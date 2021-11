Kinderarts: ‘Leefgedrag kinderen wordt nog slechter als er niet kan worden gesport’

Weer voor een gesloten hek, weer niet kunnen bewegen met je team en al je vrienden. Dat kinderen vanwege de nieuwe coronaregels weer niet kunnen sporten, omdat veel georganiseerde sport voor tieners normaal gesproken na 17.00 uur plaatsvindt, baart onderzoekers zorgen: “Verminderd beweeggedrag bij kinderen lijkt al te zijn ingesleten”, zegt kinderarts Anita Vreugdenhil van het MUMC+ in Maastricht. “Ik verwacht dat het nu alleen maar slechter wordt.”

Vreugdenhil deed en doet onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor kinderen tussen de vier en achttien jaar. Daaruit bleek dat liefst 75 procent van de kinderen zelf aangaf minder te bewegen. Toen de scholen weer open waren, bleek dat gemiddeld 51 minuten minder. Slechts 20 procent van de kinderen gaf aan de beweegnorm van een uur matig intensief bewegen per dag te halen. Voor de crisis was dat 64 procent.

De verwachting was dat het leefgedrag zich dit jaar wel weer zou herstellen als scholen en sportclubs open zouden gaan. Maar dat blijkt niet het geval, zegt Vreugdenhil. “Wij zien juist dat er totaal geen herstel is geweest. Er is een steeds harder extra zetje nodig om jongeren weer te laten bewegen. Dan helpt het niet dat trainingen nu niet meer kunnen en er geen alternatieven zijn.”

Door de avondlockdown dreigt de oudere jeugd stil te vallen, maar sportverenigingen zoeken naar oplossingen. Zoals trainingen in alle vroegte. Redacteur Esther Scholten stond vanochtend vroeg op - lees hier haar reportage.

Valt de wekelijkse georganiseerde sportbeoefening weg, aangevuld met het vervoer heen en terug (op de fiets), dan staat dat in één klap gelijk aan bijna de helft van de beweegtijd van kinderen en jongeren, zo berekende het Mulier Instituut vorig jaar. Dit is amper in te halen wanneer wordt geprobeerd om zelf in beweging te blijven. Vreugdenhil: “Als bijvoorbeeld voetbal wegvalt, mis je twee trainingen en een wedstrijd per week: ofwel drie keer de dagelijkse beweegnorm. Dat wordt niet snel spontaan ingevuld. Men gaat toch niet drie keer een uur wandelen, of skeeleren.”

Ander leefpatroon door lockdown

Dat heeft gevolgen. De vorige lockdown leidde tot een ander leefpatroon, constateerde Vreugdenhil. “Kinderen gingen later naar bed, waardoor ze minder slapen. Dat andere patroon leidde tot meer ongezond eten. Een op de drie kinderen at meer ongezonde tussendoortjes. Het aantal kinderen dat meer dan zes glazen frisdrank met suiker dronk, is verdubbeld. Een op de vijf kinderen is aangekomen. En van de kinderen met overgewicht is 40 procent nog zwaarder geworden. Dat heeft gevolgen, nu en later.”

Een ander aspect is dat kinderen en jongvolwassenen in de crisis ook mentaal veel last hebben van de lockdowns. Verveling en stress nam toe. En hoewel het merendeel van de jongvolwassenen aangeeft dat het mentaal goed gaat, concludeerde het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) dat jongeren harder zijn geraakt dan volwassenen. Sporten kan dan een positief tegeneffect geven, zegt Nikki Udo van het NJi. Zij die bewegen, vooral in groepsverband, hebben meer zelfvertrouwen, kennen een hogere eigenwaarde, zijn sociaal sterker en hebben minder stress. “Dat onderschatten we nog weleens. Je vindt je eigen rol in de maatschappij in relatie met anderen.”

Tweedeling

Tot slot wordt door niet sporten de tweedeling tussen kinderen groter, zo constateerde het Mulier Instituut vorig jaar al. Kinderen die al weinig bewogen, doen dat minder (38 procent), en kinderen die juist veel sporten doen dat meer. Het gevolg is volgens het NJi dat de ongelijkheid ook op andere vlakken zal toenemen, vooral op de lange termijn.

Vreugdenhil hoopt dat nu in ieder geval initiatieven worden genomen om kinderen te laten bewegen en dat er beleid komt: “Wij hebben in ons onderzoek kinderen gevraagd wat hen helpt: online aanbod van lessen, het liefst door iemand die het kind al kent. Een leerkracht, of een trainer.”

Jongeren haken in deze tijden massaler af, vreest Marijn de Vries in haar column. “Dat blijkt ook al uit algemene cijfers. Aan de top, én aan de onderkant. Motivatie om te sporten is bij veel mensen al niet intrinsiek. We verliezen een hele generatie.”