Kimberley Bos sleet zich naar Nederlandse sporthistorie

Zelden was iemand blijer met een bronzen medaille dan skeletonster Kimberley Bos zaterdag. De Edese sprong op en neer, omhelsde haar collega-vriendinnen en balde naar elke aanwezige in oranje een grote vuist. Het maakte niet uit dat het geen goud was, of zilver. Het was een medaille, en dat telde.

Want het was een medaille die voor haar veel meer betekende dan alleen een lint met daaraan eremetaal. Het was vooral een beloning voor alles wat zij sportief had gedaan. Maar ook voor alles wat zij zelf had moeten doen om überhaupt in Peking te komen. “Deze is voor het trainen, maar ook voor het regelen”, zei ze na afloop van haar runs.

Bos (28) zorgde er bovendien voor dat Nederland nu in vijf verschillende winterdisciplines minimaal één olympische medaille heeft. In 1952 won Kees Broekman uit De Lier de eerste schaatsmedaille. Sjoukje Dijkstra was de eerste kunstrijdster met goud, in 1960. Nicolien Sauerbreij won in 2010 goud in de sneeuw, Sjinkie Knegt in 2014 in het shorttrack. En nu is er Bos, in het skeleton. Het was na Sauerbreij pas de eerste medaille in een andere sport dan schaatsen.

Zelden was er daarom iemand blijer met brons dan Bos zaterdag. In haar laatste run moest ze één plaatsje stijgen om op het podium te komen. Toen ze op een grote televisie zag dat de Duitse Tina Hermann inderdaad langzamer was, wist ze uit ongeloof niet wat ze moest doen. Ze vloog maar in de armen van de Canadese Mirela Rinheva, die speciaal voor Bos was blijven staan.

De route die Bos heeft afgelegd, was niet makkelijk, erkende ze. Bos moest alles zelf opbouwen, tot de eigen marketing aan toe. Iets was ze niet echt heel leuk vindt. “Ik hou niet zo van op de voorgrond staan”, vertelde ze in december al in de auto van Winterberg naar Altenberg, een dag nadat ze haar eerste zege ooit had geboekt. “Dat hoef ik niet. En ik ben er niet heel goed in.”

Kimberley Bos vandaag op het National Sliding Centre in Peking. Beeld REUTERS

Dit jaar behoorde ze structureel tot de wereldtop. En met haar prestaties kwam bekendheid, en daarmee ook het besef bij het grote publiek waar zij in haar eentje mee bezig was. Het trainen met een zelfgemaakt karretje op de atletiekbaan op Papendal werd een hit. Ze kwam voor Peking in meerdere televisieshows. En zaterdag werd het officiële bericht van TeamNL op sociale media over Bos’ bronzen medaille van meer hartjes voorzien dan de gouden medaille van Suzanne Schulting. Het was voor even een klein Bos-effect.

Iets meer dan 60.000 euro krijgt ze van NOC-NSF om haar sport te doen. Project K.Bos, heet het, om maar aan te geven hoe uniek ze is. En dat bedrag is niet genoeg om haar team te bekostigen, waarin onder meer Le Conté zit en materiaalcoach Kristan Bromley. Ze heeft nog oeroude crowdfunding nodig. Op de achterkant van de helm die Kimberley Bos tijdens haar seizoen gebruikt, heeft ze daarom ongeveer zeventig namen geschreven. Het zijn namen van persoonlijke sponsoren die Bos steunen in haar traject.

Dat ze afgelopen winter zo goed presteerde, was des te bijzonder omdat Bos alleen opereerde, zonder teamgenoten én zonder veel financiële middelen. Nog steeds is het niet altijd mogelijk om bijvoorbeeld een fysiotherapeut mee te nemen naar wedstrijden. Bos woont bovendien nog thuis, om zo geld te besparen. Juist daarom was de bronzen medaille een beloning. Het was iets tastbaars. “Ik ben echt wel blij dat ik derde werd, en geen vierde.”

Of de bronzen medaille iets verandert in haar status, is afwachten. Chef de mission Carl Verheijen, die verkleumd op de tribune had gezeten, zei van wel. Bovendien is de hoop uiteraard dat er nieuwe Bosjes opstaan, zei Verheijen. Ook coach Le Conté hoopte dat er ruimte komt voor bijvoorbeeld een startbaan, zoals die er tot 2018 in Harderwijk was. “Op die manier kunnen we talenten scouten.”

Maar de kans daarop is klein. Skeleton is lastig, moeilijk en behalve Bos is er niemand die nu op goed niveau actief is. Het project van Bos was een eenvrouwproject, en wel een heel geslaagde.

Het wankele toekomstperspectief deed ook niets af van de vreugde die Bos zelf voelde toen ze in de finishhal van de koude bobsleebaan zag hoe de na haar gestarte Duitse Tina Hermann uiteindelijk langzamer bleek. Ze vierde haar medaille met drie sprongetjes en vooral een heel grote lach, voordat ze in de armen viel van Mirela Rinheva uit Canada, die speciaal voor Bos naast haar was blijven staan.

De medaille was mooi, de kleur maakte niet uit. Ze was ze blij voor haar goede vriendin Jaclyn Narracot, die op de tweede plaats eindigde. En ze zag ook wel dat de Duitse Hannah Neise eenvoudigweg veel beter was. “Dit is toch echt heel bijzonder.”

Eenmaal op het podium vierde ze zelf een klein feestje met iedereen met wie ze oogcontact kon maken. Ze hield haar medaille bijna de hele tijd omhoog Het was een bekroning van haar eigen route, in een sport waar veel lef voor nodig is. Ze zorgde voor een unicum voor Nederland. Nooit eerder won iemand op de skeleton een medaille. In alles is Bos uniek. En er zijn op de helm nog plekjes genoeg vrij.