Klinisch psycholoog Annemieke Zijerveld: ‘Mensen begrijpen niet onder welk vergrootglas topvoetballers leven’

Annemieke Zijerveld werkt als klinisch psycholoog met topvoetballers. Afgelopen seizoen trad ze in dienst bij Almere City, dat naar de eredivisie promoveerde. ‘Sportpsychologen zijn geen psychologen.’

Het was Denzel Dumfries die haar naam tijdens het afgelopen WK in de openbaarheid bracht. In een gesprekje met journalisten in Qatar, na de door Oranje met 3-1 gewonnen achtste finale tegen de Verenigde Staten, was de vleugelverdediger openhartig over de steun die hij had ontvangen van klinisch psycholoog Annemieke Zijerveld. Dumfries had na een paar mindere duels weer een goede wedstrijd gespeeld tegen de VS.

“Het gaat erom dat je innerlijke rust vindt en terugkeert naar de basis”, vertelde Dumfries. “Annemieke helpt mij daarbij. Daar ben ik dankbaar voor. Het is niet altijd gemakkelijk om voetballer te zijn. Je wilt belangrijk zijn voor het team. Dat vraagt om mentale weerbaarheid. Dat blijft een onderbelicht aspect in het voetbal. Wij staan óók in de maatschappij, wij zijn ook kwetsbaar.”

“Ik vond het mooi dat Denzel dat vertelde”, zegt Annemieke Zijerveld in de lobby van een Utrechts hotel. “Tegen de spelers die ik begeleid, en dus ook tegen Denzel, zeg ik altijd: Ik ben je 24 uur-hulplijn. We hebben vaak contact via Zoom. Wat ik zeg laat ik in het midden, en het verschilt ook per speler waar iemand baat bij heeft, maar het zijn soms maar kleine dingen. Denzel zegt dan vaak: ‘Ik begrijp u, ik ga het doen’ – hij zegt altijd u tegen me – en dan zie ik vervolgens op tv in de wedstrijd dat hij er iets aan heeft gehad. Daar kan ik van genieten.”

Leven onder een vergrootglas

Zijerveld begeleidt meer topvoetballers, spelers die in nationale elftallen en de Champions League uitkomen. De meesten willen daar geen ruchtbaarheid aan geven, en dat respecteert ze. Maar dat mentale begeleiding een onderbelicht aspect in het voetbal is, zoals Dumfries zei, staat voor haar vast.

“Als je een steeds bekendere voetballer wordt, wordt de druk steeds groter. Je hebt heel veel vrienden, iedereen wil iets van je; daar moet je mee om kunnen gaan. Vaak leunen ook hele families op zo’n voetballer, als hij naar het buitenland gaat, verhuizen ze vaak mee bijvoorbeeld. Dat geeft nog eens een extra verantwoordelijkheid. Ga er maar aanstaan als je 22 of 23 bent. Sommige spelers zoeken een uitlaatklep, gaan bijvoorbeeld gokken. Anderen sluiten zich af, worden wat depressief omdat ze zich niet door iedereen begrepen voelen. Dat is wat ik heel veel zie gebeuren. Andere mensen weten niet wat het betekent als je onder zo’n vergrootglas leeft. Het helpt om er met iemand in vertrouwen over te kunnen praten.”

Amerikaans paspoort Annemieke Zijerveld is geboren in Alphen aan den Rijn. Ze is getrouwd met de Amerikaan Christian Griffin en heeft ook een Amerikaans paspoort. Ze woont in Brussel, waar haar man als militair voor de Navo werkt.

'Ik heb het idee dat de voetbalwereld heel langzaam rijper wordt voor de inzet van psychologen.'

