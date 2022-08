Klimmen: een relatief nieuwe wedstrijdsport die moet waken voor oude valkuilen

Wie naar de deelnemers van de EK klimmen kijkt, weet dat het uitdagen van de zwaartekracht om een jong en licht lichaam vraagt. Dat kan een gevaarlijke combinatie zijn, weten we uit andere sporten. Klimmen is nog volop in ontwikkeling. Zeker sinds het olympische debuut vorig jaar neemt de professionalisering een vlucht.

Jorg Verhoeven is met zijn 37 jaar een halve bejaarde op het Königsplatz in München, waar de hypermoderne klimwanden scherp afsteken tegen de eeuwenoude gebouwen. Over symboliek gesproken. In 2005 was hij de eerste Nederlander die een wedstrijd in het World Cup-circuit wist te winnen, maar wat de sport tegenwoordig vraagt ligt hem minder.

Het verbaast hem niets dat er tegenwoordig zoveel zestien- en zeventienjarigen zijn die al tot de wereldtop behoren. “Wedstrijdklimmen is in een bepaalde richting gegaan waar het om snelle en dynamische bewegingen gaat. Gevoel en intuïtieve kracht zijn belangrijk geworden. Dat hebben de jeugdige klimmers meer dan de oudere rotten.”

Er wordt van old school en new school gesproken. In plaats van de vele kleine grepen van weleer hangen de wanden nu vol met grote grepen en routes die verre sprongen eisen. Dat maakt het spectaculair om naar te kijken.

Eetstoornissen in de top

Zo is klimmen een relatief nieuwe sport die voor oude valkuilen moet waken, weet ook Dick Boschman, de technisch directeur van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging. Hij trekt zelf de vergelijking met turnen. “Daar zie je ook prestaties op jonge leeftijd. Het heeft te maken met de flexibiliteit die je dan hebt. Ook is de verhouding tussen gewicht en lengte belangrijk. Iedere kilo moet je mee omhoog nemen.”

Het is bekend dat er eetstoornissen in de top voorkomen. Een favoriet onderwerp is het niet, maar de Servische Stasja Gejo - kampioene van Europa in 2017 - heeft op YouTube openhartig verteld over haar anorexia. “Ik won alles totdat ik opeens niets meer won. Mijn lichaam herstelde niet meer. Ik was constant moe en wist dat er geen andere oplossing was dan meer te gaan eten.”

Dat is het verraderlijke bij klimmen: het werkt om af te vallen, in elk geval op de korte termijn. Sporters die veel gewicht verliezen, zien vaak een snelle piek in hun prestaties. Met name jonge concurrenten kunnen gevoelig zijn voor dit soort voorbeelden en prikkels.

Zwaartekracht trekt aan elke kilo

Het grootste talent uit Nederland, Sabina van Essen, zegt daar geen last van te hebben. “Het kan me niet schelen.” De zestienjarige is ooit begonnen met klimmen omdat haar vader dat deed. Nu droomt ze van de Olympische Spelen. Eigenlijk is zij ook de enige landgenoot die wellicht in aanmerking komt, omdat zij als enige de twee disciplines lead en boulder combineert.

Boschman vertelt dat gewichtsproblemen wel een punt van aandacht zijn binnen de bond. “Wij zijn er met het begeleidingsteam alert op. Op dit moment hebben wij geen zorgen. Maar internationaal zijn er wel sporters bij wie je denkt: dat ziet er niet normaal uit.”

Het is topsporter eigen om naar de ideale balans te zoeken, stelt hij. Wie te zwaar is, ondervindt problemen aan de wand. Wie te mager is, heeft te weinig weerstand. “In een sport als judo, met gewichtsklassen, is het dictaat van de weegschaal harder. Onze sporters worden indirect gedwongen op hun gewicht te letten. De zwaartekracht trekt aan iedere kilo.”

Explosiviteit bij boulder

Wel moet daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende onderdelen. Bij boulder worden er meerdere korte routes geklommen. “Dat vraagt om explosiviteit en daar zie je dat volume in het lijf wel de voorkeur heeft.” Bij lead moet een overhellende wand van vijftien meter hoogte bedwongen worden. “Dat duurt langer en die specialisten zijn dunner.”

Voor beide geldt dat de opdracht te vergelijken is, in de woorden van Boschman, met het spelen van het spel Twister, terwijl er ondertussen een sudoku opgelost moet worden. Mentaal is dat zwaar. Van Essen geniet ervan. Wat is er mooier dan iedere keer weer nieuwe passen uitproberen en verschillende grepen? Creativiteit en lenigheid maken haar zo’n talent. Maar - jong of oud - in de medaillestrijd van dit weekend speelden de Nederlanders geen rol van betekenis.

