KNVB: amateurclubs staan grote geldzorgen te wachten

Geen publiek en kantines dicht. 60 procent van de amateurvoetbalclubs komt voor het einde van dit jaar in liquiditeitsproblemen als deze nu geldende maatregelen niet eerder versoepeld worden. Dat blijkt uit eigen onderzoek van de KNVB. “Wij zien ook de besmettingscijfers en begrijpen de maatregelen, maar om ze makkelijker te accepteren is meer perspectief vanuit de overheid nodig”, zegt KNVB-directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. Er is meer nodig dan de huidige TASO-regeling waarmee clubs maximaal 12.000 euro kunnen opstrijken, zegt Van der Zee.

Hij ziet graag een extra steunpakket vanuit Den Haag in de vorm van 25 tot 30 miljoen euro tot eind 2020 ter compensatie van gederfde inkomsten in het amateurvoetbal. “Gemiddeld vloeit 40 procent van de inkomsten van amateurclubs voort uit de kantine. Wekelijks is dat vier miljoen euro dat nu wegvalt. Dat is veel meer dan bij andere sporten.”

‘Het onderhoud gaat gewoon door’

Sportvereniging THOS uit het Groningse Beerta heeft het zwaar. De kleine club (rond de 55 spelende leden) mist de inkomsten vanuit sportdrankjes, gehaktballen, tosti’s en biertjes. “Daar draaien wij als kleine vereniging voor 60 tot 70 procent op”, zegt secretaris Jaap Smeins. “Het onderhoud van het veld en kleedkamers gaat ondertussen wel gewoon door. Voor het einde van het jaar moet dit klaar zijn, anders zijn we de klos.”

Een einde dreigt voor de enige instantie met een sociale functie in Beerta, een dorp met 2300 inwoners tussen Winschoten en de Duitse grens. “De jonge jongens waren net weer terug bij de club en bleven een beetje hangen na de wedstrijd. Nu krijg je dit weer”, klaagt Smeins.

Omni-sportvereniging SV Kampong uit Utrecht heeft minder acute geldproblemen, maar kent wel zorgen. “Als sportvereniging is het sowieso geen vetpot, maar het wordt er niet beter op”, zegt voorzitter van Kampong Voetbal Kyra Stefels. “Ons voordeel is dat wij een grote vereniging zijn en vooral draaien op contributie-inkomsten.” SV Kampong kent verdeeld over voetbal, cricket, hockey, squash, tennis en jeu de boules meer dan 6.500 leden.

‘Verenigingen zijn het cement van de samenleving’

Toch is de huidige situatie volgens KNVB-directeur Van der Zee niet alleen problematisch voor kleinere amateurclubs. “Middelgrote en grote clubs hebben trainers en ander personeel in loondienst met bijbehorende verplichtingen. Bij kleine verenigingen is dat niet zo en is er over het algemeen meer saamhorigheid. Kleine clubs hebben het ook zwaar, maar minder.”

Bij het Haarlemse Koninklijke HFC (2000 leden) zijn de geldzorgen niet nijpend, maar kan voorzitter Dirk Jan Rutgers de oproep uit Zeist goed begrijpen. “Om mij heen in Haarlem hoor ik veel verenigingen met grote problemen. Het belang van blijven sporten is juist in tijden van crisis groot, haast een primaire behoefte. Verenigingen zijn het cement van de samenleving. Als voetbal stopt, is de prijs hoger dan alleen een bal die niet rolt.”

Lees ook:

Bij het amateurvoetbal stikt het ineens van vrijwilligers, want die mogen nog wel naar de wedstrijd

Sinds dinsdag zijn ouders niet meer welkom langs de lijn bij hun sportende kinderen. Ineens is er een overaanbod aan vrijwilligers om teams te helpen.