstrijd, is ons vanuit Fifa (officieel) duidelijk gemaakt dat de aanvoerder een gele kaart zal krijgen als hij de OneLove aanvoerdersband draagt. We betreuren het ten zeerste dat het niet gelukt is om gezamenlijk tot een redelijke oplossing te komen”, aldus de verklaring van de KNVB. Die vervolgt: “Wij staan voor de OneLove-boodschap en blijven die uitdragen, maar onze eerste prioriteit op het WK is de wedstrijden winnen. Dan wil je niet dat de aanvoerder de wedstrijd begint met het krijgen van een gele kaart. Daarom hebben we met pijn in ons hart als Uefa-werkgroep, KNVB en als team moeten besluiten om af te zien van ons plan.”

Fifa komt zelf ook met een aanvoerdersband

De Fifa verraste zaterdag echter met een samen met de Verenigde Naties opgezette campagne met een eigen ontwerp voor aanvoerdersbanden. De wereldvoetbalbond heeft voor elke fase van het toernooi een ander motto zoals #FootballUnitesTheWorld, #SaveThePlanet en #NoDiscrimination. Technisch directeur Oliver Bierhoff van de Duitse voetbalbond reageerde daar verbaasd op. “Het is een lastminutebeslissing. Het lijkt erop dat de Fifa geen duidelijk standpunt heeft”, zei de Duitser.

Wat ‘kritisch kijken naar de relatie met Fifa’ betekent, is niet duidelijk. Eerder gaf de KNVB aan ‘onder voorwaarden’ te gaan stemmen op de huidige Fifa-president Gianni Infantino bij de verkiezingen om het presidentschap. De Italiaanse Zwitser is de enige kandidaat.