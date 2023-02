Klopp voelt dat Liverpool in de etalage staat

Of het einde van een tijdperk in zicht is? Jürgen Klopp weet dat die vraag meer dan eens boven zijn hoofd hangt dit seizoen. De Duitse trainer, sinds 2015 werkzaam bij Liverpool, beleeft voorlopig een teleurstellend jaar met het team dat onder zijn leiding zo succesvol was. In de Premier League staat de club slechts achtste - negentien punten verwijderd van koploper Arsenal. En dinsdagavond wacht in de achtste finales van de Champions League ook nog eens Real Madrid, een reprise van de finale van vorig seizoen. Vinícius Júnior schoot Madrid daarin naar de veertiende Europese hoofdprijs.

Klopp zei eerder dit seizoen nog kalm te blijven onder de speculaties over zijn ontslag. “Onze eigenaren zijn kalm en verwachten dat ik de situatie oplos - en niet iemand anders”, hield hij de pers voor.

Een ontslagbrief voor Klopp zou ook onwaarschijnlijk zijn bij Liverpool. Hij bracht de club weer succes, met een Champions League-zege, een Europese Super Cup, een wereldbeker voor clubs (alle in 2019) en winst van de Premier League (2020), waarmee Liverpool na dertig jaar weer landskampioen van Engeland werd. Een congé zou ook ondenkbaar zijn. Zeker na het vorige seizoen, toen Liverpool de FA Cup en de League Cup won, de Champions League-finale haalde en op slechts een punt de landstitel misliep.

Veel blessures, drukke speelkalender, gebrek aan frisheid

Bovenal zou een exit van Klopp de problemen niet verhelpen, omdat de mindere fase van Liverpool te verklaren is. Allereerst zijn er dit seizoen veel blessures, onder anderen bij bepalende spelers als Virgil van Dijk, Thiago, Díaz en Alexander-Arnold. De drukke speelkalender is daarvan een van de oorzaken. Veel spelers wonnen bovendien alles wat er te winnen viel met Liverpool en zijn ook al jaren actief voor de club, waardoor het elftal al het hele seizoen frisheid ontbeert, iets wat van essentieel belang is om het intense spel van Klopp te kunnen spelen.

“Het lijkt erop dat we onszelf opnieuw moeten uitvinden”, zei Klopp eerder dit seizoen na de 4-1-nederlaag tegen Napoli. “Het is niet zo dat we een nieuw soort voetbal moeten verzinnen, maar we moeten verbeteren.” ‘Uitgeblust’ noemde de Engelse krant The Telegraph het elftal. “Een bleke imitatie van zichzelf.” Het WK tussendoor deed de situatie ook geen goed.

De clubleiding van Liverpool heeft de selectie onvoldoende ververst in de voorbije jaren. Afgelopen zomer viel er maar één grote aankoop te noteren. Dat was de Uruguayaanse spits Darwin Núñez, die voor tachtig miljoen euro werd gekocht van Benfica. Hij begint langzaam zijn draai te vinden. Datzelfde geldt voor Cody Gakpo, die in januari voor 42 miljoen euro werd overgenomen van PSV. De buitenspeler scoorde twee keer in een week. Eerst tegen Everton, en afgelopen weekend op bezoek bij Newcastle United.

Einde van een tijdperk

De ondermaatse prestaties lijken vooral toe te schrijven aan de clubleiding. In november liet de Fenway Sports Group, sinds 2010 eigenaar van Liverpool, doorschemeren dat de club mogelijk in de verkoop zou gaan. Maandag sprak eigenaar John Henry dat tegen, maar hij gaf wel toe dat de club investeerders zoekt. Daardoor zijn de eigenaren momenteel terughoudend met het doen van nieuwe aankopen. Klopp had graag het Engelse talent Jude Bellingham over zien komen van Borussia Dortmund, maar de clubleiding vond het prijskaartje van zo’n honderd miljoen euro te gortig.

Van deze terughoudendheid ondervindt Klopp op het veld de gevolgen. Evenals de supporters. Tegen Real Madrid zal een ouderwetse voetbalavond nodig zijn op Anfield, zoals de laatste jaren zo vaak te zien was onder Klopp. De trainer zelf zei maandag dat hij in ieder geval in de laatste weken zijn elftal beter zag spelen. “Ik ben heel blij dat we deze wedstrijd nu kunnen spelen in plaats van een paar weken geleden. We moeten een superwedstrijd spelen om verder te komen. Twee superwedstrijden om eerlijk te zijn. Daar heb ik geen problemen mee.”

