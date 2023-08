Klimaatdemonstranten leggen wegrace WK wielrennen stil

De demonstranten hadden een plek op het parcours uitgezocht waar wielrenners waarschijnlijk wel konden passeren, maar de gehele karavaan niet. Het was een smalle holleweg, zonder uitwijkmogelijkheden. Wat er precies aan de hand was, werd niet duidelijk. Het protest zelf kwam niet in beeld, alleen geschreven tekst onder in beeld: de wegwedstrijd is onderbroken vanwege demonstranten.

De actie bleek van de Schotse groepering This is Rigged. Deze organisatie wil dat de Schotse regering stopt met nieuwe projecten waar fossiele brandstoffen bij worden gebruikt. Cat (21), uitte de zorgen van de organisatie op sociale media. “Hoe kan het dat een fossiele sponsor (Ineos, red.) een team kan sponsoren die racet langs plekken waar onlangs nog bosbranden woedden? Dat is een klap in het gezicht voor de fietsgemeenschap en de Schotse inwoners.”

Uiteindelijk bleken vier leden van die organisatie zich zondag op het wegdek te hebben vastgemaakt. Twee aan twee, met de ruggen tegen elkaar. Het kostte de politie lang om hen los te maken.

De renners zaten ondertussen op de weg of achter in meerdere volgauto’s. Er was niks te doen, behalve wachten. Tadej Pogacar ging maar grapjes maken. Pas na een uur ging de wedstrijd verder, over de met wit gemarkeerde weggedeelten waar de demonstranten hadden gezeten. Op dat moment moest er nog 185 kilometer worden gereden.

Just Stop Oil

Het is niet de eerste keer dat in het wielrennen wordt geprotesteerd tegen de invloed van de mens op klimaatverandering. Vorig jaar werd het peloton van de Tour de France stilgezet nadat demonstranten op de weg waren gaan zitten. In de Ronde van Vlaanderen werd het finishbeeld mede gekleurd door een activist die in beeld kwam lopen.

In Groot-Brittannië is klimaatprotest rond sportwedstrijden een stuk luider dan in bijvoorbeeld Nederland. Naast This is Rigged zijn er ook andere organisaties. In Engeland roert de organisatie Just Stop Oil zich, een klimaatorganisatie die exploitatie van nieuwe olie- en gasvoorraden wil verbieden.

Dit jaar waren meerdere sportevenementen de plek voor actie, zij het dat demonstraties op de golfbaan tijdens The Open, bij the Ashes (de grootste cricketwedstrijd ter wereld), bij het WK snooker en tijdens Wimbledon de wedstrijd even maar niet lang verstoorden. Een uur lang een wedstrijd ophouden, zoals bij het WK zondag, kwam nog niet eerder voor.

Felle reacties

Toch waren de reacties op de demonstranten bij alle evenementen fel. Na het protest op Wimbledon, waar een wedstrijd van Katie Boulter op baan achttien tien minuten werd onderbroken door een man die een legpuzzel van duizend stukjes én confetti over het veld uitstrooide, ging politicus Suella Braverman in gesprek om ‘compromisloos hard’ op te treden tegen mensen die onze ‘sportevenementen van wereldklasse verstoren’.

Ook dat feit leidde weer tot kritiek: alsof de sportwedstrijd belangrijker is dan de wedstrijd voor behoud van de wereld. Cat van This is Rigged zal in ieder geval blijven demonstreren. “We kunnen niet doorgaan alsof er niets aan de hand is, terwijl ons land in brand staat en onze toekomst wordt geruïneerd.”

