Kinderen kunnen eindelijk weer met een bal de wei in

Eindelijk mogen zijn jongens weer de wei in, met een bal. Lars van den Broek is er blij mee. Hij is leider van het team JO12 bij SV Orion in Nijmegen. “De helft is nog elf, de andere helft is twaalf jaar. Net jong genoeg om weer samen te gaan trainen”, zegt Van den Broek (26). “We hadden de afgelopen weken ook van die challenges via internet, met gekkigheid voor thuis, maar we merkten dat de animo minder werd. Die jongens willen lekker voetballen. We moeten nog wel dingen afspreken: ouders tot de parkeerplaats, niet douchen en de kantine nog maar even dichthouden.”

Het kabinet volgde het advies op van experts om kinderen tot en met 12 jaar vanaf 28 april weer toestemming te geven om samen in de buitenlucht te sporten. “Het gaat om onderlinge potjes, niet om officiële wedstrijden want die leiden tot contacten en reizen en daarmee tot verspreidingsrisico's”, zei premier Rutte. Kinderen tot 18 jaar mogen ook weer gaan trainen maar zij moeten de anderhalve meter afstand in acht nemen. Rutte: “Maar geen ouders langs de lijn en thuis douchen.”

Het OMT schat de risico’s voor kinderen als beheersbaar in. Eerder haalde de KNVB al een streep door alle voetbalcompetities, behalve door die van het betaalde voetbal. Daarover gaf het kabinet vanavond duidelijkheid: naar de wens van de burgemeesters wordt dat tot 1 september verboden.

Die wedstrijden vallen onder de vergunningsplichtige evenementen. De lopende competities kunnen dus niet meer worden afgemaakt. Het risico op verspreiding is te groot, vindt het kabinet. Rutte: “Ja, dit is zuur, maar we ontkomen niet aan dit offer.” Dit betekent dat ook de TT van Assen, de Formule 1-race in Zandvoort, het NK wielrennen en de Amstel Gold Race niet voor 1 september gehouden kunnen worden.

Harrie Lavreysen, die in maart drie wereldtitels veroverde in Berlijn, wil heel graag weer op de baan gaan trainen. Beeld ANP

Bij amateurverenigingen wordt verheugd gereageerd op de eerste versoepeling voor jeugdsporters. “Ik ben er heel blij mee en we gaan zorgen dat die kinderen weer kunnen sporten. De ouders hebben contributie betaald en als de regering zegt dat het weer kan, dan moeten wij leveren”, zegt voorzitter Carlo Hazenveld van VV Gemert, een grote club met 1300 leden van wie 700 actieve jeugdvoetballers. Voor de saamhorigheid en het clubgevoel is dit heel belangrijk, vindt Hazenveld. “We gaan woensdag met het bestuur een plan maken. Voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar kun je prima afspraken maken om uit elkaar te blijven met aardige trainingsvormen.”

In het hockey gloorde nog de hoop dat de competitie voor de jongste jeugdteams weer hervat kan worden. Het wordt dus alleen trainen. “Als ik mijn sporthart laat spreken, dan ben ik daar heel blij mee”, zegt Erik Olde, bestuurslid jeugd van NMHC Nijmegen. “Het is vooral belangrijk dat we goed gaan kijken naar de trainers van de jeugd. Als dat ouderen zijn, moeten we hen goed beschermen.”

Op basis van het advies van het OMT heeft het kabinet ook besloten dat topsporters onder bepaalde voorwaarden weer buitenshuis op locatie en individueel mogen trainen. Ze kunnen er weer tegenaan, mits ze 1,5 meter afstand van elkaar weten te houden. Vorige week pleitten NOC-NSF en voetbalbond KNVB voor die versoepeling.

