Kiki Bertens staat in de top tien beste tennissters, maar zal met een gemengd gevoel terugkijken

Net als vorig jaar behoort Kiki Berstens bij het sluiten van het tennisjaar 2019 tot de tien beste tennissters van de wereld. Een prestatie van formaat, al zal ze met gemengde gevoelens terug- en misschien ook wel vooruitkijken. Na een geweldige start van het jaar leken de verbannen twijfels haar weer in de greep te krijgen. En wordt de breuk met coach Raemon Sluiter gelijmd?

Na de US Open lasten de speelster en de coach een (tijdelijke?) adempauze in. De rol van Sluiter werd tijdens de tournee door Azië en in Linz en Moskou waargenomen door Elise Tamaëla, vorig jaar toegevoegd aan de technische staf. Mede door vroegtijdige nederlagen in Zhangzhou, Osaka, Wuhan, Linz en Moskou liep Bertens plaatsing voor de WTA Finals mis. Alleen als twee speelsters zich afmelden mag ze meedoen aan het eindejaarstoernooi.

In Moskou had Bertens het bereiken van de WTA Finals van later deze maand in eigen hand. Om Serena Williams te achterhalen en Belinda Bencic achter zich te houden moest ze daar de eindstrijd halen. In de kwartfinales ging Bertens onderuit tegen de Française Kristina Mladenovic, in een partij die model stond voor haar permanente wisselvalligheid. Na een bijzonder sterke tweede set, liet ze het volledig lopen.

Faalangst en negativiteit

Met een ontevreden gezichtsuitdrukking en een negatieve lichaamshouding openbaarde zich daar weer de Bertens uit 2017. In dat jaar werd haar tennis gekenmerkt door een combinatie van faalangst, negativiteit, paniekaanvallen en een gebrek aan geloof in eigen kunnen. “Het is een continue strijd”, vertelde coach Sluiter destijds op Wimbledon over de mentale instabiliteit van Bertens.

Aan het eind van 2017 leek er een einde te komen aan de samenwerking tussen Bertens en Sluiter. Een pittige evaluatie leidde ertoe dat hun ruim twee jaar durende samenwerking werd voortgezet. Dat pakte goed uit. Alle hersenspinsels leken uit het hoofd van Bertens verdwenen. Ze straalde op de baan rust en vertrouwen uit en soms zelfs plezier. Ze drong de mondiale toptien binnen met als beloning deelname aan de WTA Finals.

Ook dit jaar verlegde Bertens haar grenzen. Mede door overwinningen in Sint-Petersburg en Madrid steeg ze naar de vierde plek op de wereldranglijst, de hoogste klassering ooit voor een Nederlandse tennisster. Een smet was het matige presteren op de grandslams, het podium waar topspeelsters zich dienen te onderscheiden. Dat lukte Bertens niet. Verder dan de derde ronde (Wimbledon en de US Open) kwam ze niet.

Strontlucht en tl-verlichting

Na de US Open besloten Bertens en Sluiter even afstand van elkaar te nemen. Sluiter vond dat hij zijn pupil niet langer kon raken en liet via Twitter weten: ‘Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Soms is het gewoon een strontlucht en tl-verlichting’. Net als eind 2017 zal er de komende tijd een gesprek volgen over hun beider toekomst. Is Sluiter bereid om nog een jaar plaats te nemen in de achtbaan die de tenniscarrière van Bertens is?

En wat wil Bertens zelf? Ze heeft altijd gezegd niet tot op late leeftijd op de tennisbaan te willen staan. In december wordt ze 28 en ook haar huwelijk met fysiotherapeut en tenniscoach Remko de Rijke staat op stapel. “Ik weet niet of ik het opnieuw zou doen, als ik alles zou weten. Ik zou het in elk geval helemaal anders doen”, zei ze afgelopen zomer in het AD. Misschien vindt ze het na tien jaar proftennis tijd om iets heel anders te gaan doen.

