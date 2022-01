KNSB kiest voor Sven Kramer en Marcel Bosker in Peking: ‘Kans op goud aanzienlijk vergroot’

Sven Kramer weet zeker dat hij naar Peking mag. In de definitieve selectie van de schaatsers die naar de Spelen mogen, is hij een van de twee ‘nieuwe’ namen. De selectiecommissie van de KNSB oordeelde dat met Kramer en Marcel Bosker, die de ploegenachtervolging rijden, meer kans is op goud dan de twee namen die zijn gepasseerd: Tijmen Snel en Dai Dai N’tab. Kramer rijdt ook de massastart.

Kramer rijdt in Peking drie afstanden. Opvallend, want hij stond dus oorspronkelijk niet op de oorspronkelijke lijst van negen schaatsers die zouden mogen. Hij was tiende in de selectievolgorde, nadat hij vorige week zondag derde was geworden op de 5 kilometer. Hij is toegevoegd omdat hij ‘heel dominant’ aanwezig is in de ploegenachtervolging. De Wit: “De keren dat hij deelnam, zagen we dat hij ook de wegkapitein is van de ploeg”.

Volgens technisch directeur Remy de Wit wordt met de wijziging de kans op goud aanzienlijk vergroot. Op de ploegenachtervolging, waar Kramer en Bosker aan meedoen, is meer mogelijk dan op de 1500 en 500 meter bij de mannen, waarvoor respectievelijk Snel en N’tab zich hadden geplaatst. Omdat de schaatsers die op een teamonderdeel uitkomen ook individueel in actie moeten komen, rijdt Bosker de 1500 meter en Kramer de 5 kilometer.

Litteken op de ziel van Bergsma

Kramer, die meteen nadat de selectie bekend was op Instagram zijn vreugde uitte, rijdt de massastart samen met Jorrit Bergsma. Het duo heeft een verleden samen, waar vooral Bergsma zich niet fijn bij voelt. Bergsma voelt zich nog steeds weggepest na afloop van de ploegenachtervolging van 2014, toen hij was aangewezen maar niet reed en dus geen medaille kreeg. Dat gegeven was een ‘litteken op zijn ziel’, dat zijn gouden medaille ‘bedorven had’, zoals Bergsma afgelopen week in Thialf nog zei.

Technisch directeur Remy de Wit was desondanks vol vertrouwen. “Ze zijn vier jaar ouder, zijn andere schaatsers.” Ook bondscoach Jan Coopmans, die meerdere keren met beide schaatsers sprak over de mogelijkheid dat ze samen zullen starten, zag geen problemen. “Iedereen die ons aan het werk gezien heeft, weet dat ik zoek naar complementaire duo’s. Sven heeft als taak de boel kapot te rijden. Het zijn beiden professionele schaatsers, met wie afspraken gemaakt kunnen worden.”

Kramers heeft pas twee massastarts achter zijn naam staan. Maar zijn staat van dienst is zo groot, dat zijn naam alleen al effect sorteert in een peloton van de massastart, aldus De Wit. “Al heeft dat niet meegespeeld als reden om hem mee te nemen.”

Bij de vrouwen bleef de voordracht overigens gelijk aan de volgorde die vast kwam te staan na het OKT. Marijke Groenewoud rijdt samen met Irene Schouten de massastart. Het team voor de ploegenachtervolging bestaat uit Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong.

