Kiki Bertens over Roland Garros: ‘Ik heb geen idee wat hier gaat gebeuren’

Goed in vorm, fysiek fit, vol zelfvertrouwen en met altijd een graveltitel op zak, meldde Kiki Bertens zich de afgelopen jaren op Roland Garros. Na een glansrijk gravelseizoen - ze triomfeerde in Madrid en steeg naar de vierde plaats op de wereldranglijst - werd ze in 2019 zelfs getipt als een van de grote favorieten voor de grandslamtitel in Parijs.

Nu is alles anders, zoals alles anders is in het door de coronapandemie overhoop gehaalde sportjaar. Roland Garros werd verplaatst van eind mei naar eind september en Bertens (28) arriveerde met een koffer vol onzekerheden in de Franse hoofdstad. Ongewis over haar vorm, tobbend met een pijnlijke achillespees, zonder zelfvertrouwen en met twee verloren wedstrijden op gravel als ‘erelijst’.

Gunstige loting

Wat moet dat worden voor de nummer acht van de wereld, die door de afzeggingen van Ashleigh Barty, Bianca Andreescu en Belinda Bencic als vijfde is geplaatst. Op papier behoort ze dus tot de tennissters die in staat moeten worden geacht een rol van betekenis te spelen. De loting zat niet tegen. Maandag begint Bertens het toernooi tegen de jonge Oekraïense Katarina Zavatska.

“Ik heb geen idee wat hier gaat gebeuren”, zei Bertens vrijdag in een videogesprek met Nederlandse journalisten. “Het is lastig in te schatten waar ik nu sta. Normaal heb je echt wel een idee dat je goed in vorm bent en dat je de ballen lekker staat te raken. Ik hoop dat ik een paar goede wedstrijden kan spelen. Ik ga knokken en proberen het beste ervan te maken.”

Stille hoop

De beste Nederlandse tennisster van dit moment had geen idee hoe haar terugkeer op de tennisbaan er na de lockdown zou uitzien. Ze koesterde stille hoop dat het meteen goed zou gaan. Dat bleek een illusie na zes maanden thuiszitten, erkende ze. “Natuurlijk had ik het liever anders gezien en dat ik mijn eerste toernooi had gewonnen. Maar dat was wel iets te veel van het goede.”

Nu bleek een goede voorbereiding op Roland Garros niet altijd een garantie voor een succesvolle opmars op het Parijs gravel. Na haar verrassende halvefinaleplaats in 2016 werd Bertens de afgelopen drie jaar snel uitgeschakeld. Vorig jaar, toen ze het stempel van favoriet kreeg, moest ze in de tweede ronde ziek opgeven. “Een voordeel nu is dat ik geen druk voel. Ik kan vrijuit spelen.”

De aanloop naar Roland Garros was dit jaar ultrakort, met twee partijen in Rome en Straatsburg. Er stonden wel meer graveltoernooien op de kalender, onder meer in Praag en Istanbul, maar Bertens vertelde dat ze daar als toptienspeelster niet mocht spelen omdat ze niet op de US Open was. Van de corona-editie van dat grandslamtoernooi in New York had ze weinig meegekregen. “Op de tijden dat het werd uitgezonden, had ik andere dingen te doen.”

Pijnlijke achillespees

In vergelijking met 2019, toen ze op weg naar Parijs zestien gravelpartijen speelde - en er dertien won - mag de voorbereiding van dit jaar eigenlijk geen naam hebben. In Rome duurde het optreden van Bertens tegen Polona Hercog 96 minuten en in Straatsburg gooide ze tegen Jelena Ostapenko, de Roland Garroswinnares van 2017, na twee uur de handdoek. Ze verliet de baan met een pijnlijke achillespees.

Ze had wel door kunnen spelen, maar met het oog op Roland Garros achtte ze het verstandiger om uit de wedstrijd te stappen. De achillespees speelt Bertens al langere tijd parten. Begin dit jaar zegde ze af voor het toernooi van Adelaide met dezelfde kwetsuur. En in de aanloop naar het Fed Cup-duel met Wit-Rusland van februari in Den Haag liet ze een injectie in de voet zetten om de pijn in de achillespees te verlichten. “Ik maak me niet te veel zorgen. Na een paar dagen rust voelt het nu goed aan.”

