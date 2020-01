Kiki Bertens laat een reeks teleurstellingen achter zich in de vierde ronde van de Australian

Kiki Bertens staat voor het eerst in haar carrière in de vierde ronde van de Australian Open. De nummer tien van de wereld bereikte deze mijlpaal door een moeizame zege in Melbourne op Zarina Diyas uit Kazachstan: 6-2 en 7-6 (3). Bertens speelt maandag voor een plaats in de kwartfinales tegen de Spaanse Garbine Muguruza, in 2016 kampioene op Roland Garros en een jaar later winnares op Wimbledon.

In de Margaret Court Arena kende Bertens zaterdag in de eerste set weinig problemen met Diyas, op de mondiale ranglijst 63 plaatsen lager geklasseerd dan de Nederlandse. In de tweede set had ze beduidend meer moeite om onder de toenemende druk van de Kazachstaanse uit te komen. Ze kwam zelfs een break achter, repareerde die achterstand onmiddellijk en sloeg in de tiebreak toe.

Met het bereiken van de vierde ronde nam Bertens een mentale drempel. De laatste keer dat ze bij de laatste zestien speelsters op een grandslamtoernooi stond, was in 2018 op Wimbledon. Daarna stelde ze steevast teleur op de vier belangrijkste toernooien van het tennisjaar. Op het Melbourne Park zette ze zaterdag een streep onder die ondermaatse serie op de grandslams.

De rust won het dit keer van de frustratie

Bertens zei na afloop van de partij dat haar ervaring haar had geholpen aan de winst op Dias. Na de opgelopen achterstand in de tweede set raakte ze niet in paniek, wat haar in het verleden nogal eens overkwam. Even sloop de twijfel in haar gedachten toen ze eerder in de set de kansen niet had benut om snel op voorsprong te komen (0-40 in de openingsgame van Diyas), maar de rust won het dit keer van de frustratie.

Helemaal tevreden over haar spel was ze niet, vertelde ze voor de camera van Eurosport. Net als in de eerdere partijen tegen Irina Begu en Arina Rodionova speelde ze te defensief; daarin ligt niet haar kracht. Bertens neemt graag het initiatief om met agressief aanvalsspel haar tegenstanders in het nauw te drijven. Ook haalde ze niet voldoende profijt uit de mindere tweede service van Diyas.

Tegen Muguruza zal het niveau van haar spel omhoog moeten, erkende Bertens. Voordat ze de baan op ging voor haar partij tegen Diyas had ze gekeken naar de wedstrijd van haar aanstaande opponent tegen Elina Svitolina. Muguruza, geboren in Venezuela en uitkomende voor Spanje, speelde bijna foutloos tennis tegen de als vijfde geplaatste Oekraïense, die in de eenzijdige wedstrijd slechts drie games pakte: 6-1 en 6-2.

Veel aanvallender spelen tegen Muguruza

Ook Bertens was onder de indruk van Muguruza. “Ze ging vaak naar voren en daar zal ik mij goed op moeten instellen. Ik moet tegen haar veel aanvallender spelen, anders ga ik heel dik af.” Het wordt de eerste grandslampartij tussen Muguruza en Bertens, die drie van de vijf eerdere onderlinge wedstrijden op haar naam wist te schrijven.

Na haar triomf op Wimbledon in 2017 voerde Muguruza enige tijd de wereldranglijst aan, maar later moest ze de prijs van het succes betalen. De druk en de verwachtingen achtervolgden haar zo dat prestaties uitbleven en ze wegzakte op de ranglijst. Inmiddels is ze op de weg terug. Eerder deze maand haalde ze de halve eindstrijd in Shenzhen en de kwartfinale in Hobart. Door die prestaties steeg ze naar plaats 32.

Zoals vaker de afgelopen jaren hebben de toppers moeite om zich staande te houden op de grandslamtoernooien. Na drie ronden op de Australian Open zijn al zes van de hoogste tien geplaatste speelsters uitgeschakeld. Alleen Ashleigh Barty (als eerste geplaatst), Simona Halep (vierde), Petra Kvitova (zesde) en Bertens (negende) zijn nog over. Volgens Bertens opnieuw een bewijs dat het niveau hoog is in het vrouwentennis.