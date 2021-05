Kira Toussaint zwemt gouden race in Boedapest: ‘De motivatie is er nu altijd’

Met haar eerste individuele medaille op de langebaan heeft Kira Toussaint de volgende stap in haar carrière gezet. Op de EK in Boedapest snelde ze woensdagavond op de 50 meter rugslag in 27,36 naar het goud. De ontlading na de finish verraadde hoe groot de spanning was geweest. “Ik ben vooral heel opgelucht.”

Ze gold als de voornaamste titelkandidaat. Geen vrouw zwom dit jaar sneller op deze afstand. Toussaint (26) zette de afgelopen weken de ene na de andere topprestatie neer. Ze scherpte het Nederlands record op de 100 rug aan tot onder de 59 seconden – een psychologische barrière – en ze baarde opzien met een Europees record op de niet-olympische halve afstand (27,10).

Dat haar kersverse status als favoriet niet te zwaar op haar schouders drukte, zegt wat over de ontwikkeling die Toussaint heeft doorgemaakt. Veel meer dan een momentopname is dit goud een bekroning van de stabiele topper die zij in het vijftigmeterbad geworden is.

“Iedereen zag mij altijd als een kortebaanzwemster. Ikzelf ook. Dat ik een Europees record zou kunnen zwemmen op de langebaan had ik nooit voor mogelijk gehouden. En op de 100 meter een 58’er klokken, was iets waarvan ik riep dat ik het wilde maar waarvan ik dacht dat ik het niet zou kunnen. Heel lang hikte ik daar tegenaan.”

Een gezellige flapuit

Toussaint is een gezellige flapuit, die zich het serieuze bestaan van een topsporter steeds meer eigen heeft gemaakt. Zo bivakkeerde ze voorafgaand aan de reis naar Hongarije anderhalve week in een hotel in Amsterdam, om een veilige coronabubbel te creëren voordat ze met de andere Nederlandse zwemmers in het vliegtuig zou stappen. Thuis was dat lastig met een vriend die waterpoloër is. Ze vond het heftig maar noodzakelijk. Dus deed ze het.

Waar ze vroeger de motivatie in prikkels van buitenaf zocht, vindt ze die nu steeds meer in zichzelf. Nog niet eens zo lang geleden hing er op de koelkast een briefje met 58,8 erop. Om er dagelijks aan herinnerd te worden waar al dat harde werken toe moest leiden. Het is een voorbeeld van hoe Toussaint zichzelf in het verleden probeerde te triggeren. Op dit moment is dat niet nodig. “De motivatie is er nu altijd. Ik hoef die niet in iets externs te zoeken.”

Terugkijken, terugkijken

Haar specialiteit is de rugcrawl. Op de vraag wat het mooie aan die slag is, antwoordt ze lachend: “Dat ik de hele tijd kan ademhalen en daar geen plan voor hoef te maken”. Dan serieuzer: de start. Haar reactietijd is vermaard en ze stopt vele uren in het perfectioneren van de beweging. “Terugkijken, terugkijken. Dat is echt mijn ding. Ik heb al heel veel uitgeprobeerd. In welke hoek zet ik af bijvoorbeeld. Nu ben ik vooral bezig met de beste start zo constant mogelijk uit te voeren. Niet vijf hele goede en vijf minder goede. Het gaat erom dat je die perfecte start ook kunt laten zien als het belangrijk wordt.”

Dat deed ze woensdagavond. Ze pakte aan het begin van de race zoveel winst, dat zelfs een slechte finish niet uitmaakte. Maaike de Waard zwom in haar kielzog knap naar de derde plaats.

Toussaint is op beslissende momenten nog altijd zenuwachtig, verklaart ze. “Ik hou van de adrenaline als het spannend wordt, maar het kan me ook misselijk maken. Het is iets waar je mee moet leren omgaan. Ik heb over de jaren heen een manier gevonden die bij mij werkt. Rustig blijven, rustig blijven, herhaal ik steeds in mijn hoofd. Sinds ik dat doe, gaat het beter. Ik ben nu zover dat het mij negen van de tien keer lukt om mijn zenuwen in bedwang te houden.”

Ook in Boedapest, op deze doordeweekse avond. “Dit bewijst dat als het heel spannend wordt, als het echt moet, dat ik het dan ook gewoon kan. Daar ben ik heel blij mee.”

