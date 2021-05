KNVB akkoord met vrouwen in eerste mannenelftallen amateurvoetbal

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Gemengd voetbal was in Nederland tot dusver mogelijk in de gehele jeugd. Zodra vrouwen echter de seniorenleeftijd bereikten, moesten zij kiezen tussen spelen in een vrouwencompetitie of gemengd blijven spelen in de lagere elftallen. Wij zien op basis van de huidige tijdgeest en recente onderzoeksresultaten geen reden meer om daaraan vast te houden en kiezen voor gelijkwaardigheid en diversiteit.”

De KNVB biedt alle verenigingen bij het project begeleiding aan. “We geven verenigingen ondersteuning, advies en handvatten om speelsters zo goed mogelijk te begeleiden. Dit gebeurt op basis van ervaringen die zijn opgedaan in eerder onderzoek en een pilot bij vierdeklasser vv Foarút. Op deze manier kunnen verenigingen, speelsters en de KNVB de ontwikkelingen op de voet volgen en waar nodig aanpassingen doen. Verenigingen hoeven geen dispensatie aan te vragen.”

Dit seizoen startte de KNVB samen met vv Foarút een pilot. De destijds 19-jarige Ellen Fokkema kreeg dispensatie om in het eerste mannenteam van de Friese vierdeklasser uit te komen. “Vanwege corona werd de competitie dit seizoen al na zeven speelrondes voortijdig afgebroken, maar de resultaten en bevindingen van de pilot, die bestond uit dataonderzoek, enquêtes, interviews met betrokkenen en observaties van wedstrijden, boden genoeg informatie voor een gedegen evaluatie”, zegt de KNVB.

Lees ook:

Ellen (19) uit Slappeterp zorgt voor doorbraak voetballende vrouwen

Ellen Fokkema (19) is de eerste vrouw ooit in Nederland die in een eerste elftal in de mannencompetitie mee mag gaan voetballen.