Afgelopen seizoen haalde trainer Alex Pastoor, met wie ze in het verleden al bij Sparta werkte, haar bij het eerste elftal van Almere City. Ze was vier tot vijf dagen per week op het sportcomplex in Almere te vinden en zat iedere wedstrijd op de bank. Zijerveld was daarmee de enige klinisch psycholoog in dienst van de eerste selectie van een Nederlandse profclub. Een klinisch psycholoog bestrijdt niet alleen de symptomen van minder functioneel gedrag, maar probeert ook de oorzaken weg te nemen. “Bij sommige clubs werken in de jeugd wel sportpsychologen”, vertelt Zijerveld. “Maar sportpsychologen zijn geen psychologen, vind ik. Ze dragen wel de naam, en dat schept bij voetballers vaak verwarring omdat ze denken dat ze met een echte psycholoog praten, maar dat is niet zo. Sportpsychologie is aan de universiteit vaak een master-opleiding. Studenten krijgen dan vier of vijf vakken in de psychologie, maar je kunt dan nog geen menselijk gedrag begrijpen en ontleden. Je krijgt bovendien geen les in gesprekstechnieken. Al met al heb je als opgeleide sportpsycholoog maar heel weinig psychologische kennis. Ja, dit zal me wel niet in dank worden afgenomen, maar zo zie ik het.”

‘Ik zie in Hedwiges Maduro de nieuwe bondscoach’

In het buitenland zijn bij topclubs wel vaker klinische psychologen in dienst. “Dat dat in Nederland nog niet het geval is, is eigenlijk heel vreemd. Alex Pastoor is het beste voorbeeld van een trainer die inziet dat ons werk belangrijk is. Ik was heel nauw betrokken bij het eerste elftal. In overleg met de technische staf hebben we van iedere speler in kaart proberen te brengen: hoe leert hij, hoe gaat hij met stress om, wat zijn zijn communicatieve vaardigheden, hoe neemt hij informatie tot zich? De één is gebaat bij verbale communicatie, de ander leert bijvoorbeeld veel sneller als hem wordt getoond wat je van hem wilt, als je het voordoet. Daar kunnen de trainers hun voordeel mee doen.

“Maar het was ook mijn taak te zorgen dat iedere speler klaar was om zijn taken uit te voeren. Daarvoor moest ik wel mijn kennis van voetbal aanscherpen. Behalve met Alex heb ik bij Almere ook heel goed gewerkt met Hedwiges Maduro, de assistent-trainer (die deze zomer naar Ajax is vertrokken, red.). Ik heb uren met hem gezeten om over systemen te praten, hij legde die dan met magneetjes op het bord aan mij uit. Zodat ik het begreep, en daardoor mijn werk weer beter kon doen. Hedwiges heeft een grote toekomst in het voetbal, ik zie in hem de nieuwe bondscoach.

“Soms wilden Alex en Hedwiges dat de ploeg in een ander systeem ging spelen. Ze zeiden dan tegen mij: ‘Annemieke, we spelen tegen die en die tegenstander, sommige spelers moeten op een andere plek spelen dan ze gewend zijn en dat zullen ze misschien niet meteen fijn vinden, dus programmeer ze zo dat ze die taak goed kunnen uitvoeren’. Dan ging ik met ze zitten. Dan praatte ik bijvoorbeeld over de weerstand die ze tegen zo’n nieuwe rol hadden. Je kunt het zien als een obstakel – omdat ze die rol niet gewend zijn zien ze er vaak tegenop – maar je kunt ook zeggen: er wordt me een kans geboden om me in een andere rol verder te ontwikkelen. Waardoor een speler veelzijdiger wordt. Als je het op die manier aanvliegt, valt er altijd wat te halen. Een van de redenen dat Almere City afgelopen seizoen is gepromoveerd, is dat we heel veel verschillende systemen konden spelen.”

