Klimaatactivisten leggen de Tour stil: ‘Politici leiden ons naar een wereld waarin de Tour niet kan bestaan’

Opeens reed de eenzame koploper Alberto Bettiol door een wolk roze rook. Klimaatactivisten blokkeerden de weg dinsdag in de tiende etappe van de Tour, waardoor de koers werd stilgelegd. Negen demonstranten zaten aan elkaar vastgeketend. Bettiol moest stoppen, de achtervolgers en het peloton ook.

De renners zelf hadden geen idee wat er aan de hand was. Geletruidrager Tadej Pogacar zag de politie enkele demonstranten van de weg halen, maar hij had geen idee waarvoor. Hem restte niets anders dan tien minuten wachten, tot de weg was vrijgemaakt.

De demonstranten, negen in totaal, vormen de groep Dernière Rénovation, zo maakten ze via sociale media bekend. “Negen van onze leden hebben vandaag de Tour-etappe verstoord om de vernietiging van onze aarde te stoppen.” Op de witte shirts die ze droegen stond de tekst ‘nog 989 dagen om het milieu te redden’.

Ook op andere evenementen

Het is niet voor het eerst dat deze groep van zich laat horen. Ze voerden al actie op Roland Garros en op de periferie van Parijs, de rondweg. “Politici leiden ons naar een wereld waarin de Tour de France niet kan bestaan”, aldus de groep, die eist dat de Franse politiek wetgeving maakt om de uitstoot van Co2 zo snel en zo veel mogelijk in te dammen.

Tegen de Franse krant ‘Libération’ zei de groep dat ze voor een recht stuk weg hadden gekozen, om zo het peloton niet in gevaar te brengen. De organisatie van de Tour wilde de demonstranten desondanks snel van de weg hebben. Het protest kwam ook niet meer in beeld. Oud-winnaar Bradley Wiggins, die de Tour voor Eurosport vanaf de motor verslaat, zei dat politie maar ook mensen van de organisatie niet zachtzinnig met de demonstranten omgingen.

Geraint Thomas van Ineos Grenadiers haalde het vorige protest aan, in 2018, toen boze Franse boeren de weg hadden geblokkeerd. “Gelukkig is er nu geen pepperspray gebruikt”, zei hij.

De Tour de France heeft de afgelopen jaren zelf maatregelen genomen om de uitstoot te verminderen. Zo rijden veel van de auto’s van de organisatie al elektrisch. Maar het blijft een vervuilend evenement, ook omdat veel van de fans langs de weg wel met hun benzineauto naar de koers komen, en er enkele duizenden auto’s in de karavaan meerijden.

