Kinderen mogen sporten, onder strenge voorwaarden

Sportverenigingen moeten nieuwe regels opstellen, nu kinderen weer buiten mogen sporten. ‘We hebben een kiss & ride ingesteld.’

‘Ze’ vliegen weer uit, waarschijnlijk zo rond half drie, de tijd waarop normaal gesproken de trainingen begonnen. ‘Ze’ zijn in dit geval ruim een half miljoen voetballertjes, tienduizenden hockeyers en talloze andere sportende kinderen. Vanaf woensdag mogen kinderen onder de twaalf weer buiten sporten in groepen. Kinderen onder de achttien mogen ook samen sporten, als ze maar anderhalve meter afstand houden.

Dat vergt aanpassingen bij clubs. Kantines en kleedkamers blijven dicht, bijvoorbeeld. Sportfederatie NOC-NSF maakte voor de sportverenigingen een protocol. Daarin staat onder meer dat ouders niet welkom zijn, kinderen niet naar het toilet kunnen en zelf hun eigen bidon moeten meebrengen. Wie klachten heeft, moet thuis blijven.

Bij Kampong uit Utrecht, de grootste omnisportvereniging van Nederland, hebben ze de nieuwe regels tot in detail uitgedacht. Dat is noodzakelijk, omdat de vereniging met hockey, voetbal, squash, tennis, cricket en jeu de boules zo’n zesduizend leden kent. Er sporten dagelijks honderden kinderen.

Een uitgebreide wegwijzer

Voor jonge hockeyers, voetballers en hun ouders is daarom een uitgebreide wegwijzer gepubliceerd, met daarop onder meer zelfs aanrijroutes voor auto’s en fietsen, zegt Ger Offringa, federatiemanager van de vereniging. Zo is ‘P2’ een afgesloten Kiss & Ride en is voor fietsen de stalling ‘achter veld 1’ beschikbaar. Op beide plekken staan vrijwilligers, ‘coronadeskundigen’, om te helpen.

Ook aan kleine dingen is gedacht, aldus Offringa. “Zo zetten we op diverse plekken zeep neer en hebben we ijs ingeslagen en op een centrale plek gelegd, voor het geval iemand geblesseerd raakt. We vragen van kinderen of ze ‘just in time’ aankomen, vlak voor de training.”

Voetbalvereniging Nivo Sparta uit Zaltbommel zocht in eerste instantie naar ruimte. De gemeente was al begonnen met het onderhoud van de velden, omdat het seizoen toch al was afgelopen. Door het uiteen halen van het schema passen de ruim vijfhonderd jeugdleden toch op de beschikbare ruimte, zegt bestuurslid Mark Oostrom. “Tussen de trainingen zit een kwartier, zodat je een ‘tsunami’ aan in- en uitlopende leden vermijdt.” Vanaf elke plek op het terrein zijn looplijnen aangebracht, zodat de teams elkaar niet tegenkomen. Slechts één persoon uit het team mag de ballen halen uit het ballenhok, waar ruimtes zijn aangegeven op de grond.

Noodzakelijke noodverordening

Niet bij elke club gaan de deuren meteen open, verwacht de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Zo zijn er verenigingen die meer tijd nemen om regels op te stellen. Bovendien moeten gemeenten clubs toestemming geven om te mogen beginnen. Dat gaat op basis van een noodverordening, die de 25 Veiligheidsregio’s van Nederland moesten goedkeuren. Die verordening is noodzakelijk, zegt André de Jeu van VSG. “Voor als het mis gaat. Zodat er regels zijn waarop gecontroleerd kan worden. En als iemand gewond raakt op het veld de ambulancebroeder van dienst niet denkt dat het een grapje is omdat de velden nog dicht zijn.”

De Jeu verwacht dat slechts in weinig gevallen vanwege de verordeningen een vereniging niet mag herstarten, zoals in de gemeente Wageningen, waar de hockeyclub tot donderdag moet wachten.

Bij Kampong en Nivo Sparta is de zin om te beginnen in ieder geval aanwezig. Hoe de dag verloopt, is verder afwachten. Offringa: “Voor ons is het ook nieuw. Het is opstarten en dan kijken we hoe het loopt. Vooral bij de leeftijd 12-18 is het afwachten. Daar weten we nog niet goed wat kan en hoe de training loopt.”

Oostrom: “Eigenlijk is het gek. Normaal willen we juist dat ouders komen kijken en de sportclub niet alleen als opvang gebruiken. Nu vragen we dat wel van ze. De wereld is toch omgekeerd.”

Lees ook:

Coulance voor sportverenigingen vanwege corona

Gemeenten willen sportverenigingen tegemoetkomen nu accommodaties niet worden gebruikt. Dat doen ze door uitstel van betaling te geven of de huur kwijt te schelden. Maar voor sportbonden is het niet-innen van contributies een luxe die ze zich nauwelijks kunnen veroorloven.