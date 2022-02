Kimberley Bos steunt trainingsmaatje Melissa Peperkamp, meer Nederlanders volgen

Melissa Peperkamp (19) heeft zich herpakt na de flinke teleurstelling van een week geleden. Op het onderdeel slopestyle miste de snowboardster op één plek na de finale, vannacht lukte het haar wel om zich te plaatsen op de big air, waarbij alle snowboarders van een grote schans af gaan om een sprong te maken.

Wat vannacht opviel was de stabiliteit die Peperkamp uitstraalde in haar sprongen. Ze leek vol vertrouwen en dat bleek ook uit de scores van de drie runs: 60.00, 68,25 en 58.25. Ze bracht alle sprongen tot een goed einde, zonder te vallen. Daarmee leek ze risico te willen uitsluiten.

Tijdens de kwalificaties kregen snowboardsters drie pogingen, waarbij uiteindelijk de laagste score weggestreept mocht worden. Peperkamp kwam dus uit op 128,25, genoeg voor de elfde plek. De eerste twaalf plaatsten zich voor de finale van dinsdag.

Bij het wachten op de uitslag werd Peperkamp gesteund door Kimberley Bos, winnares van olympisch brons bij het skeleton. De schouders van Bos had ze nodig, aangezien Peperkamp vermoedde dat ze te weinig punten had behaald voor de finale. De Utrechtste zag na haar veel concurrenten falen en kon daarna juichen met Bos. De twee trainden het afgelopen jaar vaak samen op Papendal. “Zij is alleen in de sport als meisje en ik ben alleen in de sport als meisje", legde Peperkamp hun vriendschap uit. “We doen veel krachttrainingen samen en ik vind haar sprinttrainingen heel leuk om aan mee te doen. We hebben dezelfde trainingsdagen.”

Voor de snowboardster kwam de finaleplek als een verrassing. “Ik durf het nog niet echt te geloven, nee. Dit is juist het onderdeel waar ik de finale niet dacht te halen. Maar op de een of andere manier verras ik mezelf hier toch. Ik flik het wel weer.”

De Nieuw-Zeelandse Zoi Sadowski Synnott was in de kwalificatie met een score van 176,50 de beste. De Nieuw-Zeelandse behaalde vorige week het goud op de slopestyle. Kokomo Murase uit Japan noteerde met 171,00 de tweede score en haar landgenote Reira Iwabuchi de derde (158,50).

Bij de big air van de mannen geldt tijdens de kwalificatie dezelfde scoretelling. Niek van der Velden doet gedurende de ochtend zijn drie sprongen.

Melissa Peperkamp in haar sprong. Beeld AP

Monobob

Karlien Sleper is bij de eerste editie van het monobobtoernooi op de Olympische Spelen als zestiende geëindigd. De 29-jarige Nederlandse kwam in de vierde run na enkele fouten tot 1.06,65 en moest een plek toegeven. Ook op zondag had ze al moeite met de baan in China.

Sleper had zich in de eerste run maandag met haar beste tijd van 1.05,85 verbeterd naar de vijftiende plaats. Die positie moest ze, nadat ze enkele keren de kant had geraakt, in de vierde run weer opgeven. Met een totaaltijd van 4.24,97 was ze na vier runs ruim vijf seconden langzamer dan winnares Kaillie Humphries uit de Verenigde Staten.

Monobob is een nieuw onderdeel op de Spelen bij de vrouwen, waarin je alleen in de slee naar beneden gaat. Sleper, een voormalig discus- en speerwerpster, begon in 2018 aan de sport en kwalificeerde zich met enkele top 10-plaatsen voor de Spelen.

Verder vandaag

Het is even wennen, maar vandaag komen er geen langebaanschaatsers of shorttrackers in actie. Althans, niet om voor de medailles te gaan. Ze zullen wel hun trainingen doen op het olympische ijs.

Ivo de Bruin mag wel eindelijk beginnen aan zijn Olympische Spelen. De piloot en zijn remmer Jelen Franjic vertegenwoordigen Nederland in de tweemansbob. Om 13.05 uur is de eerste heat, ruim een uur later de tweede heat.