Kimberley Bos zag na haar bronzen medaille ineens acht nieuwe skeletonners naast zich

Kimberley Bos merkte onlangs nog tijdens een workshop schilderen in het Amerikaanse Park City hoe haar bronzen medaille doorwerkt, ook tien maanden na haar race. De schilderleraar, Amerikaans enthousiast allerlei vragen stellend, viel bijna van zijn stoel toen hij hoorde dat hij een olympische medaillewinnares les gaf. Natuurlijk moest hij even op de foto.

Bos was in Park City voor het nieuwe seizoen, dat drie wedstrijden lang in Noord-Amerika plaatsvond. Het is ook voor haar weer een nieuw jaar, een nieuw seizoen, nadat Bos (29) in Peking naar haar grootste succes uit haar carrière sleede. De medaille ligt nu thuis in de kluis, omdat ze er zelf niet is. Niet dat het brons heel veel waard is, zegt ze, maar de sentimentele waarde is uiteraard groot.

In Amerika wordt ze nog steeds herkend in koffiebarretjes, vertelt ze tijdens een telefoongesprek. In Nederland is dat toch nog steeds een stuk minder. Niet dat ze geen aandacht kreeg, integendeel. Er was te veel interesse voor de eerste Nederlandse die op een kleine slee in een ijskanaal een olympische medaille behaalde. Ze had zoveel afspraken, dat ze haar werk als fysiotherapeut dit jaar afschaalde naar ‘af en toe’: zo viel ze in april in toen een collega met zwangerschapsverlof ging. Gevolgen voor haar big-registratie had het niet.

Niet genoeg stoelen

Voor de rest was het tot haar ‘trainingsvakantie’ in mei ‘een beetje een gekkenhuis’, zegt ze. Ze ging van Groningen naar Breda naar Den Haag en dat allemaal in anderhalve dag. Het dag-nachtritme werd verstoord, lacht ze. Zoveel als kon pakte ze mee. Zo ging ze voor het Internationaal Olympisch Comité naar een bijeenkomst in Griekenland en werd ze uitgenodigd in Zuid-Korea, voor een kick-off-evenement voor de Jeugd Olympische Spelen, waar zij een van de mentoren was voor de jongeren.

Succes op Olympische Spelen leidt verre van aantoonbaar tot meer ledenaanwas. Dat was zo bij Epke Zonderland, of bij Dafne Schippers. Maar begin oktober, bij de presentatie van het bob- en sleeteam op Papendal, waren er niet genoeg stoelen omdat er ineens een stuk meer dan één skeletonner in de zaal zat. Bos zag naast zich zes mannen en twee vrouwen die háár sport deden – en bovendien nog vijftien bobsleeërs. Een van die vrouwen, de negentienjarige Annelies van Dijk, kreeg tien jaar geleden nog turnles van Bos. “Daarom wordt zij nu vaak gevraagd voor interviews. Die jongens zijn daar jaloers op, haha.”

Ze vindt het echt leuk om deze nieuwe generatie te helpen, zegt Bos. Ze zit niet in de gemeenschappelijke appgroep, maar krijgt via haar coach wel regelmatig filmpjes door. Met wisselend resultaat, lacht ze. Zeker niet alles gaat meteen goed. “En ze kunnen nergens mee wegkomen, want elke bocht wordt nu gefilmd. In mijn geval moest je hopen dat er ergens een vaste camera stond. Uiteindelijk kan dat voor hen een voordeel zijn.”

Nieuwe startbaan op Papendal

Bovendien krijgt ze regelmatig berichten van de nieuwe sporters. Vragen over de sport, maar ook over de start of de vraag hoe Bos het vroeger deed met het vinden van sponsoren. “Ik help ze daar allemaal bij. Zij hoeven echt niet alles opnieuw uit te vinden. En op deze manier denk ik echt dat Nederland gewoon mee kan in de skeletontop.”

Mogelijk helpt een nieuwe startbaan op Papendal ook mee. Een initiatief waar de plannen van al even bestonden, maar waar voor Peking met Bos niet over werd gesproken. “Ik weet niet of het toeval is, maar dat gesprek is na de Spelen wel weer gevoerd.” Volgens de laatste informatie die zij heeft, wordt er dit voorjaar gestart met de bouw van een baan waarbij de helling steeds steiler wordt. Bos moet het nu nog doen met een slee op wieltjes, die ze zelf bouwde.

Bos zelf heeft de zekerheid dat ze nog vier jaar door kan. De persoonlijke sponsoren en die van de bond hebben uitgesproken door te gaan tot de Spelen van 2026 in Italië. De bondssponsor zorgde er ook voor dat ze een ‘internationaal duoteam’ vormt met de Australische Jacklyn Narracott, een goede vriendin en de nummer twee in Peking op de Spelen. Samen vormen ze een miniblok tussen de grote Duitse en Amerikaanse teams. “We kunnen samen ijzers testen, veel van elkaar leren over de baan. Dat gaat heel goed.”

Dit jaar op de Amerikaanse banen werd Bos een keer zevende en twee keer vijfde. Voor haar goede resultaten, want in bijvoorbeeld Park City was ze al vijf jaar niet geweest. Haar persoonlijk record ging er met een seconde aan. In de skeletonsport is dat vergelijkbaar met een reuzenstap.

De podiumplekken zijn er nog niet, maar ze is er dichtbij, zegt ze. De hoop is dat op de Europese banen, waar ze meer gewend is, naar de top-drie kan. Maar eerst viert ze nog even kerst. In de VS, thuis bij haar Amerikaanse vriend. Het is er lekker rustig, ook al wordt ze af en toe herkend.

Lees ook:

Kimberley Bos sleet zich naar Nederlandse sporthistorie

Kimberley Bos sleede zaterdag naar een unieke prestatie. Nooit eerder won een Nederlandse skeletonster een medaille op de Spelen. Ze won brons, en ze vierde het alsof ze alles had gewonnen wat er te winnen was.