Eerst je was goed in de wasmand doen

In 2022 eindigde Almere als veertiende in de eerste divisie. Zijerveld: “Vóór het afgelopen seizoen hebben we een doel gesteld, en dat was promoveren. Maar dat doel konden we alleen halen als er iets zou veranderen. Ik zei tegen Alex dat hij er in het begin van het seizoen het beste heel hard in kon gaan. De discipline moest aangetrokken worden. Op tijd komen, bij het eten je tafel opruimen, tijdens de training óm het pionnetje heen lopen en niet er net voorlangs; van dat soort regeltjes. Ik zei: Dat gaan ze niet leuk vinden, en er zal misschien een kleine revolutie plaatsvinden, maar uiteindelijk is dat het beste. Je zult waarschijnlijk een paar wedstrijden verliezen, maar dat is nodig om tot een goed eindresultaat te komen. Daar heeft hij naar geluisterd. Inderdaad moesten veel spelers wennen. Sommigen dachten: wat ís dit voor club!? We verloren veel in de eerste periode. En juist dan moet je sterk zijn, vasthouden aan je idee. Discipline geeft vertrouwen. Als je niet eens je was goed in de wasmand kunt doen, hoe ga je dan ooit goed spelen in de play-offs?

“Ik heb het idee dat de voetbalwereld heel langzaam rijper wordt voor de inzet van psychologen. Waarschijnlijk denken veel spelers: oh, als er een psycholoog bij ons wordt ingezet, zal het wel allemaal niet zo goed gaan. Terwijl je natuurlijk eigenlijk moet denken: nu komt er een psycholoog, en daardoor kunnen we weer een stap voorwaarts maken. Het gaat vaak over omgaan met druk – en ze kunnen hun verhaal bij mij kwijt.

De selectie waarmee Almere City de eredivisie ingaat. Op de middelste rij rechts Annemieke Zijerveld. Trainer Alex Pastoor zit vooraan in het midden (zevende van links).

“Bij Almere ben ik ook de psycholoog van de technische staf. Daarom zat ik bij alle wedstrijden ook op de bank. Om mee te denken over hoe we spelers aansturen en om snel te kunnen reageren op wat er in de wedstrijd gebeurt. Ook het gedrag van de trainers is belangrijk. Als er te emotioneel wordt gereageerd, werkt dat op enkele spelers averechts. Sommige spelers worden nerveus als er tijdens de wedstrijd iets tegen ze wordt gezegd; die kun je beter in de rust even apart nemen. Daar moeten de trainers zich van bewust zijn, en ik probeer ze daarop te wijzen.”

Effort over failure

Deze maand verlengde Annemieke Zijerveld haar contract bij Almere City met een jaar. “Het doel in het nieuwe seizoen is: handhaven in de eredivisie. Dan ga je daar een bepaald type spelers bij zoeken. Met deze doelstelling zijn vaardigheden ondergeschikt aan mentaliteit. We moeten spelers hebben die kunnen knokken, die bereid zijn een ‘lelijke’ oplossing te vinden die misschien voetbaltechnisch niet zo aantrekkelijk is. Bij Almere hebben we het principe: effort over failure. We beoordelen iemand op inzet, niet op de fouten die hij maakt. Alex zegt altijd: ‘Als het nodig is dat je zo hard moet werken dat je bloed moet ophoesten, dan moet je daartoe in staat zijn. Fouten maken maakt me niet uit, volgende keer beter’. Dat vind ik mooi. Als je een trainer vraagt wat hij van een speler wil, zal hij heel vaak zeggen: dat hij met lef speelt. Fouten maakt iedereen, dat maakt niet uit, het gaat om je instelling.”

Eerste stuurman “Ik ben de kapitein op het schip”, zegt Almere City-trainer Alex Pastoor, “maar we hebben ook een eerste en tweede stuurman. Voor mij was Annemieke de eerste stuurman. En Hedwiges Maduro, die ging over de inhoud, was onze tweede stuurman. Het werk dat Annemieke voor ons heeft gedaan is heel belangrijk geweest. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het mentale deel van de sport. Als ik terugkijk op mijn eigen voetbalcarrière denk ik: voor bepaalde wedstrijden had ik faalangst. In die tijd was het not done dat je daarvoor uitkwam, want dat kostte je meteen je plek. Maar in sommige wedstrijden durfde ik de bal niet eens te hebben. Dat deel van het voetbal, omgaan met druk, succes en teleurstellingen, is lang onderbelicht gebleven. De hele staf en alle spelers op hetzelfde moment in hetzelfde laten geloven, dat vind ik veel belangrijker dan of we met één of twee spitsen spelen.”

