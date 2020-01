Kim Clijsters keert een derde keer terug en Fred Hemmes gaat haar helpen

Kim Clijsters (36) keert in maart weer terug op de tennisbaan. Ze was ooit de nummer 1 van de wereld. De Nederlandse tenniscoach Hemmes gaat bij haar rentree aan de slag

Fred Hemmes jr. weet wat het is om een come-back te maken in de tennissport. Na een serie slechte uitslagen in 2005 legde de Brabander, ooit een van de grootste talenten van Nederland, zijn racket aan de kant. Anderhalf jaar later keerde hij terug. Omdat prestaties uitbleven beëindigde hij in 2008, 27 jaar oud, definitief zijn tenniscarrière.

De rentree van Hemmes was destijds een voetnoot in de media. Hoe anders was dat deze week toen Kim Clijsters de tennispers uitnodigde in haar academie in Bree om iedereen bij te praten over haar terugkeer op de tennisbaan. Journalisten verdrongen zich om Clijsters die ook nog een nieuwtje had te melden. Haar coach werd Fred Hemmes jr.

Leeftijdsgenoten

Na zijn loopbaan als tennisser ging Hemmes (38) aan de slag als coach. Hij werkte onder meer met Arantxa Rus, Indy de Vroome, Scott Griekspoor, de Belg Ruben Bemelmans en de Brit Jay Clarke. Ook was hij verbonden aan de Vlaamse tennisbond en in april van vorig jaar trad hij in dienst bij de academie van Clijsters, een leeftijdsgenote die hij nog kende uit zijn tijd als tennisser.

“We spreken dezelfde tennistaal”, zei Clijsters in Belgische media over Hemmes. Na een trainingsstage op Tenerife beklonk het tweetal de samenwerking voor een rentree die best uniek mag worden genoemd. Clijsters, oud-nummer één van de wereld en winnares van vier grand-slamtitels, speelde haar laatste toernooi in 2012. Inmiddels is ze moeder van drie kinderen.

Kim Clijsters tijdens het mediamoment waarop ze haar comeback aankondigde. Beeld Getty Images

Bij de onthulling van het nieuws dat hij nauw betrokken wordt bij de rentree van Clijsters vertelde Hemmes dat hij de uitdaging niet kon weigeren. Al had hij zich eerder wel afgevraagd wat hij eigenlijk kon doen voor iemand die al zoveel heeft gewonnen en zoveel heeft betekend voor de tennissport. Na een aantal goede gesprekken besloot hij toch in zee te gaan als fulltime coach van Clijsters.

Kim III

Op de mediadag eerder deze week in Bree vertelde Hemmes dat hij niet als een dictator boven Clijsters zou gaan staan. Hij zei dat hij door de goede verstandhouding met Clijsters de juiste snaar hoopte te vinden om het spel van haar nog met enkele procenten te verbeteren. Specifieke doelen hebben het tweetal niet gesteld. “Ze moet eerst maar wat wedstrijden gaan spelen.” Kim Clijsters mag gerust de return-queen van het tennis worden genoemed. Nadat ze in 2007 was gestopt, keerde ze van 2009 tot 2012 terug op de tennisbaan. Nu volgt er dus opnieuw een come-back van de tot Kim III omgedoopte Clijsters. Volgens Hemmes is haar passie voor het spel de voornaamste reden om zich in een nieuw avontuur te storten, liet hij aan de NOS weten.

Hemmes, die als tennisser tot plek 188 op de wereldranglijst reikte, erkende dat er ook gesprekken waren geweest waarin de vraag werd gesteld of Clijsters wel zeker wist of het een goed plan was om als 36-jarige moeder van drie kinderen weer op het hoogste niveau te willen verschijnen. De terugkeer kan ook zomaar op een fiasco uitlopen. “Niemand heeft mij nog voor zot verklaard”, zei Clijsters in Bree. Lachend: “Niet in mijn gezich, misschien wel achter mijn rug.”

Door een vorig jaar tijdens een partijtje padel opgelopen knieblessure werd de rentree van Clijsters uitgesteld. Het oorspronkelijke plan was om deze maand in Melbourne al mee te doen aan de Australian Open, het toernooi dat ze drie keer won. Nu is het vizier gericht op het toernooi van Monterrey in Mexico dat over 45 dagen van start gaat. Op de website van het toernooi staat de komst van Kim Clijsters als groot nieuws. Het vrouwentennis heeft weer iets om naar uit te kijken.

